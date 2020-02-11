 Дату евакуації українців із провінції Хубей буде визначено після підписання охочими покинути Китай інформованої згоди, - Скалецька

"Підготували форму інформованої згоди, яку потрібно підписати, щоб зайти на борт (літака. – Ред.) і бути евакуйованими. Лише після підписання цієї згоди ми можемо розуміти, скільки осіб буде евакуйовано, і зможемо говорити про день (евакуації. – Ред.)", - сказала вона на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, дата евакуації також залежатиме від готовності України прийняти евакуйованих і забезпечити нерозповсюдження вірусу.
"Ми вивчаємо можливості (медичних. – Ред.) закладів, які можуть бути готові гарантувати безпеку і захист всього населення від можливого поширення вірусу", - сказала вона.
Скалецька уточнила, що нині в провінції Хубей перебувають приблизно 80 українців, 50 з яких підписали необхідні для евакуації документи.
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Представители ВС КНР не допустили исследовательскую группу медико-биологической службы США к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). Именно этот полигон последние шесть дней является основным источником газообразных отходов, обычно образующихся от сжигания органических веществ. Китайские власти заявляют, что сжигают там трупы животных, американские службы считают что именно там сжигают останки умерших от эпидемии. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
"Примерно половина украинцев отказались возвращаться на родину из Китая - эпицентра коронавируса. Среди них и запорожский блогер Владислав Шкроботько, который живет в 400 километрах от Уханя.
Свое решение он прокомментировал в прямом эфире 24 канала.
Шкроботько отметил, что пока не готов возвращаться на родину и считает, что безопаснее находиться в городе Наньян, в котором он живет. Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге.
Возможно, врачи в Украине уже узнали немало о коронавирусе 2019-nCoV. Но учитывая то, что распространился он именно из Китая, местные врачи компетентнее в борьбе с ним и смогут оказать больше помощи,
- считает блогер.
Кроме этого, на его решение остаться в Китае отразился и информация о двухнедельном карантине для всех, кто прибывает в Украину из провинции Хубэй. "Я здоров, поэтому не очень бы этого хотелось", - пояснил Шкроботько.
Владислав также рассказал о ситуации на улицах в Китае: "Большинство магазинов закрыты, однако не все. Некоторые аптеки также работают. Люди понемногу выходят на улицы. Не в том количестве, как было до вспышки коронавируса, но все же выходят".(с)
https://24tv.ua/health/ru/ukrainec_objasnil_pochemu_ne_hochet_jevakuirovatsja_iz_jepicentra_koronavirusa_n1278684
Вообще-то за эвакуацию из Китая без карантина Скалецкую и РНБО нужно отдать под суд и отправить на принудительные работы санитарами в карантинную инфекционку!
Гребаная власть креативных малолеток! Директор Макдональдса руководит Укразализницей, производитель бурового оборудования - Министр Обороны, а юрист - министр здравоохранения.
Есть у меня диплом... Но похоже даром преподаватели время с ними тратили!
Потому что они маги только на бумаге...