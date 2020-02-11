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Все про:насилля (120) Дмитро Дубілет (94)

 Гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству запустили в тестовому режимі, - Дубілет

За даними ООН, кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в  Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Ми запустили гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству. Номер 1547", - йдеться в повідомленні.

За його словами, проєкт дуже важливий, адже за даними ООН, кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців.

"Від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства. Мій заступник Юлія Гусєва, яка координує проєкт, періодично розповідає мені історії тих, хто звернувся на лінію. Кров холоне в жилах!" - розповів Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць у Києві зареєстрували 3 тисячі випадків домашнього насильства, - КМДА

"Мені подобається, що ми запустили цей проєкт за новим принципом — на спільній платформі. Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру", - додав він.

Крім того, Дубілет повідомив, що проєкт перебуває на перетині відразу кількох міністерств. Саме такі проєкти, у яких потрібне залучення різних команд, є найскладнішими в Кабміні, але й найбільш ефективними.

Зараз лінія працює в тестовому режимі.

Гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству запустили в тестовому режимі, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174948
 
 
 Топ коментарі
 
Херней снова занимаетесь! Зачем тогда 102
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Ало, допоможіть: мені дружина не дає випити сто грам, а пляшку вилила!
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А почему бы не засунуть это в приложение "дия"...и попиарится на этом....??
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А почему бы не засунуть это в приложение "дия"...и попиарится на этом....??
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Ало, допоможіть: мені дружина не дає випити сто грам, а пляшку вилила!
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Ну, поліціонери уточнять адресу і приїдуть, а тут спочатку 20 річні дурепи типу психологи побалакають "за жизнь" в стилі "Ісус терпів і нам велів", "Вдарили по правій щоці - підстав ліву" чи порадять чергову "розумну" книжку на тему сімейної психології або особистісного зростання почитати!
Чимось нагадало:
- Алло! Поліція? Мене гвалтують?
- Куди?
- Ну, вже в *опу.
- Приїжджати, питаю, куди?! (с)
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У меня минимум три знакомых, которых жены бьют. Для них будет линия?
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Можливо, їх б'ють за знайомство з Миколою Вовком?
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"Высокие, высокие отношения"
а как это бьют ?? И что с синяками ходят и разбитой мордой ?? Или просто жалуются на жизнь?!
Линия для всех! Могут звонить
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ну позвонит она. И что? чем ей там помогут? за насилие есть статья в УК - когда сажать за домашнее насилие начнут? или женщине полегчает что она позвонит и пожалуется?
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Психологическая помощь и поддержка тоже нужны
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Для поліцаїв нема нічого гіршого, коли надходить виклик з такого приводу... Часто буває, що жінка викликає їх, а потім, коли вони "буяна" починають "в"язать", починає благать, щоб відпустили... А, буває, ще й з кулаками сама, на них кидається! Знайомий розповідав - син виїхав за викликом, з напарником, одібрали у алкаша сокиру, пов"язали... Вони його крутять, кайданки одягають, а вона їх кулаками і качалкою, по спинах, молотить... Прийшлось і її "пов"язать", таку ж п"яну, як і чоловік... Само-собою, без синців у них, не обійшлося... А жінка, вранці, побігла у прокуратуру... Насилу "одбилися" ...
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хоть бы у таких семей детей отбирали с концами. хоть что-то..
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А не допоміг би ДЕбіл-папік, коломойші-боголюбову грабонуть Плевать-банк на 5,5% мільярда доларів, рівень достатку українців зріс би, приводів для негараздів поменшало а рівень насилля зменшився-б і без Дебіл-етних ліній! Ще-б більша економія була...
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"Вітер в голові", рівень "домашнього насилля не залежить від рівня лостатку в сім"ї!... Багато сімей живуть на грані бідності, однак, у злагоді, а в багатьої сім"ях, де "з золота їдять і в золото серуть", рівень насилля - "зашкалює"...
Та в тій же Європі, США, рівень насилля домашнього, аж ніяк не менший... Просто там "нема заяви - нема правопорушення"...Це стосується "заяви потерпілого"... Це називається "латентна злочинність"... У нас же система трішки інша - щоб зафіксувать правопорушення, достатньо виклику сусіда, знайомого, випадкового перехожого... Тобто, "сторонньої людини"...
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А можно горячуюю линию в связи с геноцидом украинцев? Минимальная зарплата 2 тыс. чем не геноцид, минимальная пенсия 1600 чем не геноцид? Цены на продовольствие и лекарства - тоже геноцид!
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