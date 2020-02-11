 Чутки про відставку Богдана - це тільки початок зміни команди Зеленського. У лютому-березні ми будемо свідками відставки уряду, - Луценко

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я не чув прізвищ, але вмію аналізувати. Андрій Богдан дійсно виконав величезний масив роботи: створив базис для президента Зеленського, заклав певні принципи і форми роботи. Однак, в ході цього процесу з'явилося безліч незадоволених. Як в Офісі, рідної фракції і партії, уряді, так і в суспільстві. І навіть за кордоном. Така доля будь-якої людини, яка щось робить з повною енергією і переконана у своїй правоті. Так завжди буває. І, напевно, не секрет, що саме Богдан пропонував кандидатуру пана Рябошапки для затвердження президентом", - зазначив Луценко.
"Я входжу в ділянку припущень. Я сказав те, що я знаю. А тепер скажу те, що чую. Пан Єрмак, який пропонує менш емоційну і менш дратівливу форму і методи роботи президента, може бути заміною Андрію Богдану. Схоже, що це саме зміна не тільки облич, а й формату. Відповідно, цілком можлива і зміна Генпрокурора. Якого - незважаючи на всі передвиборчі заяви - хочуть бачити на 100% своїм. Думаю, що протягом лютого ми отримаємо відповіді на ці питання", - переконаний політик.
"Більш того, я вважаю, що це тільки початок процесу зміни команди президента. Думаю, що в районі лютого-березня ми будемо свідками ще і відставки уряду. До якого у мене, як не дивно, навіть більше претензій, набагато більше претензій, ніж до роботи правоохоронних органів. Тому що робота правоохоронного блоку має свої плюси і мінуси. З чимось я згоден, з чимось - не дуже, але насправді це консервативний орган, який покликаний не просто саджати, а саджати за законом. І в реальному житті такі речі не робляться ні навесні, ні до осені, ні взагалі до якоїсь дати. Це серйозна рутинна робота. А з огляду на затіяні чистки прокурорів, які на 90% перетворилися на чистку професіоналів, чекати серйозних результатів просто неможливо", - резюмував Луценко.
Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за ПОСИЛАННЯМ.
По вчорашньому (отут: в пості Горковенка https://censor.net.ua/blogs/3174941) - не схоже...
Хоча, як цапа-відбувайла - можуть і йому пендалем. Бенекдіктових серез зебільні - до фіга.
к чему бы это?
Відзначаю.
Говорили нашим ********* не лезть в чужие дела.
Нет,*****.
Они Трампа за бороду держали.
1. "Потерпевший президент".
Из сегодняшнего (вчерашнего) судебного заседания по делу Маруси Зверобой: "....потерпевший дал показания о том, что испугался видео в фейсбуке, в котором Маруся Зверобой и София Федина...."
"Президент - ссыкло",- Маруся Зверобой обозвала Зеленского прямо на суде.
Янелох в кубе. Дурачок Зеленский превратил суд над Зверобой в площадку, где его официально .......... .
Вопрос к фанатам Зеленского. Как и за что уважать "потерпевшего", являющегося главнокомандующим в воюющей стране, который испугался двоих женщин?
2. Вова, дави их, млядь....
"Ми змyшeнi пiти нa цeй кpoк і пoпрoщaтиcя з сyбcидiями",- Гoнчaрyк.
Это лучшая "реклама" открытия рынка земли. В первую очередь это коснется владельцев паев.
Они действительно дебилы. Ни отнять, ни добавить.
600 миллионов гривен налогоплательщиков потрачено в 2019 году на содержание Владимира Зеленского и его аппарата. А ты продай собаку, чтобы заплатить за коммуналку.
На пальцах объясняю, откуда были деньги у Порошенко на субсидии и почему их нет у Зеленского.
Порошенко забирал деньги у Газпрома и Коломойского и отдавал малообеспеченным.
Зеленский забирает у малообеспеченных и отдаёт Коломойскому и зеленым.
Понятно, что на всех всего не хватит.
3. Раз два три четыре пять! Начинаем прозревать!
На родине Чма прозрели от часов кумы Юзика за 700 000 гривен.
Здесь два варианта, и оба неутешительны. Первый - часы настоящие и это говорит о том, что у эти йузики без тормозов с отсутствием инстинкта самосохранения. Второй - это китайская подделка. Оба варианта, не противореча друг другу, утверждают, что все эти йузики - эталонные "кугуты в атаке".
Зато у Порошенко "костюм был помятый", ага.
4. Турки наточили ятаган.
Агенство StepNews, ссылаясь на свои источники, сообщает: Турция приказала командирам Джабхат Ватания ли-Тахрир повысить боевую готовность личного состава и приготовиться к началу широкомасштабной военной операции против сил режима Асада в провинциях Идлиб и Алеппо.
К туркам присоединились бойцы оппозиции к Асаду и совместно с регулярными подразделениями турецкой армии, начали выдвижение в район Серакиб (провинция Алеппо - Сирия), где находятся ихтамнеты и асадисты.
Будет замес!
Я смотрю, фейсбучная "великолепная" лидерка мнений, мульку запускает "ПАП всьо, нада новый лидер, ПАП спасибо, давай до свидания".
Я за крайний год "новых лидеров" нажрался аж до рвотного рефлекса.
Монова позиционирует себя супер патриотом, но четко вбивает в головы идею, что "Порох всьо".
Я уверен, чем больше патриот на показ, тем глубже "маузер в жопе". Доказано на практике.
Я не был порохоботом где-то до 16-го года. Скорее наоборот, но когда увидел реформу децентрализации, понял, что он - государственник. Я не хочу сказать, что он святой, но то что он сделал, заслуживает уважения.
Одно только то, что он смог возродить армию при нищем бюджете и остановить расползание Новороссии - много стОит. ПАП мыслит стратегически, к тому же он - отличный менеджер, имеет авторитет и вес в мировом истеблишменте.
Армия и автокефалия - это тот плюс, который перевешивает все минусы (у остальных - одни минусы).
Но проблема в лохоторате. С ним нужно работать, как с "собакой Павлова".
Пока российская пропаганда и наши продажные СМИ будут пытаться уничтожить Порошенко, до тех пор я буду знать, что единственный возможный лидер Украины, которому по силам освободить нас от оккупанта - Порох.
Наша задача - правильно и аккуратно доносить это тем, кто "думает" ушами.
Я не вижу просто ещё одного человека калибра Порошенко, который мог бы справиться со всей этой шоблой без массовых расстрелов, и не превратил Украину в европейский Сомали.
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
И.Лютый