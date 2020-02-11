 Звинувачення в матюках і алкоголі найголосніше підтримують ті журналістки жіночої статі, які у Facebook пишуть: "за#бали мусора", - Луценко

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чим він тепер займатиметься, маючи такий божевільний антирейтинг (більшість людей думає про вас: дутий прокурор, алкоголік, корупціонер), Луценко відповів жартом: "Тільки дохла риба завжди на поверхні".
"Ще раз скажу, що в моєму житті я був і на самому верху, і в самому низу. Майже нікуди вище і майже нікуди глибше. Тому я до нинішньої ситуації ставлюся спокійно. Мені подобається таке життя", - заявив політик.
- Цитуючи вашу нещодавню репліку: спокійна, як член після...
- ... акту.
- Цікаво, а у вашій системі координат щось ще спокійніше може бути?
"Так. Як відомо, максимальна стабільність була при Януковичі - як на цвинтарі. Я проти такої стабільності. Люблю брати відповідальність на себе. Але і можу жити без п'єдесталу. Я вважаю, що вже в моєму віці (і фізичному, і політичному), можу собі дозволити бути, ким я хочу, а не тим, ким хочуть бачити мене. Тим більше, що скільки б страшилок не розповідали різні мої опоненти, у них немає нічого конкретного. А в мене є факти досягнень. Нехай із цих трудящих кинуть у мене камінь ті, хто свої 30% доходів віддали на фронт. І ті, хто відправив свого сина добровольцем. Нехай у мене кинуть камінь корупції ті, хто повернув країні 4 мільярди доларів. І нехай розмови про алкоголізм залишать собі ті, хто жодного разу взагалі спиртного не нюхав", - наголосив Луценко.
"Мені найбільше подобається, що звинувачення в матюках і алкоголі найголосніше підтримують ті журналістки жіночої статі, які у фейсбуці пишуть: за#бали мусора. Або ті, хто говорить про мою неефективність із 3000 вироками корупціонерам проти нуля вироків їхнього улюбленого НАБУ. Або наш незабутній борець із корупцією на залізниці, який Майдан відсидів у теплій Флориді - але повчає нас тим, що хтось продав Революцію. Тому в мене є на все відповіді для себе і для будь-якої людини, яка хоче їх чути. Яка, як відомо, убила свого рідного брата і 10 молдаван. І, відповідно, його кум - теж породження пекла. Це ж зрозуміло. Люди схильні шукати диявола де завгодно, крім дзеркала і телевізора. Українці дуже схильні шукати диявола у владі, яка не побудувала їм суспільство загального благоденства. Замість того, щоб взяти на себе відповідальність. Я завжди брав на себе відповідальність. І при владі, і без неї. І закликаю це зробити усіх, хто критикує мене. Зробіть більше - тоді ви матимете рацію", - резюмував Луценко.
Повний текст інтерв'ю Юрія Луценка: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.
Нагадаємо 15 січня, Палата представників США оприлюднила листування Льва Парнаса - американського бізнесмена і соратника адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані - з ексглавою ГПУ Юрієм Луценком і найближчим оточенням президента Володимира Зеленського.
У листуванні Луценко регулярно використовує нецензурну лайку і висловлює невдоволення діями Держдепу США.
Мдаааа
6 мая 2009 u немецкий журнал Focus опубликовал выдержки из протокола задержания украинского министра и его сына, а также доклада, подготовленного специально для министра внутренних дел Германии Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble). Согласно документам, составленным полицейскими чиновниками, Луценко устроил потасовку с немецкими полицейскими, в результате чего четверо стражей порядка были травмированы. Как сообщает газета Bild со ссылкой на тот же протокол, глава украинского МВД во время драки использовал оскорбительные выражения типа "нацистские свиньи" и "гитлеровское отродье".
Как пишет Focus, в докладе немецких полицейских на имя своего министра указано, что Луценко был, возможно, в "состоянии полного опьянения".
Украинский министр намерен судиться с газетой Bild
По словам Юрия Луценко, он намерен судиться с немецкой газетой Bild за "распространение неправдивой информации" о нем и его сыне. "Сейчас мои адвокаты готовят иск к газете", - цитирует "Интерфакс" заявление главы МВД Украины, сделанное им на пресс-конференции в Киеве.
В частности, отметил министр, неправдивой является информация об алкогольном опьянении его сына в 3 промилле. "Это ложь и абсурд..., употребление алкоголя для него опасно", - отметил Луценко. Вместе с тем отвечая на вопрос, принимал ли он сам спиртное, глава МВД Украины сказал, что по прилете в аэропорт Франкфурта он выпил пива.
Согласно решения суда, ответчик должен опубликовать следующее опровержение, без вставок и упущений, срочно и без денежного взыскания с Заявителя, а также без гонорара для Интернет-издания "Bild". При этом слово "опровержение" должно быть выделено графически и иметь расположение, соответствующее обжалованной статье, размер слова "опровержение" должно соответствовать размеру и шрифту названия статьи "Zu betrunken! LH-Kapitan nahm Minister nicht mit" ( "Слишком пьян! Капитан "Люфтганза" не принял Министра на борт "); параметры расположения, так же как и жирность шрифта, которыми напечатано имя Заявителя, должны соответствовать предварительному уведомлению, а также подаваться в непосредственной связи с ним, на случай, если предыдущее сообщение больше не будет представлено на соответствующем предварительному уведомлению месте.
А вот Луценко на посту министра МВД устроил пьяный дебош в немецком аэропорту. За что был арестован.
Падлюка- это алкоголик, который, будучи официальным лицом, кидается на зарубежных полицейских и позорит свою страну
Я не сомневаюсь в немецкой полиции
п.с
дело не в том кем и где ты был, и даже сколько "заработал" ( как и сколько ты знаешь...- как и то , что твои активы никак не "вяжутся" со всей твоей официальной ЗП от комсомольского активиста - и до...) - дело в том что вы , "околокорытные", все время убивали "веру" - веру в справедливость...
Ну так по этим критериям, непьющий и профессиональный юрист Пшонка был идеальным прокурором.
Поздравляю 73%, вы - быдло.
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