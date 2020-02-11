 Звинувачення в матюках і алкоголі найголосніше підтримують ті журналістки жіночої статі, які у Facebook пишуть: "за#бали мусора", - Луценко

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чим він тепер займатиметься, маючи такий божевільний антирейтинг (більшість людей думає про вас: дутий прокурор, алкоголік, корупціонер), Луценко відповів жартом: "Тільки дохла риба завжди на поверхні".

"Ще раз скажу, що в моєму житті я був і на самому верху, і в самому низу. Майже нікуди вище і майже нікуди глибше. Тому я до нинішньої ситуації ставлюся спокійно. Мені подобається таке життя", - заявив політик.

- Цитуючи вашу нещодавню репліку: спокійна, як член після...

- ... акту.

- Цікаво, а у вашій системі координат щось ще спокійніше може бути?

"Так. Як відомо, максимальна стабільність була при Януковичі - як на цвинтарі. Я проти такої стабільності. Люблю брати відповідальність на себе. Але і можу жити без п'єдесталу. Я вважаю, що вже в моєму віці (і фізичному, і політичному), можу собі дозволити бути, ким я хочу, а не тим, ким хочуть бачити мене. Тим більше, що скільки б страшилок не розповідали різні мої опоненти, у них немає нічого конкретного. А в мене є факти досягнень. Нехай із цих трудящих кинуть у мене камінь ті, хто свої 30% доходів віддали на фронт. І ті, хто відправив свого сина добровольцем. Нехай у мене кинуть камінь корупції ті, хто повернув країні 4 мільярди доларів. І нехай розмови про алкоголізм залишать собі ті, хто жодного разу взагалі спиртного не нюхав", - наголосив Луценко.

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"Мені найбільше подобається, що звинувачення в матюках і алкоголі найголосніше підтримують ті журналістки жіночої статі, які у фейсбуці пишуть: за#бали мусора. Або ті, хто говорить про мою неефективність із 3000 вироками корупціонерам проти нуля вироків їхнього улюбленого НАБУ. Або наш незабутній борець із корупцією на залізниці, який Майдан відсидів у теплій Флориді - але повчає нас тим, що хтось продав Революцію. Тому в мене є на все відповіді для себе і для будь-якої людини, яка хоче їх чути. Яка, як відомо, убила свого рідного брата і 10 молдаван. І, відповідно, його кум - теж породження пекла. Це ж зрозуміло. Люди схильні шукати диявола де завгодно, крім дзеркала і телевізора. Українці дуже схильні шукати диявола у владі, яка не побудувала їм суспільство загального благоденства. Замість того, щоб взяти на себе відповідальність. Я завжди брав на себе відповідальність. І при владі, і без неї. І закликаю це зробити усіх, хто критикує мене. Зробіть більше - тоді ви матимете рацію", - резюмував Луценко.

Повний текст інтерв'ю Юрія Луценка: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.

Нагадаємо 15 січня, Палата представників США оприлюднила листування Льва Парнаса - американського бізнесмена і соратника адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані - з ексглавою ГПУ Юрієм Луценком і найближчим оточенням президента Володимира Зеленського.

У листуванні Луценко регулярно використовує нецензурну лайку і висловлює невдоволення діями Держдепу США.