 На відміну від порохоботів, мене не хвилює рейтинг Зеленського. Я хочу, щоб Україна рухалася до кращого життя навіть із президентом, проголосованим не мною, - Луценко

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У мене жодної зловтіхи. На відміну, напевно, від багатьох порохоботів, мене не хвилює підвищення чи зниження рейтингу Зеленського. Для мене константа - ми житимемо з обраним президентом 5 років. Незалежно від його рейтингу. І мені б дуже хотілося, щоб це не було 5 років очікування наступного президента. Мені б хотілося, щоб цей президент хоча б частково реалізував свої обіцянки своїм виборцям. Я голосував за Порошенка, я не дуже вірю в обіцянки Зе-команди. Але я не хочу 5 років жити лише тим, що щоранку дізнаюся новий косяк депутата або міністра, а до вечора розумію, що і це ще не біда", - зазначив Луценко.
"Скажу ось що: мені в моєму житті пощастило. Воно в мене, звичайно, було більше схоже на американські гірки - вгору-вниз. Але пощастило, що я пройшов усі необхідні посади для того, щоб розуміти реалії життя і вміти їх аналізувати. Я був майстром і головним конструктором на 6-тисячному заводі. Я був віцегубернатором з економіки, заступником міністра науки і технології, помічником прем'єра. Був польовим командиром "України без Кучми". Був польовим командиром двох Майданів і Міністром внутрішніх справ, провів 2,5 року у в’язниці. Був керівником більшості в парламенті, Генеральним прокурором. Навчався, сперечався і співпрацював із сотнями людей. Прочитав тисячу книг. Ось чому я смію радити. Бо в мене є досвід помилок і перемог. І доволі великий масив інформації. Крім того, я смію радити, бо вважаю, що живу в країні Україна, а не в країні Зеленського. Це президент моєї країни. Я голосував за іншого. Але Зеленський - президент моєї країни. І я хотів би, що ця країна, навіть із президентом, проголосованим не мною, рухалася до кращого життя", - резюмував Луценко.
Повний текст інтерв'ю Юрія Луценка: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.
Там, в Европах, Югику четко дали понять, на кого сегодня нужно ставить. Что Порошенко - карта отыгранная.
В результате в стане порохоботов мгновенно стало на одного адепта меньше.
Скоро тольго одна Ира Геращенко своей могучей грудью будет ложиться на вражеские амбразуры и прикрывать ею Петра Алексеича.
Потому что 73% сделали Украине такой рейтинг, создали такую репутацию, что это, к сожалению, на десятилетия.
обвупал рейтинг.
- підняла мінімальну зарплату на 50%, а мінімальну пенсію в 2,5 рази - з 147 до 332 грн. А зе-команда? Навіть на 20% мінімалку не підняла!
- ввела виплати при народженні дитини
- забрала у Ахметова Криворіжсталь. Що у олігархів забрав Зе, який обіцяв нам деолігархізацію?
- ввела програму Контрабанда-стоп і у кілька разів збільшила надходження з митниці. А Нефьодов?
- звільнила 24 тисячі чиновників-корупціонерів! А Зе? він навіть Авакова лишив!
- відмінила мажоритарку вже на наступних виборах. При Зе вибори відбулися з мажоритаркою
- провела закони, які збільшили іноземні інвестиції з $1,7 млрд в 2004 до 7,8 млрд в 2005. При Зе іноземні інвестиції зменшилися з 2,4 млрд в 2018 до тих же 1,7 млрд, що і при Кучмі.
Питання є?
Давайте не міряти соєвими/бєніними, а послуговуватися об'єктивними показниками.
Людина-кремінь. "Я учился! Я работал! Я сидел!"
червоназелена фіра,
Їхала-скакала туди де ліпша жизнь...
а как ж*пу грело при должностях и возможностях...то как-то не волновали такие мелочи...все больше интриги и подковерная возня за влияние на денежный поток или за денежный мешок
не гунди йура, бери за ручку бляхамуху и.... по ромашковому полю...
нагрелись вы не мало...и внукам хватит...в третьем тысячелетии)))
а Украина? да переступит она через говно...(ну не век же ей рассматривать что к каблуку прилипло?) да и пойдет дальше.. ! была, есть и будет!
это мое мнение! а Ваше, конечно же, может быть другим...но это уже будет - Ваше!!!
Відмінність між першими та другими у тому, що перші бачать реальність, а другим соромно визнати, що вони ідіоти.
Источник: https://censor.net.ua/n3174963
ОЧЕНЬ странное заявление после истории с Яныком и его правлением.
очень хочется им со страшидлой вкусно кушать и красиво жить на "приобретенное".
Дайте этому алкашу опохмелиться.
Меня лично , интересует одно , ускоряющаяся экспансия рюзкого мира которая стала возможной при зе-владе , и как этому противостоять . !!