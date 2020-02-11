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 Політика України
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Все про:Луценко (3091) матюк (37) звинувачення (153)

 Звинувачення в матюках і алкоголі найголосніше підтримують ті журналістки жіночої статі, які у Facebook пишуть: "за#бали мусора", - Луценко

Ексгенпрокурор Юрій Луценко вважає, що огульні звинувачення - це результат телевізійної ультранеприйнятної пропаганди проти п'ятого президента України Петра Порошенка, а розмови про алкоголізм порадив залишити собі тим, "хто жодного разу взагалі спиртного не нюхав".

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чим він тепер займатиметься, маючи такий божевільний антирейтинг (більшість людей думає про вас: дутий прокурор, алкоголік, корупціонер), Луценко відповів жартом: "Тільки дохла риба завжди на поверхні".

"Ще раз скажу, що в моєму житті я був і на самому верху, і в самому низу. Майже нікуди вище і майже нікуди глибше. Тому я до нинішньої ситуації ставлюся спокійно. Мені подобається таке життя", - заявив політик.

- Цитуючи вашу нещодавню репліку: спокійна, як член після...

- ... акту.

- Цікаво, а у вашій системі координат щось ще спокійніше може бути?

"Так. Як відомо, максимальна стабільність була при Януковичі - як на цвинтарі. Я проти такої стабільності. Люблю брати відповідальність на себе. Але і можу жити без п'єдесталу. Я вважаю, що вже в моєму віці (і фізичному, і політичному), можу собі дозволити бути, ким я хочу, а не тим, ким хочуть бачити мене. Тим більше, що скільки б страшилок не розповідали різні мої опоненти, у них немає нічого конкретного. А в мене є факти досягнень. Нехай із цих трудящих кинуть у мене камінь ті, хто свої 30% доходів віддали на фронт. І ті, хто відправив свого сина добровольцем. Нехай у мене кинуть камінь корупції ті, хто повернув країні 4 мільярди доларів. І нехай розмови про алкоголізм залишать собі ті, хто жодного разу взагалі спиртного не нюхав", - наголосив Луценко.

Читайте: Луценко - Парнасу в листуванні: Справа щодо "Бурісми" рухається, і лише ви не можете зняти одну дурепу. ФОТО

"Мені найбільше подобається, що звинувачення в матюках і алкоголі найголосніше підтримують ті журналістки жіночої статі, які у фейсбуці пишуть: за#бали мусора. Або ті, хто говорить про мою неефективність із 3000 вироками корупціонерам проти нуля вироків їхнього улюбленого НАБУ. Або наш незабутній борець із корупцією на залізниці, який Майдан відсидів у теплій Флориді - але повчає нас тим, що хтось продав Революцію. Тому в мене є на все відповіді для себе і для будь-якої людини, яка хоче їх чути. Яка, як відомо, убила свого рідного брата і 10 молдаван. І, відповідно, його кум - теж породження пекла. Це ж зрозуміло. Люди схильні шукати диявола де завгодно, крім дзеркала і телевізора. Українці дуже схильні шукати диявола у владі, яка не побудувала їм суспільство загального благоденства. Замість того, щоб взяти на себе відповідальність. Я завжди брав на себе відповідальність. І при владі, і без неї. І закликаю це зробити усіх, хто критикує мене. Зробіть більше - тоді ви матимете рацію", - резюмував Луценко.

Повний текст інтерв'ю Юрія Луценка: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.

Нагадаємо 15 січня, Палата представників США оприлюднила листування Льва Парнаса - американського бізнесмена і соратника адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані - з ексглавою ГПУ Юрієм Луценком і найближчим оточенням президента Володимира Зеленського.

У листуванні Луценко регулярно використовує нецензурну лайку і висловлює невдоволення діями Держдепу США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174957
 
 
 Топ коментарі
 
юГик, молчи, лучше молчи. когда ты начинаешь вякать, твоя сущность прямо выпирает из тебя, как тогда, во Франкфурте
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Та ладно...на тлі теперішніх луценко не виглядає ані матюклом, ані пиятиком.
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Иди в зад! Лживый вороватый мудак!
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- От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.(с)
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юГик, молчи, лучше молчи. когда ты начинаешь вякать, твоя сущность прямо выпирает из тебя, как тогда, во Франкфурте
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ага, монтаж. проклятые немцы не ловили бухого юГика по аэропорту, то был актер немецких фильмов
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Та ладно...на тлі теперішніх луценко не виглядає ані матюклом, ані пиятиком.
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ну так сними зепкало с монитора, а то сам с собой разговариваешь
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Не с тобой точно разговариваю. Я прекрасно знаю на скольких постах за свою "карьеру" был Луцык и что из этого получалось... Возможно ты конечно не из Украины не не отслеживаешь. Но жить в Украине и спрашивать что украл Луцык?... мягко говоря тупо и смешно.
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А по жизни....кристально честный,воспитанный,да к тому же ещё и трезвенник))
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а твой кумир кто - Пшонка? У него было профильное образование.
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почему он не в партии "Слуга народа" ? Очень органично вписался бы!
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Во франкфуртском аэропорту за что задержали??
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Не пустили на літак, а потім вибачились.
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а где самая больная жена мира, которая танцует с Пандой?
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тратит бабло на еще большую чем есть ( надо перекреститься) красотищу, где же еще)
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Отвечая на вопрос чем он будет теперь заниматься имея такой сумасшедший антирейтинг (большинство людей думает о вас: дутый прокурор, алкоголик, коррупционер) Луценко ответил шуткой: "Только дохлая рыба всегда на поверхности"Источник: https://censor.net.ua/n3174957

6 мая 2009 u немецкий журнал Focus опубликовал выдержки из протокола задержания украинского министра и его сына, а также доклада, подготовленного специально для министра внутренних дел Германии Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble). Согласно документам, составленным полицейскими чиновниками, Луценко устроил потасовку с немецкими полицейскими, в результате чего четверо стражей порядка были травмированы. Как сообщает газета Bild со ссылкой на тот же протокол, глава украинского МВД во время драки использовал оскорбительные выражения типа "нацистские свиньи" и "гитлеровское отродье".
Как пишет Focus, в докладе немецких полицейских на имя своего министра указано, что Луценко был, возможно, в "состоянии полного опьянения".
Украинский министр намерен судиться с газетой Bild
По словам Юрия Луценко, он намерен судиться с немецкой газетой Bild за "распространение неправдивой информации" о нем и его сыне. "Сейчас мои адвокаты готовят иск к газете", - цитирует "Интерфакс" заявление главы МВД Украины, сделанное им на пресс-конференции в Киеве.
В частности, отметил министр, неправдивой является информация об алкогольном опьянении его сына в 3 промилле. "Это ложь и абсурд..., употребление алкоголя для него опасно", - отметил Луценко. Вместе с тем отвечая на вопрос, принимал ли он сам спиртное, глава МВД Украины сказал, что по прилете в аэропорт Франкфурта он выпил пива.
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а перед отлетом и в самолете по обыкновению вдул бутылку вискаря)
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мы тоже так делаем с кумом в дьютифри.. ))
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How is your English, dear Yugik? або тобі перекласти на зрозумілу тобі мову, успешный ты наш комсомольский работничек?)
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Земельный суд Берлина обязал газету "Bild" публично опровергнуть ранее опубликованный материал об алкогольном опьянении сына министра внутренних дел Украины Александра Луценко. Об этом сообщает пресс-служба "Народной самообороны", цитируя решение суда, полученное от немецкой стороны.

Согласно решения суда, ответчик должен опубликовать следующее опровержение, без вставок и упущений, срочно и без денежного взыскания с Заявителя, а также без гонорара для Интернет-издания "Bild". При этом слово "опровержение" должно быть выделено графически и иметь расположение, соответствующее обжалованной статье, размер слова "опровержение" должно соответствовать размеру и шрифту названия статьи "Zu betrunken! LH-Kapitan nahm Minister nicht mit" ( "Слишком пьян! Капитан "Люфтганза" не принял Министра на борт "); параметры расположения, так же как и жирность шрифта, которыми напечатано имя Заявителя, должны соответствовать предварительному уведомлению, а также подаваться в непосредственной связи с ним, на случай, если предыдущее сообщение больше не будет представлено на соответствующем предварительному уведомлению месте.Обвинения в матюках и алкоголе громче всего поддерживают те журналистки женского пола, которые в Facebook пишут: "за#бали мусора", - Луценко - Цензор.НЕТ 541
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Сын не был пьян. Так нам до него дела нет.
А вот Луценко на посту министра МВД устроил пьяный дебош в немецком аэропорту. За что был арестован.
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Распитие алкоголя в общественных местах запрещено. Тем более пьяный в аэропорту.
Падлюка- это алкоголик, который, будучи официальным лицом, кидается на зарубежных полицейских и позорит свою страну
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Вам шашечки или ехать? Трезвенник Шокин был лучше?
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Это вообще не обсуждается. Чиновник должен быть психически здоровым
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Луценка перед прийняттям на посаду генерального прокурора перевіряли і навіть нігті і волосся стригли для аналізів, а Зеленський не здав усіх аналізів.
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Лично присутствовали ??
Я не сомневаюсь в немецкой полиции
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юГик - ну то, что ты знаный дЭмагог...- это факт, сам знаешь и без зеркала..., так же как и то, что ты ворье, брехло, и манипулянт - не веришь, приди к власти истинные государственники - ты , или в "бегах" (политических конечно...) , или там - где ты был, но уже не в "инкубаторных" условиях-библиотекарь...., а в тех, что большинство, и со сроком так лет 15-25, ну и с ПОЛНОЙ конфискацией....- вот только тогда можно отвечать всем и себе на все вопросы...
п.с
дело не в том кем и где ты был, и даже сколько "заработал" ( как и сколько ты знаешь...- как и то , что твои активы никак не "вяжутся" со всей твоей официальной ЗП от комсомольского активиста - и до...) - дело в том что вы , "околокорытные", все время убивали "веру" - веру в справедливость...
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у вас, быдла, "вера в справедливость" = "вера в халяву".
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Пиночет нужен, иначе страна не выживет...
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откговения, сделанные гюгой после тгехсот на грудь, говорят о нем, как о лучшем агенте мирового алкоголизма в местных пампасах, за исключением лотрыги
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Смотрим фильмы где убивают людей, показывают гейпарады, рассказывают чем отличается героин от кокоина, но всех возмущает мат. Это ппц товарищи
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ЗАЧЕМ БРАТЬ ИНТЕРВЬЮ У НИКОМУ НЕИНТЕРЕСНЫХ МРАЗЕЙ, КОТОРЫЕ РАЗДРАЖАЮТ, БЕСЯТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ГРАЖДАН УКРАИНЫ?! ЗАЧЕМ ВЫТАСКИВАТЬ ЭТО ГОВНО НА ПОВЕРХНОСТЬ? ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО.
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Дійсно! Навіщо показують Зеленського?
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прикольно наблюдать за беснованием - русни под прокси ))))))
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Жизнь спокойная как член после полового акта... После того как поимел Украину в извращенной форме.
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Да, не доросло быдло до высоких материй. Вместо того чтобы обсуждать факты, приведенные Лценко, обсуждают пьяную выходку во Франкфупте и "отсутствие профильного образования".
Ну так по этим критериям, непьющий и профессиональный юрист Пшонка был идеальным прокурором.
Поздравляю 73%, вы - быдло.
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та ладно, на соседней ветке гнида луценко Джулиани обсерает,
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почему обсерает? Все правильно говорит, мы это и без него наблюдали.
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дрянь, хвастается ворованной коллекцией, крута
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