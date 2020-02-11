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Все про:закон (848) Міністерство культури (180) українська мова (349) мова (449) Бородянський Володимир (87)

 Ми не будемо ініціювати перегляд "мовного закону" і квот на ТБ, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що уряд не планує ініціювати перегляд так званого "мовного закону" і мовних квот на телебаченні і радіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Зокрема, міністр відповів на запитання, чи будуть змінюватися мовні квоти на ТБ і радіо.

"Я не вважаю, що це необхідно сьогодні. Міністерство не буде цього ініціювати", - заявив Бородянський і додав, що перегляд закону про мову також не ініціюватимуть.

Також дивіться: Депутати "ЄС" звернулися в Нацполіцію з вимогою розслідувати висловлювання Єремєєвої про українську мову. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174965
 
   
 Топ коментарі
 
Він лише сказав, що його МІНІСТЕРСТВО не буде ініціювати.
Але у владі достатньо прокацапських людей (майже всі, якщо чесно), щоб це ініціювати...
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ну по-ходу хоть один адекватный чел там таки есть.....
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Ага... А потім нас "учать" "української" мови... Мене "Мой комментарий" запевняв, що в українській мові нема слова "БУКВА", "Ксению", вчора, "Андрей Бондаренко" висміяв, бо "українською мовою не пишеться "готувала"...". "Наш "дурдом" голосует за Путина..."...
"Спочатку палять книжки... Потім починають палить людей... Так починається терор тоталітарних режимів...
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ну по-ходу хоть один адекватный чел там таки есть.....
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Він лише сказав, що його МІНІСТЕРСТВО не буде ініціювати.
Але у владі достатньо прокацапських людей (майже всі, якщо чесно), щоб це ініціювати...
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З такими заявами Бородянського скоро виженуть з роботи.
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Вы должны СЛЕДИТЬ за выполнением этого закона, а не только делать вид, что он при вас, зеленых, действует.
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Лише у бік повної заборони федерасто-цапового контенту...
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"Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два - назад...". Бородянський просто "вальсує" по політичній "сцені"...
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не, ну согласитесь, по сравнению с подачей воды в Крым, это, все таки, прорыв?
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Пересматривать квоты нельзя !! Нужно установить 100%.
На кого рассчитан контент на ТВ ?
Кто то думает, что телевизор смотрят умные и высокообразованные? Можете себе представить, что Ахметка и ко смотрят сериалы?
Значит, контент рассчитан на тех, кто работает за одежду, кров и еду. Или нищих пенсионеров.
А для этого контингента, нужно ...
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Это не украинская писательница - это быдло и агентура ***** в Украине..
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такое впечатление, что быдлотизация украинской нации достигает своего предела... посмотрите на дебильное лицо этого мынистры...
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Для того, щоб коментувати мовне законодавство, треба для початку знати державну мову...
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Не будут потому, шо главная цель слуг олигархов распродажа Украины оптом и врознь, поэтому зачем дразнить народ по мелочам.
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Кстати многие избиратели зе хотели именно пересмотра этих квот по справедливому принципу переписи населения. Но у дубилета наверное поссчитали и прих.ели, бо по перипеси русского языка на украинском ТВ должно быть до 60%. От така муйня, малята одномовлята.
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