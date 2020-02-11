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 Суспільство
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Все про:молодь (40) Міністерство культури, молоді та спорту (29)

 Мінкультури готує програму обміну молоддю між областями України

У Кабінеті міністрів готують на другу половину року програму обміну молоддю між областями на 100 тисяч осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив заступник міністра культури, молоді і спорту Олексій Сивирин.

"Цього року ми будемо реалізовувати найбільшу в історії Східної Європи програму внутрішньої мобільності молоді. Це буде програма обміну молоддю між різними регіонами. Протягом літа, осені і початку зими близько 100 тисяч молодих людей віком від 14 до 21 року отримають можливість поїхати з одного регіону в інший", - розповів він.

За його словами, плануються п'ятиденні програми, які будуть складатися з модулів: волонтерство, неформальна освіта, ознайомлення з культурою області, яка приймає, тощо.

Реєстрація на програму буде відкрита на спеціальному сайті, який ще розробляють. Вона може початися в березні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174958
 
   
 Топ коментарі
 
Не страна теперь, а шоу..

Роли исполняют:
Великий мировой лидер - Зелемойский
Великий юрист - Портнов
Великий патриот - Ермак
Великий привлекатель инвесторов - Богдан.
Великий правдоруб - Дубинский
...
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Але одне шоу вже є і називається "Міняю жінку"
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Молодцы! Наконец-то мы услышали про очень разумный и далеко ориентированный проект объединения страны. Лучше поздно, чем никогда.
А боты и говномёты утонут в своих же какашках.
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або "міняю жінку сорокарічну на дві двадцятирічні".
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лучше всех сразу в трускавець на курсы грантоедства
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??? зачем??? молодёжь из за военкоматов и так неплохо области меняет
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Не страна теперь, а шоу..

Роли исполняют:
Великий мировой лидер - Зелемойский
Великий юрист - Портнов
Великий патриот - Ермак
Великий привлекатель инвесторов - Богдан.
Великий правдоруб - Дубинский
...
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наконец то выправятся перекосы в цене горилки между областями украины в отдельно взятом мясте
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Але одне шоу вже є і називається "Міняю жінку"
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Молодцы! Наконец-то мы услышали про очень разумный и далеко ориентированный проект объединения страны. Лучше поздно, чем никогда.
А боты и говномёты утонут в своих же какашках.
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