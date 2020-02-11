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 Політика України
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Все про:заробітна плата (676) Кабмін (3660)

 Кабмін оприлюднив інформацію про зарплати міністрів за січень

Кабінет Міністрів України опублікував інформацію про доходи прем'єр-міністра, міністрів і їхніх заступників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Кабінет Міністрів працює відкрито та прозоро і тому така інформація оприлюднюватиметься на Урядовому порталі щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в січні виплати нараховувалися за старими правилами. Але вже в лютому, відповідно до ухваленого 5 лютого Урядом рішення, зарплати міністрам та іншим високопосадовцям нараховуватимуться з прив’язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт. При цьому, премії будуть не більше одного окладу та відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом буде вироблено логічний алгоритм зарплат топчиновників, - Разумков

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні домовилися, що зарплата міністрів буде прив'язана до середньої зарплати в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174964
 
 
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а что о той что в КОНВЕРТАХ- ну, что бы стадо не бУдоражить...
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А зарплаты этих обездоленных за январь тоже будут учитываться при определении средней по стране ?
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логическый алгоритм уже начал действовать
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Зараз сюди набіжать плісняві троляки, з гілки про чесно зароблену Вітренком премію. І порвуть пліснявих міністрів, за їх не зрозуміло за що нараховані зарплати та премії, як Тузіки грілку
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Те кто дорвались до корыта имеют право из него тянуть эта логика проста и понятна как дверь Кабмін оприлюднив інформацію про зарплати міністрів за січень - Цензор.НЕТ 9949 лишь бы не Порошенко, который перестал красть, но деньги, которые он крал почему-то не раздают населению Кабмін оприлюднив інформацію про зарплати міністрів за січень - Цензор.НЕТ 9186
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, -
"ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ -https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

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Антон Геращенко напридумывал басен про величайшие расследования Авакова аж на 77 тысяч гривен.
Заслужил.
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Хай выродки-министры и другие высокопоставленные уроды вернут то, что они сами себе наполучали, то бишь украли у страны и у народа во время войны!
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