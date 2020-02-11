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 Суспільство
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Все про:Мінздоров'я (1127) Зоряна Скалецька (66)

 Перевіряємо п'ять осіб на наявність коронавірусу, - міністерка охорони здоров'я Скалецька

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що станом на сьогодні на наявність коронавірусу в Україні перевіряють п'ять осіб.

Про це Скалецька сказала на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, медики проводять постійний моніторинг людей, які прилетіли з Китаю.

"У нас з ними постійний телефонний контакт, періодично телефонуємо один одному. Вони знають, які є симптоми і куди треба звертатися. На сьогодні є три такі людини, які повернулися з Китаю і звернулися по допомогу ... і ще дві контактні особи", - сказала Скалецька.

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За її словами, всього є "п'ятеро осіб, яких ми перевіряємо на наявність коронавірусу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174955
 
 
 Топ коментарі
 
Пліать та ні в контакті треба бути а в карантіні !!! ІЗОЛЯТОР ! Вони курва в телефонному контакті !!!Але ж це курва цирк на дроті.
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В Словакии два человека ВЕЗЛИ В ИЗОЛЯТОР В СПЕЦКОСТЮМАХ , машину дезинфицировали
А эта дура - юристка пытается в Украине пандемию организовать
ВСЕ ВРАЧИ в мединституте изучают методы борьбы с чумой
И сегодня врачи в Китае работают в противочумных костюмах
НО МИНИСТР ЗДОРОВЬЯ НЕ ИМЕЕТ СПЕЦОБРАЗОВАНИЯ - и потому над ней уже ржут врачи
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Блин, ЗЕБИЛЫ ВЫ ВЫБРАЛИ ДЕБИЛОВ (!!!)
«"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью… и еще два контактных лица", - сказала Скалецкая.Источник: https://censor.net.ua/n3174955»
ЖТО ЖЕ СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ОНИ ЭТО ВРЕМЯ ЗАРАЗИЛИ И ЗАРАЗЯТ ?
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Основные симптомы: характерный след вдоль всей окружности верхней части черепной коробки. Ищи.ТЕ.
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24 дня минимум карантин! а не 14 дней. Вирус проявлялся и после 14 дней!
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Пліать та ні в контакті треба бути а в карантіні !!! ІЗОЛЯТОР ! Вони курва в телефонному контакті !!!Але ж це курва цирк на дроті.
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Це цирк курв на дроті під назвою "Кабмін приїхав"!
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"Провєряют на налічіє" - це кишені обшукують? Як думають, так і гоаорять. Нема, щоб професійно - "тестуємо на наявність" , "проводимо дослідження на наявність". "В налічії імєєтся полноє отсутствіє.." 😏
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и шо, карона вирус по телефону определяют бесконтактным методом? вот до чего наука здесь дошла
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Блин, ЗЕБИЛЫ ВЫ ВЫБРАЛИ ДЕБИЛОВ (!!!)
«"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью… и еще два контактных лица", - сказала Скалецкая.Источник: https://censor.net.ua/n3174955»
ЖТО ЖЕ СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ОНИ ЭТО ВРЕМЯ ЗАРАЗИЛИ И ЗАРАЗЯТ ?
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В Словакии два человека ВЕЗЛИ В ИЗОЛЯТОР В СПЕЦКОСТЮМАХ , машину дезинфицировали
А эта дура - юристка пытается в Украине пандемию организовать
ВСЕ ВРАЧИ в мединституте изучают методы борьбы с чумой
И сегодня врачи в Китае работают в противочумных костюмах
НО МИНИСТР ЗДОРОВЬЯ НЕ ИМЕЕТ СПЕЦОБРАЗОВАНИЯ - и потому над ней уже ржут врачи
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Чего украинцы хотели, теперь пусть хлебают от души
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Себя проверь на наличие лишней хромосомы!
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Это памятник украинскому пациенту после похода в аптеку.
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