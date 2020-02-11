 Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

За його словами, команда "Студії Квартал 95" не має жодного стосунку до запуску нового телеканалу, однак над проєктом працює Олексій Кирющенко.

"На сьогодні він один з тих людей, які допомагають у формуванні концепції цього телеканалу", - зазначив Бородянський.

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Зауважимо, раніше стало відомо, що запуск телеканалу для окупованих територій перенесли з середини лютого на 1 березня 2020 року.