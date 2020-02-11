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Все про:заборона (612) Росія (26411) медіа (28) соціальні мережі (254) Бородянський Володимир (87)

 Заборону російських соцмереж і медіа в Україні потрібно продовжити, - Бородянський

Міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський не ініціюватиме відновлення доступу до російських медіа та соцмереж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Навесні цього року заборона російських соцмереж і окремих медіа припиняє діяти.

Бородянський заявив, що не ініціюватиме відновлення доступу до російських медіа та соцмереж.

"Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії", - зауважив він.

Крім того він заявив, що обов'язково порушуватиме питання про продовження заборони.

Раніше Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії заявив, що українська влада нічого не домоглася, заборонивши доступ до російських соціальних мереж.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року, п'ятий Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти російських соціальних мереж. Згідно з указом Президента №133/2017, обмежувальні санкції передбачають заборону інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до ресурсів Mail.ru, "Вконтакте", "Однокласники". Санкції також введені проти ТОВ "Яндекс", російських компаній - розробників антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб".

Також читайте: Закон про медіа урегулює діяльність анонімних телеграм-каналів, - Євгенія Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174952
 
   
 Топ коментарі
 
Сміття поменшало і робота для кацап-ботів ускладнилась.
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кому . Бородянскому ? так он не самый главный в ЗЕкоманде . нажалуются Бубочке Богдан или Сивоха тот возьмет и отменит запрет
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Пока украинская часть Фейсбука и Ютуба модерируются из Московского офиса их также необходимо временно ограничить.
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Червень 2019 року.

Україна вперше отримала свого менеджера у Facebook.

Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook обрала її на посаду менеджера з публічної політики по Україні.
Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook.
"Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", - написав він.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/3/648420/
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Молодцы !!!

Трудно ей будет среди кацапских фсбэшников
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кто знает . очень может быть и она из того же ведомства
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Не те дійшло. Заборона тільки на папері. На ОПЕРі під ВПН впрацюють всі російські сайти, пошта та соціальні мережі. Ця заборона це фейк.
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Хотя бы ламеры-малолетки не могут зависать там - уже плюс.
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Малолетки обычно далеко не ламеры. А вот запретный плод всегда сладок.
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По крайней мере, часть людей избавили от этой заразы - уже легче дышать.
Кацапский мир, они как тараканы - ползут из всех щелей, если их не закрыть.
Поинтересуйтесь, например, для чего создаются "центры русской культуры" в других странах, и чем они занимаются.
Если не знаете - подскажу.
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И что местное население ходит в эти центры? Конечно же нет! Эмигранты ностагирующие только туда и ходят.
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А им и надо этот фильтр, им не нужны все, им остается меньше работы - приходят туда эмигранты ностагирующие, а также, например, немцы - любители русской культуры, там с ними работают на то, чтобы они искренне полюбили "русский мир", показывая только хорошие его стороны. Для отличившихся немцев, например, за счет этого общества устроят бесплатный круиз по Волге. Вернувшиеся немцы, влюбленные в ращку, будут искренне за нее топить во всех немецких пабликах, не догадываясь, что они полезные идиоты, которые не знают суть "русского мира", которая есть мерзость, агрессия, и обман.
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То не заборонений плід, а бажання деяких родичів зайвехромосомих мокшей нажертися гімна і заборонити їм то не зможе ніхто, але то обмеження суттево знизило появу удмурдського медіа-шлаку в рекламній мережі України і відповідно перегляд Українцями тих помиїв які виробляє раша.
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Ти пропонуешь, щоб була повна заборона з використанням обладнаня DPI і іншими обмеженнями "золотого фаервола", чи ти так радіешь, що нарешті навчився вмикати впн в опера? Не користуватися бурятськими соцмережами та мордовськими пошуковими системами то насамперед внутрішня чистоплотність, бо якщо хтось хоче нажертися гною(расійського лайно контенту) він то зробить і через повноцінний впн і якщо клепки не вистачає, через впн для опера.
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Блокировка эффективно и мягко работает. После блокировки популярность западных соц сетей поднялась в разы. ВПН медленный и неудобный
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Сміття поменшало і робота для кацап-ботів ускладнилась.
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А те что просочились уничтожаються старожилами из секты 24/7
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Имеете что-то против тех, кто борется с кацапо-ботами?
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Тобто аутоматично не працює? І як що ВР зробить вигляд що забулася, то заборона перестане діяти?
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Довольно много зебилов голосовало за клоуна именно в надежде на отмену этого запрета. И снова их нае...
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откройте кто там поближе министру глаза: вконтакте и яндекс в украине прекрасно работают без впн, тора и прочих танцев с бубном.
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У большинства провайдеров не работает. Надо бороться с провайдерами которые не блокируют.
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Зачем патроны тратить?

Есть метод проверенный дедами - МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ 😀
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Хватит мягких мер чтобы оторвать Украину от "русского мира" и сделать частью западного цивилизованного мира. Даже те минимальные меры которые принимались с 90х годов оказали огромное влияния на русскоязычные области Украины. Главное не останавливаться и через пару поколений от ваты останется пару процентов.
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режим "павлик морозов" ON
киевстар, лайфсел
режим "павлик морозов" OFF
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Не продлить. А покончить с этим навсегда.
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плюс к этому воздушные массы со стороны ахрессора несут с собой тлетворное влияние русскаго мира, дожди и русский дух
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Антиукраинская СН продлит? Поглядим.
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Это неправильно.Наоборот надо разрешить кремлевскому быдлу высказаться не только по трупу чЛенина на кровавой площади Мавзолея,но и про Чеченскую резню при Ельцине,и резню при плешивом педофиле вначале 00 годов.Пусть рубят правду матку про себя обосранных Богом...А мы почитаем
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А про резню в Приднестровье молдован добровольцами из УНА-УНСО почитать не желаете??
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говорим одно - делаем другое....

Запрет российских соцсетей и медиа в Украине нужно продлить, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5016 Аркадий Бабченко
13 год ·

Вот так сейчас выглядит эфир Телеканал ATR. Пустая студия и бьющий метроном.
Финансирование канала на 2020 год заблокировано. Привет.
По словам заместителя генерального директора АТР Айдер Муждабаев для того, чтобы телеканалу получить финансирование, он должен провести тендер на размещение контента.
Не спрашивайте меня, что это значит. У меня в голове эта схема никак не укладывается, я сейчас бьюсь ею об стену и ору слова, которые не хочу здесь произносить, но суть, насколько я понял, в следующем.
Деньги государство выделило. 50 млн гривень. На оплату спутника, аренду помещения, зарплату и пр. Это для телевидения совсем не бог весть сколько, но, по крайней мере, можно продолжать работать.
Но чтобы эти деньги получить, телеканалу надо провести открытый конкурс. И выбрать победителя, который у него будет размещать контент.
Ну, как с государственными учреждениями.
Типа - вы получаете деньги из бюджета, значит, вы должны вести свою деятельность на конкурсной основе.
Какой может быть конкурс на производство новостей третьими лицами для крымкотатарского телеканала во время оккупации Крыма, я, *****, своей головой с пятой попытки все еще понять не могу.
Тендер для единственного крымскотатарского телеканала среди кого? Среди единственного крымскотатарского телеканала? Или что? Или где?
Никто не хочет написать заявку на участие в тендере и поехать в Крым освещать репрессии крымских татар на конкурсной основе в перспективой уехать на подвал на пяток другой лет?
Ау!! Мы ищем таланты!!
Я не знаю, в чью восхитительную голову пришло это решение, но, блин, клянусь, ничего подобного я отродясь никогда не слышал.
В прошлом году недофинансирование канала составило 15 миллионов.
В этом году деньги просто заблокированы на казначейском счету.
Можно, конечно, работать по полгода на одном энтузиазме. Но дольше - уже есть хочется.
Я вот, например, за свой последний месяц работы - август - зарплату еще не получил.
Я проработал в этой студии год.
У меня было всего два-три работодателя, сотрудничество с которыми было не просто работой, а мировоззрением. Единением. Семьей.
АТР - один из них.
Единственный крымскотатарский телеканал, вещающий на крымскотатарском языке на аннексированный полуосторов.
И он поставлен на грань закрытия.
Что?
Вы?
*****?
Делаете?
Вам Крым нужен вообще, друзья мои, или что?
У вас ЕДИНСТВЕННЫЙ крымскотатарский канал, который работает САМ. Сам создался, сам самоорганизовался, сам пашет, сам создает, сам показывает. Все, что от вас требуется - НЕ ТРОГАЙТЕ. Дайте денег, скажите спасибо, и не лезьте в него руками. Всё.
Но нет.
Государство в смартфоне, блин.
Я прошу расшарить эту информацию.
ATR должен существовать.
Ну а я, в свою очередь, принял решение возродить "Запоребрик" на Ютуб.

Запрет российских соцсетей и медиа в Украине нужно продлить, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9108
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В мозгах у украинцев будет меньше мусора. Будем экологичны.
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100 баллов
По сути ничему умному кацапы научить никого не могут - тем более раша скоро развалится
на куски
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Запрет на обмен информацией является неправильным. Что касается российских социальных сетей и сайтов, таких как например Яндекс, тем более неправильно. Блокировать можно только те которые явно ведут целенаправленную подрывную деятельность и подчинены ФСБ. Хотя запреты означает лишь то что мы боимся подаваемой ими информации и нам нечего им противопоставить, чтоб опровергнуть
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О какой информации со стороны кацапов Вы тут волнуетесь?

На хрена европейцам- украинцам слушать тех дебилов?

А молодежь вообще должна сидеть на англомовных каналах - где вся мировая циввиллизация делится инфой
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Яндекс тоже подчинен ФСБ.

«Яндекс» подтвердил договоренность с ФСБ по поводу передачи ключей шифрования.



https://novayagazeta.ru/news/2019/06/07/152340-yandeks-podtverdil-dogovorennost-s-fsb-po-povodu-peredachi-klyuchey-shifrovaniya



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Яндекс - шпионская программа, все, что ты пишешь в их соцсетях - ты пишешь напрямую в ФСБ. Убережем неразумных украинцев от рассейского говна, только и всего.

подаваемой ими дезинформации -- поинтересуйся, как через фейсбук влияли на выбор американцев в 2016м. Через законтаченных одноглазников - такое делают уже давно, для всех, кто там пасеься.
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Так нет абсолютного запрета. Можно легально обойти блокировку через прокси. Но это неудобно и большинство украинцев стали пользоваться западными сайтами. Это правильный подход который мягко отрывает Украину от РФ.
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ахахаа, на кого это расчитано, наверное на дурачков, это мля всё равно, что своей разведке глушить радиоперехваты врага, что б они там "ничего такого" не наслушались "хорошего" и не перешли на строну противника, господа - это идиотизм!!!
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Это просто санитарное мероприятие, как мыть руки с мылом. Не?
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И включить обратно украинский тв канал в Европе- новости про Украину только через 6(!) рашкиных каналов
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ЧТО ОНИ ВРУТ ПРО УКРАИНУ ?
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Европейцам до одного места как украинские так и рашкины каналы. Смотрят только свои.
А молодёж кроме фильмов вообще ничем не интересуется.
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В запретах есть что то совковое, напоминающее глушилки западных радиостанций во времена СССР
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Ты уверен, что на тебя не влияет их пропаганда?
Вот, скажи, например, чей Крым?
И как об этом говорят на законтаченных одноглазниках?
И у тебя возникает когнитивный диссонанс?
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это запрет сродни не бухать\не курить до 18 лет (особенно, если родительского контроля по факту - нет \воспитание 90-х как никак будет сказываться\, у каждого - смартфон, а в некоторых - предустановленные аппликухи оккупантов, по крайней мере раньше были)
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Прікольний презедент



Ґаспада адєссіти, ви щітаєтє, что ето смєшно? Совсєм нє смєшно, клоуни!

Заборону російських соцмереж і медіа в Україні потрібно продовжити, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2264
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Это правильно, это да. Свобода слова она такая ))))
Да и VPN отменили )))
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Свободы пропаганды и дезинформации быть не должно.
Если ты этого не понимаешь, то ответ на твой вопрос: i що ж робити -думай!
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И почему я должен читать слушать смотреть то, что ты считаешь правильным и нужным? Мы это всё уже проходили в советском союзе. Ходили рядами и строями, запрещали для нас книги, глушили радиостанции так называемые "вражеские" и тд
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Страны НАТО в течении февраля-мая перебрасывают в Европу более 50 000 единиц бронетехники и сил специального развертывания в количестве до 100 000 бойцов..Это контингент будет находиться в Грузии,Латвии,Литве и Эстонии.... Заборону російських соцмереж і медіа в Україні потрібно продовжити, - Бородянський - Цензор.НЕТ 6266 Россия и Украина мышибраття мирные людишки...
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Российские соцсети и медиа не несут ничего хорошего в Украину. Они не призывают любить Украину, защищать ее, они несут только информацию страны агрессора, оккупанта, лживую историю, бредовые фашистские идеи. Поэтому поддерживаю, что необходимо запретить соцсети и медиа Московии. Дополнительно предлагаю порвать дипломатические отношения, ввести визовый режим, прекратить всякую торговлю, национализировать всякие активы страны агрессора на территории Украины (банки, бизнес, недвижимость, вообще все). После некоторые активы возможно продать, лишние деньги не помешают казне.
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если целенаправленной работы по эвакуации оставшихся людей с территории бывшей рф не ведется, то визовый режим таки давно нужен.
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Во время войны приемники вообще сдавать полагалось, чтобы кто Геббельса случайно не послушал.
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Как это ни парадоксально Майдан вернул в Украину совок, с его запретами и контролем информации доступной баранам.
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нічого подібного.
весь інформаційний світ відкритий перед українцями, а в помийницю краще не зазирати
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Если какой-нибудь диктатор-самодур(вроде Порошенко) что-то запрещает, значит это выгодно только ему.
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Ты уверен, что на тебя не влияет их пропаганда?
Вот, скажи, например, чей Крым?
И как об этом говорят на законтаченных одноглазниках?
И у тебя возникает когнитивный диссонанс?
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Только это его не спасло, если бы даже это ничтожество запретило интернет.
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ви в своїму розумі ?
Петя і не планував забороняти інтернет. І ніяк не обмежував свободу слова. А от ЗЕ всіляко намагається, навіть якось блокує акаунти в соцмережах.
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Если рабочая партия Гитлера НСДАП и КПSS кремля соединяться как в 1939 году,то будет опять братство двух негодяев.к чему это приведет не трудно понять.Северный поток и Турецкий,это вам не Молотов-Риббеннтроп.
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Ну правильно, запретить гражданам государства-агрессора РФ въезд на территорию Украины - слабо. Даже визовый режим для оккупантов - да ну на фиг. Гораздо проще мышкой щёлкать с грозным видом. Вот и вся цена порошку, и его последователям тоже.
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Кому потрібен бред мокшанський?!!! Хто хоче читать можете на ютубі ! Там хоч адекватні мокші попадаються! БО ДЛЯ НАШИХ 73% мед на рану це мокшанські новини!
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Ну скажем соцсети.. это дело малоперспективное, все кто хочет легко обходят "запрет", а значит это имеет эффект просто показательный, не более того. С "Телевизором " конечно правильно, что наложен запрет, потому что там несут такую муть что просто смотреть невозможно. Но дело в том, что во первых у многих сейчас "тарелки", а с кодированием наших каналов, люди что бы не платить, стали смотреть исключительно российские каналы, которые ловятся бесплатно. Ну и к этому самое главное. Мы запрещаем рос. ТВ, а у нас его клоны вещают из 80 % информационных условно " украинских каналов" Каналов Медведчука, Левочкина, Ахметова, ( с подачи предыдущего президента и молчаливом согласии нынешнего), понадобится и Коломойский присоединится, а Пинчук он же " как все"., если что.. Вот и получается , что под видом "украинских" каналов нам Кремль транслирует свою пропаганду. И как такая страна может победить.. увы.. мы уже информационно "оккупированная" страна, еще пару лет такой оккупации, а там и до настоящей рукой подать..
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