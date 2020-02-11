 Перевіряємо п'ять осіб на наявність коронавірусу, - міністерка охорони здоров'я Скалецька

Про це Скалецька сказала на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, медики проводять постійний моніторинг людей, які прилетіли з Китаю.

"У нас з ними постійний телефонний контакт, періодично телефонуємо один одному. Вони знають, які є симптоми і куди треба звертатися. На сьогодні є три такі людини, які повернулися з Китаю і звернулися по допомогу ... і ще дві контактні особи", - сказала Скалецька.

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За її словами, всього є "п'ятеро осіб, яких ми перевіряємо на наявність коронавірусу".