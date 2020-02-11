 Поворозник про будівництво "метро на Троєщину": "Спочатку треба з'єднати "Вокзальну", "Лук'янівську" і "Тараса Шевченка""

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

"Спочатку розглядався варіант будівництва першої черги нової гілки метрополітену від станції метро "Тараса Шевченка" по відкритій частині до Русанівських садів. Однак зараз станція "Тараса Шевченка" завантажена відсотків на 97. Додати туди пасажиропотік з усією Воскресенки і Троєщини неможливо", - заявив Поворозник .

За його словами, будівництво "метро на Троєщину" потрібно починати зі станції метро "Вокзальна".

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"Спочатку треба з'єднати "Вокзальну", "Лук'янівську" і "Тараса Шевченка". Після цього вже не буде різниці, в який бік тягнути метро - Жулян чи Троєщини", - повідомив перший заступник Віталія Кличка.