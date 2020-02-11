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 Політика України
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Все про:відставка (606) Богдан Андрій (243)

 Богдан написав заяву про відставку з поста глави ОП, - ЗМІ

Андрій Богдан вирішив піти у відставку з поста глави Офісу Президента України. Відповідна інформація з'явилася в ЗМІ

В ОПУ офіційно не підтверджують, але і не спростовують можливу відставку Богдана, повідомляє РБК-Україна із посиланням на два непов'язані джерела у владі, передає Цензор.НЕТ.

Згідно із заявою одного з них, Богдан вже написав заяву, до того ж "цього разу офіційно".

В оточенні президента кажуть, що все має стати зрозуміло до ранку 11 лютого. Зазначається також, що на відміну від попередніх чуток про звільнення Богдана цього разу він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У нас немає жодної конкуренції з Богданом, - Єрмак. ВIДЕО

"Богдан написав заяву. Цього разу офіційно", - сказав він.

На цей момент заяву нібито не прийнято главою держави.

Співрозмовник видання в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що на відміну від попередніх чуток про звільнення глави ОП, цього разу він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".

"До ранку все має вже стати зрозуміло, ймовірність велика", - додав він.

Між тим, колишній нардеп Ігор Мосійчук із посиланням на інсайди повідомив, що ввечері 10 лютого з кабінету Богдана почали виносити його особисті речі.

"А я не вірю, що президент Зеленський спиляє сук, на якому тільки що влаштувався", - додав він.

За словами п'яти джерел УП, з приводу відставки Богдан розмовляв із президентом Володимиром Зеленським у понеділок 10 лютого.

Глава Офісу також обговорював відставку зі своїми заступниками.

Про причини наміру Богдана піти з Офісу Президента джерела не повідомляють.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174939
 
 
 Топ коментарі
 
Бубочка , поддержи товарища - напиши такое же .
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А можно сразу всех клоунов обратно в цирк?
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Понажираются, по пьяни заявы пишут, потом говорят, что пошутили - и в цирк ходить не надо.
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О! От перестановки чертей в аду не похолодает.
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Задание по оболваниванию зебобиков с целью продвижения клоуна выполнено. Что ещё надо? Зебобикам все равно "какая разница" богдан не богдан.
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А,що зміниться - коли головне зелене гівно і далі керує?
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Видимо, ему поручили менее медийную, но еще более выгодную тему при новой власти....может будет курировать распил средств на постройке дорог....жизнь покажет... Богдан написав заяву про відставку з поста глави ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9423
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ЖИРНЫЙ КАБАН стебается над зелеными ослами !!!!
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Хроника одного Президента ...
11.02.2020 г.

Кстати, сегодня (10.02.20.) знаменательный день. Сегодня точно 2 месяца как г-н Богдан не появлялся официально на работе. Имеем уже двоих «работающих неизвестно где на благо неизвестно кого» - Богдан и Федоров.
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МВФ запрессовал беднягу.
Дык, пошлите эту МВФ в ж...!
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це гра така.
приберуть цю гниду, на заміну прийде інша гнида.
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Не факт, наверное перекинули на более хлебное место!
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зайди на телеграм джокера почитай...там жесть полная по укрбуду..
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боня разродился, и на кого он всех оставил?
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У китайцев есть такое выражение: "Нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен".
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Как шлюхи ,пришло -ушло , и не кто не ставит задачу за короткий термин ,максимально работать не подымая головы что б хоть что то улучшить в этой пропащей и погибающей стране!
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Беня разозлился не на шутку и забрал своего человека.
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кредит мвф не дає просто...через беню.
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Кто бы так разозлился, что бы иБеню тоже куда то забрал?
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какого проффессионала лишилась страна оооооо
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По стопам Ложкина...
Главное - вовремя слинять.
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Три шмата лайна в Україні- це янукович, порошенко і зеленський.

Решта- дрібні висерки
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Москалик, что ты тут забыл ? Твоё место - на русвесне.
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Это было бы хорошо , если бы не было так печально ,, по слухам , на место Богдана планируют всунуть прокацапскую гниду Ермака . По мне так - это ещё хуже шестёрки Каломойского . Бубочка всё больше окружает себя прокацапским дерьмом . Богдан написав заяву про відставку з поста глави ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5755 .
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Бубочка ничего не решает, естественно; его должность - Говорящая Голова.
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Фуфломет, за базар когда ответишь? Где мой пост , где я хвалю клоуна?
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Богдан написав заяву про відставку з поста глави ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3228 Maksim Perepelitca фуфломет, котрый назвал меня зелебобиком, но до сегодняшнего момента не предоставил ни один пост , где я топлю за клоуна Зе. Максим - фуфломет, котоорый не отчечает за свои слова.
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Уважаемая администрация , пожалуйста - уберите от меня этого придурка .!! Я не понимаю чего он от меня хочет . !! .
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Хочу, что бы тебя, петушилу , не отвечающего за свои слова забанили. Маша, ты же первая стала меня оскорблять. Нужно было не только жирным шрифтом , но капсом.
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Пососи " чупа - чупс " , лапоть Богдан написав заяву про відставку з поста глави ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3002 ..
АДМИН , ещё раз прошу - уберите от меня ЭТО .!!
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Маша , ответь хоть на один мой пост про Зеленского. Ты голимый сельский ********.
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Маша, на будущеее будь скромней, не хами людям , которых не знаешь. Давай , старпер , развлекакйся.
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Шош такое; неужели Беня проиграл эту партию ?

А хто ж теперь будет командовать Украиной ? Не Бубочка же.
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Керуватиме козак через єрмака . Путєну набридли зриви планів бєніними прокладками , от він і бере процес до рук .
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хватит тупить, командовать Украиной будет Зеленский, а не беня,богдан и т.д. как придумали себе идиоты порохоботы. Это было ясно с самого начала, что Зе жесткий и хитрый чел. Но идиоты решили вбить себе в голову желаемое за действительное и теперь с удивлением воспринимают новости адаптируя их опять под свои фантазии.
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Чтобы чем-то командовать, нужна собственная армия.
У Зеленского её нет.
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"Богдан написал заявление об отставке с поста главы ОП" - переименуют обратно ОП в АП?
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"Между тем, бывший нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на инсайды сообщил, что вечером 10 февраля из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи.Источник:https://censor.net.ua/n3174939" Это зарядку, блокнот и ручку? И почему сам Богдан об отставке молчит?
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Хто ж тепер буде найвеличнішему пілідеру ********** шептуна в нісвухо пускати?
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Имя им - легион! Врагов Украины там достаточно.
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Написав він... Братва колись щоранку заяву писала:" Нашол валину, несу в ментуру". Ну а тепер:" Хачю в атставку". Розважається, гад.
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Богдан бери зенелохів і чеши в Бурятію, будете з лайна скульптури ліпити.
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Да все валите в ростов, Клоуны! Пока еще есть возможность.....
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"Погоди, не уходи, постой.
Без тебя мои дела - отстой.
Без тебя мой мир совсем пустой"©
Шо? Очередная клоунская реприза типа "Вернись, я всё прощу"©, которую тока-тока с ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем Оманским отыграл Козлобородый Цап Гончарук? Надо ж шоб хоть чутка времени прошло. Понятное дело, шо лохмандеи - они и есть лохмандеи, но не совсем же без мозгов. Тем более, разве можно расставаться с настолько близким другом и соратником, на которого так похожа старшая дочь? Можно сказать, с пошти-што с «членом» семьи.
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Відставка Богдана з ОП відзеркалює конфлікт між Зеленським і Коломойським

Конфлікт між президетом Володимиром Зеленським та олігархом Ігорем Коломойським неминучий, вважає публіцист Віталій Портников в етері щотижневої програми "Суботній політклуб" 8 лютого ц.р.
"Не думаю, що Служба безпеки України може проводити такі дії (обшуки на телеканалі "1+1". - ред.) сама, без санкцій президента. Зеленський і Баканов - давні партнери телеканалу. Там якраз транслювались випуски "95 кварталу", де фронтменом до обрання президентом був Зеленський, а сценарій для цього "Кварталу" писав Баканов. Також на телеканалі транслювався серіал "Слуга народу", який і став тією політичною технологією, яка дозволила Зеленському стати президентом і сформувати безпрецедентну парламентську більшість під тою самою назвою, як і цей серіал.
Але треба пам'ятати, що соратники, коли приходять до влади, завжди не можуть поділити владний пиріг. Коломойський може вважатися батьком теперішнього режиму, хоча б тому, що саме завдяки його каналу було створено міф Зеленського. Але це не означає, що Зеленський і Баканов мають поступатися усіма рішеннями і повноваженнями, які вони отримали у легальний спосіб.
І за допомогою телеканалу "1+1" президента ставлять перед фактом, що він має погані стосунки з прем'єр-міністром. По-друге, на всю країну транслюють інформацію з вуст прем'єр-міністра, що у президента "примітивні уявлення" про економіку. І це, звичайно, приниження Зеленського. Причому приниження, яке спеціально зрежисоване тими людьми, які монтували ці записи. То, звичайно, президент може ображатися на такі дії. І, звичайно, президент може діяти так, щоб зменшити позиції одного з найбільш впливових олігархів, якому він зобов'язаний своєю владою. Тому що зобов'язаність владою, як правило, закінчується тоді, коли людина отримує владні повноваження.Конфлікт між Зеленським та Коломойським, олігархатом, є неминучим. Як були неминучими конфлікти всіх президентів з олігархатом. Конфліктував і Ющенко. Кучма - менше, бо він був батьком цього олігархату. Конфліктував Янукович, Порошенко. Наслідки цих конфліктів ми знаємо. Конфлікти Ющенка призвели до того, що він навіть не міг сподіватися на переобрання, навіть не потрапив до другого туру. Конфлікти Януковича призвели до того, що по суті олігархи не стали допомагати йому, коли почалося народне повстання. Вони зайняли або нейтральну позицію, або як Коломойський - підтримки цього повстання.
...Тепер запитання - хто переможе? Зеленський чи олігархи? Чи є у Зеленського здатність перемогти? І якщо Зеленський програє, що цілком імовірно, кого наступного запропонують українські олігархи, сподіваючись, що ця людина вже точно виконає їхню волю. Ми це не знаємо, але це прізвище буде, якщо Зеленський почне програвати. Стане відомим у найближчі місяці прізвище наступого президента.
Як розірвати це коло? Деолігархізація, демонополізація економіки. Всі реформи, які спостерігаємо без демонополізації - це імітація", - сказав Віталій Портников в ефірі "Еспресо TV".
https://gazeta.ua/articles/politics/_zelenskogo-prinizili-jogo-konflikt-iz-kolomojskim-neminuchij/950702
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Проблема только в том что зюзя и вся его команда малоросы ,, тоесть без разницы - выиграет он схватку с олигархами или проиграет , для страны это одинаково плохо . Что толку , если верх над украинскими олигархами возьмёт команда ватников с президентом малоросом во главе ?
Если бы он был патриотических взглядов , президентом для которого вира , мова и армия не пустой звук , а Украина -понад усэ , думаю - все порохоботы сейчас были бы на его стороне . Богдан написав заяву про відставку з поста глави ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7032 .
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Первоклассник не может победить выпускника ВУЗа , так и тут ибецилы не смогут победить очень умных людей с гигантскими ресурсами .Лично меня эта ситуация веселит от души , очень хочется посмотреть за тем как секта зе его скоро ненавидеть начнет , благодаря Г+Г , а когда они начнут требовать его повесить на майдане открою бутылку хорошего шампанского.
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Чувак понял, что за распродажу украинской земли его после смены власти казнят на фонарном столбе, вот и решил сделать ноги.
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Он просто единственный из той шоблы у кого есть мозг , он успел сколотить хорошую сумму и решил линять пока есть такая возможность .По тому что тупость и жлобство всегда приносят неудобство.
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Хитрое решение. Напитил, что и внукам хватит. Через пол года все забудут про меня, никто не будет следить куда я поехал, почему не был на празднике и дальше по списку.
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Це реальна погроза в письмовому вигляді, а точніше - саботаж. Порушуйте справу.
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Ну и х*й с ним! Богдан написав заяву про відставку з поста глави ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8948 Одним меньше, одним больше...
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вдвоем пришли - вдвоем надо и уходить - как то так)))
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Втроём. Пусть Ермака с собой захватят.
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з часом каламойскій подасть і шута у відставку, а на його місце призначить бабу юлю. зебільне стадо буде не проти
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милые бранятся только тешатся)))
уходят приходят...
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Это все неважно. Необходим безотлагательный роспуск парламента и президента. И новые выборы.
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неее, наголосовали - теперь пусть 73% стадо отвечает за свой выбор.
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Ой, и про смерть Цемаха тоже была новость!
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что же, Богдан умыл руки, кто будет иметь дело с
«президентом» , который у палицаев подрабатывает ?
одно плохо, теперь будет вода в крым ...
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Если уходит добровольно, щначит все поставленые задачи выполнил.
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