EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Київські новини
  3386  33
Все про:КМДА (772) Метрополітен (413) Поворозник (33)

 Поворозник про будівництво "метро на Троєщину": "Спочатку треба з'єднати "Вокзальну", "Лук'янівську" і "Тараса Шевченка""

Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену доцільно почати будувати, з'єднавши станції метро "Вокзальна", "Лук'янівська" і "Тараса Шевченка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

"Спочатку розглядався варіант будівництва першої черги нової гілки метрополітену від станції метро "Тараса Шевченка" по відкритій частині до Русанівських садів. Однак зараз станція "Тараса Шевченка" завантажена відсотків на 97. Додати туди пасажиропотік з усією Воскресенки і Троєщини неможливо", - заявив Поворозник .

За його словами, будівництво "метро на Троєщину" потрібно починати зі станції метро "Вокзальна".

Також читайте: З 1 квітня столичний метрополітен повністю відмовиться від жетонів

"Спочатку треба з'єднати "Вокзальну", "Лук'янівську" і "Тараса Шевченка". Після цього вже не буде різниці, в який бік тягнути метро - Жулян чи Троєщини", - повідомив перший заступник Віталія Кличка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174959
 
 
 Топ коментарі
 
Потом скажут,что сначала нужно поднять Донбасс с руин Поворозник о строительстве "метро на Троещину": "Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко"" - Цензор.НЕТ 553
 показати весь коментар
 
Він пише, що метро Тараса Шевченка на 97% завантажена, але на скільки тоді завантажена Вокзальна?))) На Тараса Шевченко і близько таких натовпів не буває!
 показати весь коментар
 
Вы мост на Подоле достройте...

СТРОИТЕЛИ ВЫ ХРЕНОВЫ!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потом скажут,что сначала нужно поднять Донбасс с руин
 показати весь коментар
 
 
Він пише, що метро Тараса Шевченка на 97% завантажена, але на скільки тоді завантажена Вокзальна?))) На Тараса Шевченко і близько таких натовпів не буває!
 показати весь коментар
 
 
Вы мост на Подоле достройте...

СТРОИТЕЛИ ВЫ ХРЕНОВЫ!!!
 показати весь коментар
 
 
я отето смотрю на тот мост и не понимаю нафига он вообще нужен. ладно если метро, но с точки зрения автомобильного транспорта откуда и куда по нему ехать? единственній более менее толковій вариант на левом берегу - достраивать через Микитенко и Стальского выход на космонавта волкова чтобы собирать воскресенку и лесной на этот мост, но такого судя по всему никто не собирается делать, даже через Радунку не хотят мост строить, не говоря уже за выход до лесного. ну и на правом упирается в Подол и все тут. немного есть толку от сьезда на Набережно-Хрещатицкую но тут же забьют вечной пробкой Владимирский спуск на подьем и Европейскую площадь..
 показати весь коментар
 
 
>>с точки зрения автомобильного транспорта откуда и куда по нему ехать?<<
На авторинок на Перова.
У совкові роки у вагонах метро висіли картосхеми "на далеку перспективу", де нові лінії були зазначені пунктиром. Серед них була гіпотетична чисто лівобережна лінія здається з Червоного Хутора на Троєщину. Може це рішення якось вирішить ситуацію?
 показати весь коментар
 
 
ну так, я ж і кажу - хіба що для метро він має сенс. А на Перова вони вже не планують за останніми даними, які я читав, будувати виходи. це ж треба робити через Радунку ще міст, а там начебто не можуть вирішити питання з землевідводами. Виходить, що суто через Марка Черемшини будуть під'їзди, а це вже для масштабів того мосту і його вартості просто несерйозно і взагалі звучить, як якась маячня.
а так би звісно непогано вийшло - зробити виходи на Микитенка і Стальського, які б були односторонніми, і далі через парк Берізка до круга в кінці лісового, а там згодом можна було б і до Броварського проспекта довести. Ну але ж все рівно потім воно на правому тупо впирається в Поділ з закрутом кудись в протилежний від центра бік... я не знаю, це головоломка для містобудівника, а не міст ))
 показати весь коментар
 
На мосте Бандеры никогда не ездил?
Отож.
 показати весь коментар
 
Коротше кажучи, з подібними "будівниками" цієї лінії метро не буде ще, як мінімум, 10 років.
 показати весь коментар
 
 
навиг то метро?..позапрошлый век!..все на гиперлупу!!!
 показати весь коментар
 
 
Еще год назад трубили о величайшей пабэде...
Инвестор из Китая за свой счет построит метро на Троещину...
Шо случилось с инвестором???)))
Он ох..л от озвученых вами откатов?
Дебилы вороватые...
 показати весь коментар
 
 
ну может что-то другое за год в стране произошло, что отпугнуло инвестора
 показати весь коментар
 
 
метро це вчерашний камуняцкий день, давно пора на троещину гыперлуп забабахать, творцов в цем плане тут нету - одни саботажники
 показати весь коментар
 
""Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко". После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро - Жулян или Троещины", - сообщил первый заместитель Виталия Кличко." Источник: https://censor.net.ua/n3174959

Смету то представьте.
И подсчитайте экономическую выгоду.
И за сколько окупится.
 показати весь коментар
 
 
Такое объяснение ситуации с метро больше походит на оправдание перед выборами мера.
 показати весь коментар
 
2010...мир обсуждает массовое внедрение електрокаров...в Киеве говорят о метро на Троещину
2020...Илон Маск планирует заселить Марс...в Киеве говорят о метро на Троещину
2030...в Киеве говорят о метро на Троещину...
2040...в Киеве говорят о метро на Троещину...

Тому що СТАБИЛЬНОСТЬ!)))
 показати весь коментар
 
 
Зате в 2050 буде гілка метро Троєщина-Вокзальна-Марс
 показати весь коментар
 
 
мост проблем не решит - все стоит и так на Подоле и Глубочицкой а станет еще больше, когда скинут мост на Нижний Вал. одно решение - перенос офисов за город как в Европе и дичайшие штрафы за парковку в неположенном месте. но для этого нужен нормальный мер с яйцами а не сопля педалик, строящий бесполезные пешеходные мосты.
 показати весь коментар
 
 
Были бы парковки, никто в здравом уме не ставил бы машину в неположенном месте, не задумывался? Почему сейчас Застройщики строят дома без подземных парковок? Что мешает между домов выкопать, а сверху уже воткнуть детскую площадку? Кто им дает лицензии и утверждает будущие проблемы с парковками? Такое чувство, что в архитектуре Киева сидят одни варвары.
Штрафами все горазды бороться, а вот головой думать дано не многим.
 показати весь коментар
 
 
Проблема не тільки в цьому. У Оушн Плаза, ЦУМі чи Гулівері є підземні паркінги, але ж ніхто не хоче за них платить і зазвичай вони напівпорожні... Ну ладно власники бюджетних машин економлять, але коли біля ЦУМу чи на Бесарабці з порушенням правил Геліки з Крузаками стоять, а паркінги пустують - то це неадекватно.

І так, я в центрі завжди знаходжу нормальне паркомісце, причому там, де це не заборонено. Просто мені не ліньки запаркуватися подалі, а потім пройтися 300-500 метрів!
 показати весь коментар
 
 
Надо штрафовать там, где есть парковки и не паркуются, а не там, где город их не сделал, но желает получить деньги за свое бездействие.
 показати весь коментар
 
 
Судя по всему сказанному этот Поровозник не ездит на метро и не знает, что станция Тараса Шевченко наименее загружена из всех станций киевского метро. И, вероятно, плохо понимает где расположен столичный массив Троещина. А жителям Троещины очень важно перебраться для начала на правый берег, чтобы как-то далее перемещаться каждый день на работу! А для этого вместо линии так называемого скоростного трамвая необходимо проложить ж/д рельсы, соединить линию с железной дорогой в районе станции Троещина-2 и запустить по данной ветке подвижной состав (для начала) до стации метро Почайна. Например такой ходит в аэропорт Борисполь. Позже линию можно электрифицировать. В маршруте автобуса №21 и всем, что дублирует данный маршрут, не будет необходимости! Северный мост будет прилично разгружен! Делайте уже что нибудь!
 показати весь коментар
 
 
В СВОИХ ,,КРАСИВЫХ РАСКЛАДАХ" АРХИГРАМОТЕЙ НЕУЧЁЛ ОДНОЙ МЕЛОЧИ - ТРАМВАИ ХОДЯТ ЧАЩЕ ЭЛЕКТРИЧЕК. 😂😅😂
И ЕСЛИ ДАЖЕ ВДРУГ МЕЧТА ГРАМОТЕЯ СБУДЕТСЯ, ТО САМ ГРАМОТЕЙ БУДЕТ ПЕРВЫМ ЖЕ И НЕДОВОЛЕН, НО УЖЕ НЕЗАХОЧЕТ И ВСПОМИНАТЬ ШО ЭТО ОН ЖЕ САМ ТАК И МЕЧТАЛ. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
Что-то там от вокзальной имеет тот смысл, что там как воздух нужен второй выход!
 показати весь коментар
 
 
Из всех всех глупостей, которые звучали от наших городских властей относительно разгрузки Северного моста, строительства метро, трамтрейна, скоростного трамвая который каким-то волшебным способом будет двигаться по Северному мосту при помощи специальных конструкций, прикрепленных к Северному мосту, я предлагаю им (городским мыслителям-фантазерам, врунам) рассмотреть идею сооружения линии парома через Днепр (желательно скоростного) для скоростного трамвая, который соединит Троещину с Борщаговкой!
 показати весь коментар
 
Вот Вам смешно.а нам,жителям Троещины,утром выехать на правый берег только на ковре-самолёте можно
 показати весь коментар
 
Мне не смешно. Я живу на Троещине. И это уже все достало!!! У меня так называемый скоростной трамвай ходит под окнами. Каждый день наблюдаю, как каждое утро пустые вагоны обратно возвращаются от станции городской электрички на Троещину за очередной "порцией" пассажиров для электрички. Вечером обратный процесс. Если у городской электрички сбой, попросту тупо отменяют утренние рейсы, то люди попадают в очень дурацкую ситуацию - нужно вернуться обратно до единственной транспортной магистрали - пр. Шухевича, чтобы выехать из тупика. На какое-то время люди избегают использования в своем перемещении электрички, а это значит трамваи какое-то время ездят практически пустыми в обе стороны! У наших чиновников другие задачи - рубить для себя бабло!
 показати весь коментар
 
 
1) Кандидат в мэры Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко 16 мая 2014 г. обещает через 5 лет построить метро на Троещину.
2) Мэр Киева пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" примерно через год. 2016-08-31
3) 2016-10-17 Метро на Виноградарь.
В соответствии с тендерной документацией, выполнение работ предусмотрено в период с 2016 по 2020 год. Финансирование должно быть реализовано за средства городского бюджета. Стартовое предложение на аукционе, который проходил 26 сентября, составляло 141 333 018 грн, но в ходе торгов было снижено до 140 583 257 грн.
Проект предусматривает, в частности, разработку не менее трех вариантов прохождения линии метро, в том числе строительство станции в районе Интернациональной площади.
На сегодня проект вырос в цене в 3 раза, а функционал урезан тоже в 3 раза. Нет в проекте ни Интернациональной площади, ни Тараса Шевченко... Открыты дела с начала 20 года в прокуратуре по финансовым махинациям.
Итак, за 5 лет, Кличко наобещал все, но не построил ни одной станции метро! Деньги в бюджете Киева были. Киевметрострой сидел без дела. Вот результат работы Кличко.
Сегодня идет строительство метро на Веник, но не факт, что это замыливание глаз перед выборами! Он уже вкапывал лопату в 17 году, затем в 18. И вот начал что то делать в конце 19 года.
 показати весь коментар
 
 
Скорее будут летающие автомобили чем построят метро на Трою. Это так, корм для лохтората перед очеретными выборами.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору