 Мінкультури готує програму обміну молоддю між областями України

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив заступник міністра культури, молоді і спорту Олексій Сивирин.

"Цього року ми будемо реалізовувати найбільшу в історії Східної Європи програму внутрішньої мобільності молоді. Це буде програма обміну молоддю між різними регіонами. Протягом літа, осені і початку зими близько 100 тисяч молодих людей віком від 14 до 21 року отримають можливість поїхати з одного регіону в інший", - розповів він.

За його словами, плануються п'ятиденні програми, які будуть складатися з модулів: волонтерство, неформальна освіта, ознайомлення з культурою області, яка приймає, тощо.

Реєстрація на програму буде відкрита на спеціальному сайті, який ще розробляють. Вона може початися в березні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет