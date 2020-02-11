Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко в інтерв'ю "РИА Новости", опублікованому 11 лютого.
За його словами, з вимог так званого "Паризького пакету" на сьогодні виконано лише обмін утримуваними особами.
"Поки з цього списку відбувся тільки обмін утримуваних осіб. Решта не виконано. Поведінка українців в Контактній групі і заяви, що звучать з Києва, викликають сумнів у тому, що до квітня це вдасться здійснити", - сказав Руденко.
Він також зазначив, що про дату наступної зустрічі "четвірки" неможливо говорити без прогресу у виконанні "Паризького пакету".
При цьому глави МЗС країн "четвірки" мають узяти участь на щорічній конференції з безпеки в Мюнхені 14-16 лютого. Руденко сказав, що офіційного запрошення про проведення зустрічі міністрів на полях заходу російській стороні не надходило.
Нагадаємо, зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Росії, Франції та України) відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року після трирічної перерви.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vyezdnye-gruppy-mid-i-mvd-nachnut-vozvrashchat-na-rodinu-rossiyan-emigrantov-1028887137
https://youtu.be/ceP7VRBKsZ4
,
і не відомо чи не приймуть європеоїди її сторону.
завдяки талановитій політиці зе-команди.