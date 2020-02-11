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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (981) Пристайко (358)

 Я не бачу ніякої підготовки до квітневої зустрічі "нормандської четвірки", - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на цей момент не бачить підготовки до можливого проведення нової зустрічі в "нормандському форматі".

Пристайко сумнівається, що зустріч може відбутися в квітні, як це було домовлено під час попередньої нормандської зустрічі в Парижі в грудні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"До грудневої зустрічі ... (підготовка. - Ред.) почалася за пів року. Тепер у нас залишилося два місяці, і я не бачу ніякої підготовки. Можливо, це буде набагато швидше, ніж минулого разу, і, можливо, ми доб'ємося набагато більшого прогресу. Вибачте, але я в цьому сумніваюся", - сказав Пристайко.

Також читайте: У МЗС РФ заявили про загрозу зриву нормандського саміту в квітні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174944
 
 
 Топ коментарі
 
Це він в памперсі після слів Маруськи Звіробій.
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І кацапи те саме кажуть. Мабуть, дристайко з ними погоджує те, що ляпає.
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Пристайко должен знать, что чем серьезней подготовка, чем значительней решения, которые хотят принять, тем она тише и секретней. Это только видимость, что ничего не делается. Всему своё время.
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На да. Ще не встигли придумати, як обгрунтувати пуск води у Крим.
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Одна известная группа особей здесь на форуме уже опозорилась в своём паникерстве, зраде и критики ЗЕ по поводу предыдущей нормандской встрече, ща у них есть второй шанс лицом в грязь упасть.
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Це він в памперсі після слів Маруськи Звіробій.
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Лёня Марсианин наверное подарил костюм Я не бачу ніякої підготовки до квітневої зустрічі "нормандської четвірки", - Пристайко - Цензор.НЕТ 8132
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да все ж готово! - зад у бубочки выбелен, в позу падать приучен по первому свистку.
какая еще готовность нужна?
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Депіляцію інтимних зон зроблено? Ну тоді лише клізма, зуби почистить, і все готово.
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у дристайки склонность всегда сомневаться, даже в себе самом, це есть болезнь, называемая предохранением пещеры
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так что, будем ВСУ возвращать на старые позиции....?
или уже фсе - кинули лохов окончательно..?
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10...нет 20 лет тюрми за оскорбление синьера ПОМИДОРА!))
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Интересная деменция получается.
Когда нарушают закон бывший мент и уголовник этим должен заниматься офис прокурора,а когда раша то самит нормандской четверки.
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З цієї "норманської зустрічі" толку, як з цапа вовни. Тільки пустопорожнє патякання і "нагинання" України. Всім на нас насрати.
Свого часу був подібний формат "Мєдвєдєва- Саркозі" по Абхазії - Грузію як роздерли на куски, такою і залишилася.
Тільки ставк Т а на власні сили, на свій згуртований Народ, на на свою Армію
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Эрдоган еще ввалит ***** в Сирии по самое не хочу.
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"на свій згуртований Народ"??? На отих 73/43%зебілів?
марні надії.
наріт - совок: "ржать+жрать+срать".
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Та я взагалі не бачу Пристайка на посаді міністра, ну не для цього ти хлопче.
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А пристайка у нас кто? Если министр иностранных дел...то именно его ведомство должно готовить эту встречу...под его руководством.....
Ну а если он туда погулять пришел...то разумеется ничего видеть не может....
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Кацапы гатят по нашим, аж хурчить. Готовятся вовсю . А пиистайка не видит и отводить по новым хотят. Новый для ************ ?🤔🤔🤔
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Пристайко забирай зенелоха і зелену кодлу і звіздуй в Ростов.
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А хто ініціював ці зустрічі щоб пасматрєть ***** вглаза? Хто крім Бубочки повинен підготувати цю зустріч? У пристайки пам"ять зовсім відсутня.
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агов ДБР - кАцаська московія верзе щось про якісь "Вимоги" "Паризького пакета"...- із цього виходить що вони були, чи ні...??????, що це/які ПОЛІТИЧНІ !!!! Вимоги....
....Широкій громадськості нічого не відомо....- можливо пРезЄдент зраджує державні інтереси України..

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.РОСІЯ ВИСУНУЛА НОВІ ВИМОГИ ДЛЯ НАСТУПНОЇ ЗУСТРІЧІ ПУТІНА І ЗЕЛЕНСЬКОГО

В МЗС Росії заявили про загрозу проведення "нормандського саміту" у квітні, який стосується урегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, передають російські ЗМІ.
За словами міністра, така ситуація склалась через невиконання вимог так званого "Паризького пакета", на сьогодні виконано лише обмін полоненими.
"Інше не виконано. Поведінка українців в Контактній групі та заяви з Києва викликають сумнів в тому, що до квітня це вдасться здійснити. Без реального прогресу у виконанні "Паризького пакета", в першу чергу його політичних аспектів, говорити про точні терміни проведення нового саміту нормандського формату поки не доводиться", - сказав Руденко.
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Меркель в том же пиджаке,цвет которого Я не бачу ніякої підготовки до квітневої зустрічі "нормандської четвірки", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7241 нравиться кремлёвскому Фюреру
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та бубочка уже забыл, что он мир на дамбасе обещал....
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ЩЕ ХУ..ЛО БОМЖІВ НЕ НАЗБИРАВ!! Він же не повертає наших військових! Це бубочка віддає ворогів України защо потрібно буде відповідати!
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