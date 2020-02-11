 Кабмін оприлюднив інформацію про зарплати міністрів за січень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Кабінет Міністрів працює відкрито та прозоро і тому така інформація оприлюднюватиметься на Урядовому порталі щомісяця", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в січні виплати нараховувалися за старими правилами. Але вже в лютому, відповідно до ухваленого 5 лютого Урядом рішення, зарплати міністрам та іншим високопосадовцям нараховуватимуться з прив’язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт. При цьому, премії будуть не більше одного окладу та відповідно до оцінки діяльності за результатами кварталу.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні домовилися, що зарплата міністрів буде прив'язана до середньої зарплати в Україні.
"ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ -https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu
..
.
Заслужил.