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 Політика України, За кордоном
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Все про:МЗС РФ (557) Руденко (9) нормандська четвірка (981)

 У МЗС РФ заявили про загрозу зриву нормандського саміту в квітні

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" в квітні під загрозою зриву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко в інтерв'ю "РИА Новости", опублікованому 11 лютого.

За його словами, з вимог так званого "Паризького пакету" на сьогодні виконано лише обмін утримуваними особами.

"Поки з цього списку відбувся тільки обмін утримуваних осіб. Решта не виконано. Поведінка українців в Контактній групі і заяви, що звучать з Києва, викликають сумнів у тому, що до квітня це вдасться здійснити", - сказав Руденко.

Він також зазначив, що про дату наступної зустрічі "четвірки" неможливо говорити без прогресу у виконанні "Паризького пакету".

Також читайте: Зустріч міністрів у "нормандському форматі" на Мюнхенській конференції не планується, - глава конференції Ішингер

При цьому глави МЗС країн "четвірки" мають узяти участь на щорічній конференції з безпеки в Мюнхені 14-16 лютого. Руденко сказав, що офіційного запрошення про проведення зустрічі міністрів на полях заходу російській стороні не надходило.

Нагадаємо, зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Росії, Франції та України) відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року після трирічної перерви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174940
 
   
 Топ коментарі
 
росия ниразу не сторона конфликта на востоке Украины? ога-ога В МИД РФ заявили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле - Цензор.НЕТ 7346
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Рашисты постоянно спонсируют и сеют смерть , а виноваты защищающиеся страны . Свиноруссы, что поделаешь ..☝️☝️☝️
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росия ниразу не сторона конфликта на востоке Украины? ога-ога
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Зелебоба як віслюк за морквою,бігає за членом Ху№ла.
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... в прочем как и основная часть народа домбасса. Родственники в Мариуполе до сих пор удивляются, почему это украинская армия к ним пришла.
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Так смой за собой, наконец! Или, как обычно, те, кому воняет ваш выбор, должны за вами смывать? Смоем опять) но и рты вам, с полным правом, теперь заткнем на лет так двести...
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Ваше лайно Порося досі воняє,але ви чомусь цього не помічаєте))
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Бесит, что ваш зебанат ничего с Порохом сделать не может?)
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Рашисты постоянно спонсируют и сеют смерть , а виноваты защищающиеся страны . Свиноруссы, что поделаешь ..☝️☝️☝️
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Що ж там такого Зєлєнскій кпцам наобіцяв, що кацапи такі "озабочені"?
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Кацапи підвищують ставки і шантажують, щоб дотиснути нелоха і вийти на найбільш сприятливі для них домовленості.
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плюсую, но думаю что вы перепутали кто в этой паре учитель а кто ученик!
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Крембль виставить якісь нові умови, а Оманський буде їх виконувати щоб знов пасматрєть ***** вглаза і... знов обісратись.
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Ну і мать його туди, той саміт потрібен як собаці пята нога!
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а, тем временем в эрэфии добавилась еще одна проблема: "Выездные группы МИД и МВД начнут возвращать на родину россиян-эмигрантов"
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vyezdnye-gruppy-mid-i-mvd-nachnut-vozvrashchat-na-rodinu-rossiyan-emigrantov-1028887137
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Автоматы по продаже боярышника появились в Ижевске

https://youtu.be/ceP7VRBKsZ4
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житомирский формат самый лучший и понятный - зеля и друзи, друзи и зеля
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і рашка вже обвинувачує в цьому Україну.
і не відомо чи не приймуть європеоїди її сторону.
завдяки талановитій політиці зе-команди.
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Как только Витренко заявил о возможных новых исках Нафтогаза к Газпрому, сразу кацапы озаботились нормандским форматом
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Их прямо распирает от вяличия - кацапы дали Украине домашнее задание, Украина не выполнила...
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