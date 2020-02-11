 Ми не будемо ініціювати перегляд "мовного закону" і квот на ТБ, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Зокрема, міністр відповів на запитання, чи будуть змінюватися мовні квоти на ТБ і радіо.

"Я не вважаю, що це необхідно сьогодні. Міністерство не буде цього ініціювати", - заявив Бородянський і додав, що перегляд закону про мову також не ініціюватимуть.

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