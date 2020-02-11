 Я не бачу ніякої підготовки до квітневої зустрічі "нормандської четвірки", - Пристайко

Пристайко сумнівається, що зустріч може відбутися в квітні, як це було домовлено під час попередньої нормандської зустрічі в Парижі в грудні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"До грудневої зустрічі ... (підготовка. - Ред.) почалася за пів року. Тепер у нас залишилося два місяці, і я не бачу ніякої підготовки. Можливо, це буде набагато швидше, ніж минулого разу, і, можливо, ми доб'ємося набагато більшого прогресу. Вибачте, але я в цьому сумніваюся", - сказав Пристайко.
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какая еще готовность нужна?
или уже фсе - кинули лохов окончательно..?
Когда нарушают закон бывший мент и уголовник этим должен заниматься офис прокурора,а когда раша то самит нормандской четверки.
Свого часу був подібний формат "Мєдвєдєва- Саркозі" по Абхазії - Грузію як роздерли на куски, такою і залишилася.
Тільки ставк Т а на власні сили, на свій згуртований Народ, на на свою Армію
марні надії.
наріт - совок: "ржать+жрать+срать".
Ну а если он туда погулять пришел...то разумеется ничего видеть не может....
....Широкій громадськості нічого не відомо....- можливо пРезЄдент зраджує державні інтереси України..
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.РОСІЯ ВИСУНУЛА НОВІ ВИМОГИ ДЛЯ НАСТУПНОЇ ЗУСТРІЧІ ПУТІНА І ЗЕЛЕНСЬКОГО
В МЗС Росії заявили про загрозу проведення "нормандського саміту" у квітні, який стосується урегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, передають російські ЗМІ.
За словами міністра, така ситуація склалась через невиконання вимог так званого "Паризького пакета", на сьогодні виконано лише обмін полоненими.
"Інше не виконано. Поведінка українців в Контактній групі та заяви з Києва викликають сумнів в тому, що до квітня це вдасться здійснити. Без реального прогресу у виконанні "Паризького пакета", в першу чергу його політичних аспектів, говорити про точні терміни проведення нового саміту нормандського формату поки не доводиться", - сказав Руденко.