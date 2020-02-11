 Богдан написав заяву про відставку з поста глави ОП, - ЗМІ

В ОПУ офіційно не підтверджують, але і не спростовують можливу відставку Богдана, повідомляє РБК-Україна із посиланням на два непов'язані джерела у владі, передає Цензор.НЕТ.
Згідно із заявою одного з них, Богдан вже написав заяву, до того ж "цього разу офіційно".
В оточенні президента кажуть, що все має стати зрозуміло до ранку 11 лютого. Зазначається також, що на відміну від попередніх чуток про звільнення Богдана цього разу він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".
"Богдан написав заяву. Цього разу офіційно", - сказав він.
На цей момент заяву нібито не прийнято главою держави.
Співрозмовник видання в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що на відміну від попередніх чуток про звільнення глави ОП, цього разу він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".
"До ранку все має вже стати зрозуміло, ймовірність велика", - додав він.
Між тим, колишній нардеп Ігор Мосійчук із посиланням на інсайди повідомив, що ввечері 10 лютого з кабінету Богдана почали виносити його особисті речі.
"А я не вірю, що президент Зеленський спиляє сук, на якому тільки що влаштувався", - додав він.
За словами п'яти джерел УП, з приводу відставки Богдан розмовляв із президентом Володимиром Зеленським у понеділок 10 лютого.
Глава Офісу також обговорював відставку зі своїми заступниками.
Про причини наміру Богдана піти з Офісу Президента джерела не повідомляють.
11.02.2020 г.
Кстати, сегодня (10.02.20.) знаменательный день. Сегодня точно 2 месяца как г-н Богдан не появлялся официально на работе. Имеем уже двоих «работающих неизвестно где на благо неизвестно кого» - Богдан и Федоров.
Дык, пошлите эту МВФ в ж...!
приберуть цю гниду, на заміну прийде інша гнида.
бом бом
https://vk.com/video?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD&z=video23518146_456250727
Главное - вовремя слинять.
Решта- дрібні висерки
АДМИН , ещё раз прошу - уберите от меня ЭТО .!!
А хто ж теперь будет командовать Украиной ? Не Бубочка же.
У Зеленского её нет.
пілідеру ********** шептуна в нісвухо пускати?
Без тебя мои дела - отстой.
Без тебя мой мир совсем пустой"©
Шо? Очередная клоунская реприза типа "Вернись, я всё прощу"©, которую тока-тока с ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем Оманским отыграл Козлобородый Цап Гончарук? Надо ж шоб хоть чутка времени прошло. Понятное дело, шо лохмандеи - они и есть лохмандеи, но не совсем же без мозгов. Тем более, разве можно расставаться с настолько близким другом и соратником, на которого так похожа старшая дочь? Можно сказать, с пошти-што с «членом» семьи.
Конфлікт між президетом Володимиром Зеленським та олігархом Ігорем Коломойським неминучий, вважає публіцист Віталій Портников в етері щотижневої програми "Суботній політклуб" 8 лютого ц.р.
"Не думаю, що Служба безпеки України може проводити такі дії (обшуки на телеканалі "1+1". - ред.) сама, без санкцій президента. Зеленський і Баканов - давні партнери телеканалу. Там якраз транслювались випуски "95 кварталу", де фронтменом до обрання президентом був Зеленський, а сценарій для цього "Кварталу" писав Баканов. Також на телеканалі транслювався серіал "Слуга народу", який і став тією політичною технологією, яка дозволила Зеленському стати президентом і сформувати безпрецедентну парламентську більшість під тою самою назвою, як і цей серіал.
Але треба пам'ятати, що соратники, коли приходять до влади, завжди не можуть поділити владний пиріг. Коломойський може вважатися батьком теперішнього режиму, хоча б тому, що саме завдяки його каналу було створено міф Зеленського. Але це не означає, що Зеленський і Баканов мають поступатися усіма рішеннями і повноваженнями, які вони отримали у легальний спосіб.
І за допомогою телеканалу "1+1" президента ставлять перед фактом, що він має погані стосунки з прем'єр-міністром. По-друге, на всю країну транслюють інформацію з вуст прем'єр-міністра, що у президента "примітивні уявлення" про економіку. І це, звичайно, приниження Зеленського. Причому приниження, яке спеціально зрежисоване тими людьми, які монтували ці записи. То, звичайно, президент може ображатися на такі дії. І, звичайно, президент може діяти так, щоб зменшити позиції одного з найбільш впливових олігархів, якому він зобов'язаний своєю владою. Тому що зобов'язаність владою, як правило, закінчується тоді, коли людина отримує владні повноваження.Конфлікт між Зеленським та Коломойським, олігархатом, є неминучим. Як були неминучими конфлікти всіх президентів з олігархатом. Конфліктував і Ющенко. Кучма - менше, бо він був батьком цього олігархату. Конфліктував Янукович, Порошенко. Наслідки цих конфліктів ми знаємо. Конфлікти Ющенка призвели до того, що він навіть не міг сподіватися на переобрання, навіть не потрапив до другого туру. Конфлікти Януковича призвели до того, що по суті олігархи не стали допомагати йому, коли почалося народне повстання. Вони зайняли або нейтральну позицію, або як Коломойський - підтримки цього повстання.
...Тепер запитання - хто переможе? Зеленський чи олігархи? Чи є у Зеленського здатність перемогти? І якщо Зеленський програє, що цілком імовірно, кого наступного запропонують українські олігархи, сподіваючись, що ця людина вже точно виконає їхню волю. Ми це не знаємо, але це прізвище буде, якщо Зеленський почне програвати. Стане відомим у найближчі місяці прізвище наступого президента.
Як розірвати це коло? Деолігархізація, демонополізація економіки. Всі реформи, які спостерігаємо без демонополізації - це імітація", - сказав Віталій Портников в ефірі "Еспресо TV".
https://gazeta.ua/articles/politics/_zelenskogo-prinizili-jogo-konflikt-iz-kolomojskim-neminuchij/950702
Если бы он был патриотических взглядов , президентом для которого вира , мова и армия не пустой звук , а Украина -понад усэ , думаю - все порохоботы сейчас были бы на его стороне . .
уходят приходят...
«президентом» , который у палицаев подрабатывает ?
одно плохо, теперь будет вода в крым ...
слабак.