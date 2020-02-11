 Богдан написав заяву про відставку з поста глави ОП, - ЗМІ

В ОПУ офіційно не підтверджують, але і не спростовують можливу відставку Богдана, повідомляє РБК-Україна із посиланням на два непов'язані джерела у владі, передає Цензор.НЕТ.

Згідно із заявою одного з них, Богдан вже написав заяву, до того ж "цього разу офіційно".

В оточенні президента кажуть, що все має стати зрозуміло до ранку 11 лютого. Зазначається також, що на відміну від попередніх чуток про звільнення Богдана цього разу він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".

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"Богдан написав заяву. Цього разу офіційно", - сказав він.

На цей момент заяву нібито не прийнято главою держави.

Співрозмовник видання в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що на відміну від попередніх чуток про звільнення глави ОП, цього разу він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".

"До ранку все має вже стати зрозуміло, ймовірність велика", - додав він.

Між тим, колишній нардеп Ігор Мосійчук із посиланням на інсайди повідомив, що ввечері 10 лютого з кабінету Богдана почали виносити його особисті речі.

"А я не вірю, що президент Зеленський спиляє сук, на якому тільки що влаштувався", - додав він.

За словами п'яти джерел УП, з приводу відставки Богдан розмовляв із президентом Володимиром Зеленським у понеділок 10 лютого.

Глава Офісу також обговорював відставку зі своїми заступниками.

Про причини наміру Богдана піти з Офісу Президента джерела не повідомляють.