 Дату евакуації українців із провінції Хубей буде визначено після підписання охочими покинути Китай інформованої згоди, - Скалецька

"Підготували форму інформованої згоди, яку потрібно підписати, щоб зайти на борт (літака. – Ред.) і бути евакуйованими. Лише після підписання цієї згоди ми можемо розуміти, скільки осіб буде евакуйовано, і зможемо говорити про день (евакуації. – Ред.)", - сказала вона на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, дата евакуації також залежатиме від готовності України прийняти евакуйованих і забезпечити нерозповсюдження вірусу.

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"Ми вивчаємо можливості (медичних. – Ред.) закладів, які можуть бути готові гарантувати безпеку і захист всього населення від можливого поширення вірусу", - сказала вона.

Скалецька уточнила, що нині в провінції Хубей перебувають приблизно 80 українців, 50 з яких підписали необхідні для евакуації документи.