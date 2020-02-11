 Ми не будемо ініціювати перегляд "мовного закону" і квот на ТБ, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
Зокрема, міністр відповів на запитання, чи будуть змінюватися мовні квоти на ТБ і радіо.
"Я не вважаю, що це необхідно сьогодні. Міністерство не буде цього ініціювати", - заявив Бородянський і додав, що перегляд закону про мову також не ініціюватимуть.
"Спочатку палять книжки... Потім починають палить людей... Так починається терор тоталітарних режимів...
Але у владі достатньо прокацапських людей (майже всі, якщо чесно), щоб це ініціювати...
На кого рассчитан контент на ТВ ?
Кто то думает, что телевизор смотрят умные и высокообразованные? Можете себе представить, что Ахметка и ко смотрят сериалы?
Значит, контент рассчитан на тех, кто работает за одежду, кров и еду. Или нищих пенсионеров.
А для этого контингента, нужно ...