 Найближчим часом буде вироблено логічний алгоритм зарплат топчиновників, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.
Відповідаючи на запитання, чи влаштовує його український уряд, Разумков сказав: "Я думаю, що як і в будь-якій іншій команді, є також помилки, є прорахунки... І в роботі парламенту також є помилки, я про це теж відверто кажу. Головне - ці помилки визнавати, виправляти, а не говорити на чорне - біле, і, розуміючи, що ти помилився, доводити всьому світу, що ти маєш рацію".
За його словами, роботу уряду і парламенту має оцінювати суспільство.
Говорячи про можливі кадрові пропозиції від уряду, він зауважив, що "станом на сьогодні таких подань від уряду поки що до Верховної Ради не надходило".
"Станом на сьогодні ми не долучалися до цього процесу співбесід, які відбуваються на рівні Кабінету міністрів", - сказав очільник парламенту.
Крім того, відповідаючи на запитання щодо зарплат топчиновників, спікер висловив думку, що "найближчим часом буде опрацьовано якийсь логічний алгоритм зарплат чиновників топрівня".
К огромному сожалению чуда так и не Произошло.
В окончательном варианте "Бюджета-2020" была заложена минимальная пенсия в размере... 1769 ГРИВЕН и прожиточный минимум в размере... 2270 ГРИВЕН.
Вы только вдумайтесь в эти страшные ЦИФРЫ., Пенсия которую получают СОТНИ ТЫСЯЧ наших стариков... будет на 501 ГРИВНУ МЕНЬШЕ прожиточного Минимума.
Все это грустно, печально и действительно Больно.
Ребята, неужели именно так, выглядит тот самый "Конец эпохи Бедности"?
Неужели в 21 веке, в самом центре Европы, может происходить такая ФАНТАСМАГОРИЯ.
Допустимо, міністр отримує 8 чи 10 мінімалок, його заступники - 6-7, керівники департаментів - 5-6. І так далі аж до найнижчої посади в міністерстві чи райдержадміністрації.
Ростиме мінімальна зарплата - зростатимуть і зарплати чиновників...
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - до 70 раз!
Тут не логічний алгоритм треба вводити, а кримінально-процесуальний!