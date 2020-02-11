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 Політика України
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Все про:ВР (7083) заробітна плата (676) Разумков Дмитро (379)

 Найближчим часом буде вироблено логічний алгоритм зарплат топчиновників, - Разумков

Як і в будь-який іншій команді, у роботі парламенту також є помилки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи влаштовує його український уряд, Разумков сказав: "Я думаю, що як і в будь-якій іншій команді, є також помилки, є прорахунки... І в роботі парламенту також є помилки, я про це теж відверто кажу. Головне - ці помилки визнавати, виправляти, а не говорити на чорне - біле, і, розуміючи, що ти помилився, доводити всьому світу, що ти маєш рацію".

За його словами, роботу уряду і парламенту має оцінювати суспільство.

Говорячи про можливі кадрові пропозиції від уряду, він зауважив, що "станом на сьогодні таких подань від уряду поки що до Верховної Ради не надходило".

"Станом на сьогодні ми не долучалися до цього процесу співбесід, які відбуваються на рівні Кабінету міністрів", - сказав очільник парламенту.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо зарплат топчиновників, спікер висловив думку, що "найближчим часом буде опрацьовано якийсь логічний алгоритм зарплат чиновників топрівня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісар Варгеї у межах візиту до України 11-12 лютого проведе зустрічі із Зеленським, Разумковим і Гончаруком

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174943
 
 
 Топ коментарі
 
Привязать их к зарплатам учителей и врачей
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Хуйло Оманське так і мовчить за чий кошт шлявся по Оманії.
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Привязать их к зарплатам учителей и врачей
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Только у неё с географией плохо, в Латинскую Америку тычет ))
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***** Оманське так і мовчить за чий кошт шлявся по Оманії.
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В узеленських в голові тільки забота про зарплати для себе. Коли будете щось робити для людей, казлЬІ?
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Памагите, хюлиганы премии лишают!!!
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тогда получается по логике они должны зарабатывать больше всех - ось и весь алгоритм
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Шо, Разумков подписал постановление всей Верховной Раде самоубиться?
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В парламенте все-таки был принят бюджет на 2020:год.
К огромному сожалению чуда так и не Произошло.
В окончательном варианте "Бюджета-2020" была заложена минимальная пенсия в размере... 1769 ГРИВЕН и прожиточный минимум в размере... 2270 ГРИВЕН.
Вы только вдумайтесь в эти страшные ЦИФРЫ., Пенсия которую получают СОТНИ ТЫСЯЧ наших стариков... будет на 501 ГРИВНУ МЕНЬШЕ прожиточного Минимума.
Все это грустно, печально и действительно Больно.
Ребята, неужели именно так, выглядит тот самый "Конец эпохи Бедности"?
Неужели в 21 веке, в самом центре Европы, может происходить такая ФАНТАСМАГОРИЯ.
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Логический алгоритм по уничтожению пенсионеров уже выработан и успешно действует(у 50% пенсионеров пенсия до 2000гр.).Пересчитать реальный прожиточный минимум категорически не хватает времени!
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Алгоритм можна за день прописати. Просто прив'язати всю сітку зарплат держслужбовців до мінімальної зарплати в Україні.
Допустимо, міністр отримує 8 чи 10 мінімалок, його заступники - 6-7, керівники департаментів - 5-6. І так далі аж до найнижчої посади в міністерстві чи райдержадміністрації.

Ростиме мінімальна зарплата - зростатимуть і зарплати чиновників...
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Чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах 10% самых богатых и самых бедных не должна превышать 7 - 8 раз. У нас разница - до 70 раз!
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - до 70 раз!
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Все очень просто, все руководящие структуры /правительство, администрацию президента, пармамент, областные, районые и городские администрации/ перевести на долю от процента ДОХОДОВ /страны, области, района, города и т.д,/, а между чинушами делить по КТУ /коэффиценту трудового участия/, в случае если нет доходной части, то выплачивать минимальную зарплату /по стране/. Чем больше чинуш, тем меньше достанется каждому, чем меньше доходы страны, тем меньше их зарплати /СПРАВЕДЛИВО и ЧЕСТНО/!
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К примеру, задать в законе о госслужбе, что на весь госаппарат управления может быть потрачено не более 2% от доходов бюджета /причем вместе со всеми административными расходами, рарплата только малоя часть от этого/! Вот, пусть сами там "оптимизируют" штат, сокращают расходы на транспорт, командировочные, вообщем экономят на всем, чтоб больше получать зарплаты!
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А сумму всех расходов на управлению /страной/ разделить на миллиард долей, каждаму ведомству и гоструктуре поделить по этим долям /где все статьи раходов должны быть прописаны в этих долях, в том числе и зарплаты чинуш и служивых палканов/, отчетность поквартальная оплата текушего квартала по позапрошлым итогам /через квартал назад/!
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Може це він тужиться, тужиться, але не може ...........?
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Команда партии "Слуга народа", от которой ждали реформ, просто пришла за высокими зарплатами.
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Розумков, де алгоритм підвищення пенсій і зарплат для українців? Зелене кодло потрібно посадити на мінімалку 4200 грн.
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В ближайшее время будет выработан логический алгоритм зарплат топ-чиновников, - Разумков.

Тут не логічний алгоритм треба вводити, а кримінально-процесуальний!
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Уву была номенклатура с привилегиями, так и останется.
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В Европе уже давно выработан этот механизм! Зачем придумывать свое колесо? Зарплата топ-чиновников в Европе ровняется в среднем 3-5 средним зарплам по стране! Хотите больше господа? Засучите рукава и возвращайте украденное, поднимайте економику и среднюю зарплату! Других методов не существует!
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