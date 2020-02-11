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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) Луценко (3091) рейтинг (308)

 На відміну від порохоботів, мене не хвилює рейтинг Зеленського. Я хочу, щоб Україна рухалася до кращого життя навіть із президентом, проголосованим не мною, - Луценко

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив, що для нього константа - ми житимемо з обраним президентом України Володимиром Зеленським 5 років, незалежно від його рейтингу.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У мене жодної зловтіхи. На відміну, напевно, від багатьох порохоботів, мене не хвилює підвищення чи зниження рейтингу Зеленського. Для мене константа - ми житимемо з обраним президентом 5 років. Незалежно від його рейтингу. І мені б дуже хотілося, щоб це не було 5 років очікування наступного президента. Мені б хотілося, щоб цей президент хоча б частково реалізував свої обіцянки своїм виборцям. Я голосував за Порошенка, я не дуже вірю в обіцянки Зе-команди. Але я не хочу 5 років жити лише тим, що щоранку дізнаюся новий косяк депутата або міністра, а до вечора розумію, що і це ще не біда", - зазначив Луценко.

"Скажу ось що: мені в моєму житті пощастило. Воно в мене, звичайно, було більше схоже на американські гірки - вгору-вниз. Але пощастило, що я пройшов усі необхідні посади для того, щоб розуміти реалії життя і вміти їх аналізувати. Я був майстром і головним конструктором на 6-тисячному заводі. Я був віцегубернатором з економіки, заступником міністра науки і технології, помічником прем'єра. Був польовим командиром "України без Кучми". Був польовим командиром двох Майданів і Міністром внутрішніх справ, провів 2,5 року у в’язниці. Був керівником більшості в парламенті, Генеральним прокурором. Навчався, сперечався і співпрацював із сотнями людей. Прочитав тисячу книг. Ось чому я смію радити. Бо в мене є досвід помилок і перемог. І доволі великий масив інформації. Крім того, я смію радити, бо вважаю, що живу в країні Україна, а не в країні Зеленського. Це президент моєї країни. Я голосував за іншого. Але Зеленський - президент моєї країни. І я хотів би, що ця країна, навіть із президентом, проголосованим не мною, рухалася до кращого життя", - резюмував Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування (оновлено)

Повний текст інтерв'ю Юрія Луценка: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174963
 
   
 Топ коментарі
 
Я - порохобот, и меня после президентских выборов в Украине больше не волнуют никакие рейтинги.

Потому что 73% сделали Украине такой рейтинг, создали такую репутацию, что это, к сожалению, на десятилетия.
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Лучший Плокулол отозвался, кого ты посадил кроме печени?
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им не надо двятьсот - два по триста и пятьсот В отличие от порохоботов меня не волнует рейтинг Зеленского. Я хочу, чтобы Украина двигалась к лучшей жизни даже с президентом, проголосованным не мной, - Луценко - Цензор.НЕТ 8515
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Эти слова-результат ненужности в Европе.Они с иркой поплясали,а радости нету.Они там никто и звать их никак. И мнение о них как о ворах и коррупционерах. И никакие деньги не заменят этой пустоты.Вот и начали лезть опять в Украину.Возможно,что и задумали вернуться.
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Есть другая версия.
Там, в Европах, Югику четко дали понять, на кого сегодня нужно ставить. Что Порошенко - карта отыгранная.
В результате в стане порохоботов мгновенно стало на одного адепта меньше.
Скоро тольго одна Ира Геращенко своей могучей грудью будет ложиться на вражеские амбразуры и прикрывать ею Петра Алексеича.
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Так зеля не тот,на кого надо ставить.Он непроходимый тупица.
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Я - порохобот, и меня после президентских выборов в Украине больше не волнуют никакие рейтинги.

Потому что 73% сделали Украине такой рейтинг, создали такую репутацию, что это, к сожалению, на десятилетия.
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парахоботина у вас там премьера еще не отстрелили???..не жарковато ему ходить в бронике летом??? За экологическую катастрофу его и повесить маловато.
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шо з Югіком сьогодні? його пре ні па деццкі
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Лучший Плокулол отозвался, кого ты посадил кроме печени?
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В результате у потерпевшего обв упал рейтинг.
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что бы не *****.и соевые крысы но команда зе реально работает чего не было при лолите офшорной.
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Свнсбк под прокси идут в спам.
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здобутки в студiю! иначе пердеж в зеленую лужу, мать.
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для соєвих і кацапів це як серпом по яй*ям
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у вашого "це" э пояснення, чи "це" i э вашi здобутки, злебень?
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отмена депутанской неприкосновенности, вывод янтарников с тени, реальный переход в цыфру что лишает чинушь взяток и препятствие развитю бизнеса и переход контрабаса в свет,.. всё только начинается.
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вы в какой сфере работаете? в рознице, з/ч к авто, падение продаж в два раза, у людей тупо нет денег, а еще года нет как при власти зелена шушера, все катится в ж., перечисленные вами перемоги не вяжутся с реальностью, контрабас цветет и пахнет, где там борьба с ним? только смена крышевателей, отмена неприкосновенности? вы сами читали, что они там приняли, теперь еще сложнее привлечь, Осталось землю продать и злебня будет счастлива.
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еще добавлю, в соседней теме умнейшая зеленая министр здравоохранения заявила, что проверяют 5 людей на наличие у них коронавируса и держат с ними телефонную связь, связь они держат, по телефону, по цифре, едрит, как вы рукоплещете, пожелаю вам - пусть вас и ваше потомство лечит сия наимудрейшая, по телефону. адьюс!
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Для порівняння. За перші 100 днів помаранчева команда в 2005:
- підняла мінімальну зарплату на 50%, а мінімальну пенсію в 2,5 рази - з 147 до 332 грн. А зе-команда? Навіть на 20% мінімалку не підняла!

- ввела виплати при народженні дитини
- забрала у Ахметова Криворіжсталь. Що у олігархів забрав Зе, який обіцяв нам деолігархізацію?
- ввела програму Контрабанда-стоп і у кілька разів збільшила надходження з митниці. А Нефьодов?
- звільнила 24 тисячі чиновників-корупціонерів! А Зе? він навіть Авакова лишив!

- відмінила мажоритарку вже на наступних виборах. При Зе вибори відбулися з мажоритаркою
- провела закони, які збільшили іноземні інвестиції з $1,7 млрд в 2004 до 7,8 млрд в 2005. При Зе іноземні інвестиції зменшилися з 2,4 млрд в 2018 до тих же 1,7 млрд, що і при Кучмі.

Питання є?
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Пардон, а можна узнати у вас цифри росту ВВП та промислового виробництва у 2019? Особливо у другому півріччі 2019, коли прийшла до влади зе-команда? І цифри іноземних інвестицій за 2019, будь ласка, також... Ну і для об'єктивності порівняти це все з показниками при соєвих.

Давайте не міряти соєвими/бєніними, а послуговуватися об'єктивними показниками.
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"Учился, спорил и сотрудничал с сотнями людей. Прочитал тысячу книг."

Людина-кремінь. "Я учился! Я работал! Я сидел!"
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ты реально бухаешь?ты где живешь? Хрен на тебя -мы не потерпевшие,как зеля, чтоб терпеть идиотов до конца их срока!
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Їхала шляхом червона зелена фіра,
Їхала-скакала туди де ліпша жизнь...
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Уже верные соратники и кумы начинают потихоньку отворачиваться от Поросяты. Скоро останутся самые отбитые, на чьих руках преступления во время его президентства и кому просто некуда деваться.
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Не правильные выводы делаешь, губкабоб! Получается, если Богдан написал заявление об уходе, то он отвернулся от турборежымной команды трускавецких економистов?
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Получается что внутри новой власти идет борьба между людьми Коломойского, соросятами, папыредныками которые не против наплевать на предыдущего гидранта только бы остаться у корыта или хотя бы на свободе, и остальными. Пока что выигрывают вторые.
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У тебя магия величия? Кто от тебя отворачивается ? Парнокопытные мерещатся ?😁😁😁. Съешь рошенку, будь позитивнее, зеофил
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а вот я согласен с ним полностью - да,да знаю - индеец - а кто это ценит?))
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Чу! Слышны громкие разрывы порохоботских пердаков, переходящие в бешенный рёв! В отличие от порохоботов меня не волнует рейтинг Зеленского. Я хочу, чтобы Украина двигалась к лучшей жизни даже с президентом, проголосованным не мной, - Луценко - Цензор.НЕТ 9311
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Главное, чтобы Югик за эти 5 лет не помер.
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Подобається мені Юрко. Такий справжній і справедливий. Накращий прокурор України всіх часів. І слова правильні каже.
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як нас тільки не називали за останні роки,укропами,фаштстами,майданутими,бандерівцями а тепер порохоботами...але ми залишимося патріотами України,як би малороси чи кацапи нас не називали!!!!
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"каждое утро узнаю новый косяк депутата или министра, а к вечеру понимаю, что и это еще не беда". В этом словосочетании все. Лучше не скажешь. Только что можно хотеть и ожидать в контексте своих же слов.
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)) преза с которым Украина хотя бы начнёт двигаться к лучшему, пока и на горизонте не предвидится. каждый последующий, являясь порождением предыдущего, воплощает в себе худшие черты вообще всех папередникив.
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перейшов на путінський сленг, отже скоро посаду отримає. може замість бурята Богдана😜
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как вытолкнули с кресла...так снова начинают любить (хотя бы на словах) Украину...
а как ж*пу грело при должностях и возможностях...то как-то не волновали такие мелочи...все больше интриги и подковерная возня за влияние на денежный поток или за денежный мешок
не гунди йура, бери за ручку бляхамуху и.... по ромашковому полю...
нагрелись вы не мало...и внукам хватит...в третьем тысячелетии)))
а Украина? да переступит она через говно...(ну не век же ей рассматривать что к каблуку прилипло?) да и пойдет дальше.. ! была, есть и будет!
это мое мнение! а Ваше, конечно же, может быть другим...но это уже будет - Ваше!!!
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Для меня константа - мы будем жить с избранным президентом 5 лет. Независимо от его рейтинга- изречение сие (независимо от рейтинга) указывает на то.что он из того же рода что и "зе" независимо какая улица (или в Освенцим ,или к рейхстагу ,или к логово рашиста ) главное что бы была хорошо заасфальтированна и освещена(следуя этой логике -независимо какой генпрокурор в Украине, рейтинг ее будет независимо такой же, как при екс- генпрокуроре Луценко хрен один)
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Тебя ска порохоботы вытянули из тюряги и дали должность ген прокурора, сволочь. Уже забыл, вот явный пример полит проституции.
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Мене, як і всіх "порохоботів", цікавить рух України в ЄС та НАТО. Економічне зростання. І нам глибоко ..., на " замовні" рейтинги. Ось тільки вже 9 місяців, кожнісінького дня, нас тягнуть в економічну безодню та запоребриковий мордор
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Юла усі мізки пропив... Яка різниця що ти бажаєш? Цього бажають і 73% зебілів і усі порохоботи. Цього не бажають виключно прихильники ОПОблоків, Шаріїв і т.п.
Відмінність між першими та другими у тому, що перші бачать реальність, а другим соромно визнати, що вони ідіоти.
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Юрок на Бутусова потратился, значит ещё целится наворовать в будущем. Какая такса для чувака с броневика сегодня?
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Пусть зебилы расскажут что сделал клоун что они намазали на хлеб кроме зеленых соплей
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"Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что для него константа - мы будем жить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским 5 лет, независимо от его рейтинга."

Источник: https://censor.net.ua/n3174963

ОЧЕНЬ странное заявление после истории с Яныком и его правлением.
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"Не мною проголосованный президент" - новый термин в юриспруденции от Югика - сбодуника.
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Луцик накакав у штанці праХоботам...
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Мастер на шеститысячном заводе-это нечто.
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Тут Луценко не правий. Рейтинг Зеленського зараз хвилює тільки самого Зеленського.
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юрик всегда был намыленный.
очень хочется им со страшидлой вкусно кушать и красиво жить на "приобретенное".
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Кто-то мечтал, что зе луцика посадит, а судя по всему он уже занёс и теперь не парится.
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Где все ватные мрази? А на этой ветке копытами стучат.
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Шо за бред он несёт На відміну від порохоботів, мене не хвилює рейтинг Зеленського. Я хочу, щоб Україна рухалася до кращого життя навіть із президентом, проголосованим не мною, - Луценко - Цензор.НЕТ 7628 .. ? Покажите мне хоть одного порохобота которого волнуют какие то рейтинги , какого то зе !?

Меня лично , интересует одно , ускоряющаяся экспансия рюзкого мира которая стала возможной при зе-владе , и как этому противостоять . !!
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Очень смахивает на то, шо юГидически необГазованому юГе шота заулыбалось в ЗЕ-камарильи ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского. А иначе с чего бы он так расщебетался? А может Порохатый Барыга урезал прокормочные? Скудная пайка кого хошь не то, шо щебетать, а и с голой жопой БДСМ-сидроль на столе плясать заставит. Тем более, Бляху-Муху хоть как-то, но кормить-то надо.
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