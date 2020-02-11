 Поворозник про будівництво "метро на Троєщину": "Спочатку треба з'єднати "Вокзальну", "Лук'янівську" і "Тараса Шевченка""

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.
"Спочатку розглядався варіант будівництва першої черги нової гілки метрополітену від станції метро "Тараса Шевченка" по відкритій частині до Русанівських садів. Однак зараз станція "Тараса Шевченка" завантажена відсотків на 97. Додати туди пасажиропотік з усією Воскресенки і Троєщини неможливо", - заявив Поворозник .
За його словами, будівництво "метро на Троєщину" потрібно починати зі станції метро "Вокзальна".
"Спочатку треба з'єднати "Вокзальну", "Лук'янівську" і "Тараса Шевченка". Після цього вже не буде різниці, в який бік тягнути метро - Жулян чи Троєщини", - повідомив перший заступник Віталія Кличка.
СТРОИТЕЛИ ВЫ ХРЕНОВЫ!!!
На авторинок на Перова.
У совкові роки у вагонах метро висіли картосхеми "на далеку перспективу", де нові лінії були зазначені пунктиром. Серед них була гіпотетична чисто лівобережна лінія здається з Червоного Хутора на Троєщину. Може це рішення якось вирішить ситуацію?
а так би звісно непогано вийшло - зробити виходи на Микитенка і Стальського, які б були односторонніми, і далі через парк Берізка до круга в кінці лісового, а там згодом можна було б і до Броварського проспекта довести. Ну але ж все рівно потім воно на правому тупо впирається в Поділ з закрутом кудись в протилежний від центра бік... я не знаю, це головоломка для містобудівника, а не міст ))
Отож.
Инвестор из Китая за свой счет построит метро на Троещину...
Шо случилось с инвестором???)))
Он ох..л от озвученых вами откатов?
Дебилы вороватые...
Смету то представьте.
И подсчитайте экономическую выгоду.
И за сколько окупится.
2020...Илон Маск планирует заселить Марс...в Киеве говорят о метро на Троещину
2030...в Киеве говорят о метро на Троещину...
2040...в Киеве говорят о метро на Троещину...
Тому що СТАБИЛЬНОСТЬ!)))
Штрафами все горазды бороться, а вот головой думать дано не многим.
І так, я в центрі завжди знаходжу нормальне паркомісце, причому там, де це не заборонено. Просто мені не ліньки запаркуватися подалі, а потім пройтися 300-500 метрів!
И ЕСЛИ ДАЖЕ ВДРУГ МЕЧТА ГРАМОТЕЯ СБУДЕТСЯ, ТО САМ ГРАМОТЕЙ БУДЕТ ПЕРВЫМ ЖЕ И НЕДОВОЛЕН, НО УЖЕ НЕЗАХОЧЕТ И ВСПОМИНАТЬ ШО ЭТО ОН ЖЕ САМ ТАК И МЕЧТАЛ. 😂😅😂
2) Мэр Киева пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" примерно через год. 2016-08-31
3) 2016-10-17 Метро на Виноградарь.
В соответствии с тендерной документацией, выполнение работ предусмотрено в период с 2016 по 2020 год. Финансирование должно быть реализовано за средства городского бюджета. Стартовое предложение на аукционе, который проходил 26 сентября, составляло 141 333 018 грн, но в ходе торгов было снижено до 140 583 257 грн.
Проект предусматривает, в частности, разработку не менее трех вариантов прохождения линии метро, в том числе строительство станции в районе Интернациональной площади.
На сегодня проект вырос в цене в 3 раза, а функционал урезан тоже в 3 раза. Нет в проекте ни Интернациональной площади, ни Тараса Шевченко... Открыты дела с начала 20 года в прокуратуре по финансовым махинациям.
Итак, за 5 лет, Кличко наобещал все, но не построил ни одной станции метро! Деньги в бюджете Киева были. Киевметрострой сидел без дела. Вот результат работы Кличко.
Сегодня идет строительство метро на Веник, но не факт, что это замыливание глаз перед выборами! Он уже вкапывал лопату в 17 году, затем в 18. И вот начал что то делать в конце 19 года.