 Гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству запустили в тестовому режимі, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
"Ми запустили гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству. Номер 1547", - йдеться в повідомленні.
За його словами, проєкт дуже важливий, адже за даними ООН, кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.
"Від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства. Мій заступник Юлія Гусєва, яка координує проєкт, періодично розповідає мені історії тих, хто звернувся на лінію. Кров холоне в жилах!" - розповів Дубілет.
"Мені подобається, що ми запустили цей проєкт за новим принципом — на спільній платформі. Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру", - додав він.
Крім того, Дубілет повідомив, що проєкт перебуває на перетині відразу кількох міністерств. Саме такі проєкти, у яких потрібне залучення різних команд, є найскладнішими в Кабміні, але й найбільш ефективними.
Зараз лінія працює в тестовому режимі.
Чимось нагадало:
- Алло! Поліція? Мене гвалтують?
- Куди?
- Ну, вже в *опу.
- Приїжджати, питаю, куди?! (с)
а как это бьют ?? И что с синяками ходят и разбитой мордой ?? Или просто жалуются на жизнь?!
Линия для всех! Могут звонить
- Купуйте цукерки «Моніка» виробництва фабрики «Рошен» - всередині них - ціла полівітамінна група й незамінні амінокислоти. Під їх дією "вата" в голові повільно трансформується в повноцінний мозок... Деякі доростають до повноцінного "хомо сапієнса"...
Та в тій же Європі, США, рівень насилля домашнього, аж ніяк не менший... Просто там "нема заяви - нема правопорушення"...Це стосується "заяви потерпілого"... Це називається "латентна злочинність"... У нас же система трішки інша - щоб зафіксувать правопорушення, достатньо виклику сусіда, знайомого, випадкового перехожого... Тобто, "сторонньої людини"...