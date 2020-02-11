 Перевіряємо п'ять осіб на наявність коронавірусу, - міністерка охорони здоров'я Скалецька

Про це Скалецька сказала на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, медики проводять постійний моніторинг людей, які прилетіли з Китаю.
"У нас з ними постійний телефонний контакт, періодично телефонуємо один одному. Вони знають, які є симптоми і куди треба звертатися. На сьогодні є три такі людини, які повернулися з Китаю і звернулися по допомогу ... і ще дві контактні особи", - сказала Скалецька.
За її словами, всього є "п'ятеро осіб, яких ми перевіряємо на наявність коронавірусу".
«"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью… и еще два контактных лица", - сказала Скалецкая.Источник: https://censor.net.ua/n3174955»
ЖТО ЖЕ СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ОНИ ЭТО ВРЕМЯ ЗАРАЗИЛИ И ЗАРАЗЯТ ?
А эта дура - юристка пытается в Украине пандемию организовать
ВСЕ ВРАЧИ в мединституте изучают методы борьбы с чумой
И сегодня врачи в Китае работают в противочумных костюмах
НО МИНИСТР ЗДОРОВЬЯ НЕ ИМЕЕТ СПЕЦОБРАЗОВАНИЯ - и потому над ней уже ржут врачи