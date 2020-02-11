 Заборону російських соцмереж і медіа в Україні потрібно продовжити, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
Навесні цього року заборона російських соцмереж і окремих медіа припиняє діяти.
Бородянський заявив, що не ініціюватиме відновлення доступу до російських медіа та соцмереж.
"Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії", - зауважив він.
Крім того він заявив, що обов'язково порушуватиме питання про продовження заборони.
Раніше Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії заявив, що українська влада нічого не домоглася, заборонивши доступ до російських соціальних мереж.
Нагадаємо, 16 травня 2017 року, п'ятий Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти російських соціальних мереж. Згідно з указом Президента №133/2017, обмежувальні санкції передбачають заборону інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до ресурсів Mail.ru, "Вконтакте", "Однокласники". Санкції також введені проти ТОВ "Яндекс", російських компаній - розробників антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб".
Україна вперше отримала свого менеджера у Facebook.
Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook обрала її на посаду менеджера з публічної політики по Україні.
Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook.
"Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", - написав він.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/3/648420/
Трудно ей будет среди кацапских фсбэшников
Кацапский мир, они как тараканы - ползут из всех щелей, если их не закрыть.
Поинтересуйтесь, например, для чего создаются "центры русской культуры" в других странах, и чем они занимаются.
Если не знаете - подскажу.
Есть метод проверенный дедами - МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ 😀
киевстар, лайфсел
режим "павлик морозов" OFF
Аркадий Бабченко
13 год ·
Вот так сейчас выглядит эфир Телеканал ATR. Пустая студия и бьющий метроном.
Финансирование канала на 2020 год заблокировано. Привет.
По словам заместителя генерального директора АТР Айдер Муждабаев для того, чтобы телеканалу получить финансирование, он должен провести тендер на размещение контента.
Не спрашивайте меня, что это значит. У меня в голове эта схема никак не укладывается, я сейчас бьюсь ею об стену и ору слова, которые не хочу здесь произносить, но суть, насколько я понял, в следующем.
Деньги государство выделило. 50 млн гривень. На оплату спутника, аренду помещения, зарплату и пр. Это для телевидения совсем не бог весть сколько, но, по крайней мере, можно продолжать работать.
Но чтобы эти деньги получить, телеканалу надо провести открытый конкурс. И выбрать победителя, который у него будет размещать контент.
Ну, как с государственными учреждениями.
Типа - вы получаете деньги из бюджета, значит, вы должны вести свою деятельность на конкурсной основе.
Какой может быть конкурс на производство новостей третьими лицами для крымкотатарского телеканала во время оккупации Крыма, я, *****, своей головой с пятой попытки все еще понять не могу.
Тендер для единственного крымскотатарского телеканала среди кого? Среди единственного крымскотатарского телеканала? Или что? Или где?
Никто не хочет написать заявку на участие в тендере и поехать в Крым освещать репрессии крымских татар на конкурсной основе в перспективой уехать на подвал на пяток другой лет?
Ау!! Мы ищем таланты!!
Я не знаю, в чью восхитительную голову пришло это решение, но, блин, клянусь, ничего подобного я отродясь никогда не слышал.
В прошлом году недофинансирование канала составило 15 миллионов.
В этом году деньги просто заблокированы на казначейском счету.
Можно, конечно, работать по полгода на одном энтузиазме. Но дольше - уже есть хочется.
Я вот, например, за свой последний месяц работы - август - зарплату еще не получил.
Я проработал в этой студии год.
У меня было всего два-три работодателя, сотрудничество с которыми было не просто работой, а мировоззрением. Единением. Семьей.
АТР - один из них.
Единственный крымскотатарский телеканал, вещающий на крымскотатарском языке на аннексированный полуосторов.
И он поставлен на грань закрытия.
Что?
Вы?
*****?
Делаете?
Вам Крым нужен вообще, друзья мои, или что?
У вас ЕДИНСТВЕННЫЙ крымскотатарский канал, который работает САМ. Сам создался, сам самоорганизовался, сам пашет, сам создает, сам показывает. Все, что от вас требуется - НЕ ТРОГАЙТЕ. Дайте денег, скажите спасибо, и не лезьте в него руками. Всё.
Но нет.
Государство в смартфоне, блин.
Я прошу расшарить эту информацию.
ATR должен существовать.
Ну а я, в свою очередь, принял решение возродить "Запоребрик" на Ютуб.
По сути ничему умному кацапы научить никого не могут - тем более раша скоро развалится
на куски
На хрена европейцам- украинцам слушать тех дебилов?
А молодежь вообще должна сидеть на англомовных каналах - где вся мировая циввиллизация делится инфой
«Яндекс» подтвердил договоренность с ФСБ по поводу передачи ключей шифрования.
https://novayagazeta.ru/news/2019/06/07/152340-yandeks-podtverdil-dogovorennost-s-fsb-po-povodu-peredachi-klyuchey-shifrovaniya
подаваемой ими дезинформации -- поинтересуйся, как через фейсбук влияли на выбор американцев в 2016м. Через законтаченных одноглазников - такое делают уже давно, для всех, кто там пасеься.
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ЧТО ОНИ ВРУТ ПРО УКРАИНУ ?
А молодёж кроме фильмов вообще ничем не интересуется.
Вот, скажи, например, чей Крым?
И как об этом говорят на законтаченных одноглазниках?
И у тебя возникает когнитивный диссонанс?
Прікольний презедент
Ґаспада адєссіти, ви щітаєтє, что ето смєшно? Совсєм нє смєшно, клоуни!
Да и VPN отменили )))
Если ты этого не понимаешь, то ответ на твой вопрос: i що ж робити -думай!
весь інформаційний світ відкритий перед українцями, а в помийницю краще не зазирати
Вот, скажи, например, чей Крым?
И как об этом говорят на законтаченных одноглазниках?
И у тебя возникает когнитивный диссонанс?
Петя і не планував забороняти інтернет. І ніяк не обмежував свободу слова. А от ЗЕ всіляко намагається, навіть якось блокує акаунти в соцмережах.