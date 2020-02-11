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 Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський

Над запуском нового телеканалу для окупованих територій працює режисер серіалу "Слуга народу" Олексій Кирющенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

За його словами, команда "Студії Квартал 95" не має жодного стосунку до запуску нового телеканалу, однак над проєктом працює Олексій Кирющенко.

"На сьогодні він один з тих людей, які допомагають у формуванні концепції цього телеканалу", - зазначив Бородянський.

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Зауважимо, раніше стало відомо, що запуск телеканалу для окупованих територій перенесли з середини лютого на 1 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174954
 
 
 Топ коментарі
 
может для начала деньги АТР разблокируете и дадите работать нормально? чем херню какую то создавать, зная вас еще то дерьмо получится
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Им врать, что с горки скатиться или два пальца об асфальт. Они врут перманентно, начиная с избирательной компании

Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський - Цензор.НЕТ 6808
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По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Алексей Кирющенко. Режиссер "Слуги народа" Кирющенко участвует в формировании концепции нового телеканала для оккупированных территорий, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5049
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По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Алексей Кирющенко. Режиссер "Слуги народа" Кирющенко участвует в формировании концепции нового телеканала для оккупированных территорий, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5049
 показати весь коментар
 
 
Им врать, что с горки скатиться или два пальца об асфальт. Они врут перманентно, начиная с избирательной компании

Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський - Цензор.НЕТ 6808
 показати весь коментар
 
 
может для начала деньги АТР разблокируете и дадите работать нормально? чем херню какую то создавать, зная вас еще то дерьмо получится
 показати весь коментар
 
 
Фейки Зеленского и Ко. Как власть дезинформирует и обвиняет в этом СМИ

Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1808

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/11/7240060/
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вангую, шо новое юмор тв будет иметь на донбассе бешеный успех
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Прочитал интервью Асеева о пытках в концлагере "Изоляция".
Гнетущее впечатление.
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Moсковити як зайшли на Донбас на другий день всі українські канали вимкнули і свої увімкнули. А наші правителі шостий рік концепцію формують.
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" Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого друга? Чому так відбувається вже 28 років? " (с)
Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський - Цензор.НЕТ 5179
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Ааааа! Свати - наше всьо, "Слуга народа" - біблія! Тепер у бубочки з'явиться ще один "100% свій" канал? Сльози мєшают мнє гаваріть!
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Зебилы, такой вопрос. Вы еще ходите на концерты квартала? Это просто из любопытства. Ничего обидного писать не буду, обещаю.
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ -https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

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Н-да. Марк вже не той. Виздоровів та захворів.
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