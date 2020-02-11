 Я не бачу ніякої підготовки до квітневої зустрічі "нормандської четвірки", - Пристайко

Пристайко сумнівається, що зустріч може відбутися в квітні, як це було домовлено під час попередньої нормандської зустрічі в Парижі в грудні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"До грудневої зустрічі ... (підготовка. - Ред.) почалася за пів року. Тепер у нас залишилося два місяці, і я не бачу ніякої підготовки. Можливо, це буде набагато швидше, ніж минулого разу, і, можливо, ми доб'ємося набагато більшого прогресу. Вибачте, але я в цьому сумніваюся", - сказав Пристайко.

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