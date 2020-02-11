 Кабмін оприлюднив інформацію про зарплати міністрів за січень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Кабінет Міністрів працює відкрито та прозоро і тому така інформація оприлюднюватиметься на Урядовому порталі щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в січні виплати нараховувалися за старими правилами. Але вже в лютому, відповідно до ухваленого 5 лютого Урядом рішення, зарплати міністрам та іншим високопосадовцям нараховуватимуться з прив’язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт. При цьому, премії будуть не більше одного окладу та відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні домовилися, що зарплата міністрів буде прив'язана до середньої зарплати в Україні.