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 З круїзного лайнера, що перебуває на карантині в Японії, евакуювали літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями

З круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в Японії через коронавірус на борту, евакуюють людей похилого віку та осіб із хронічними захворюваннями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє Asahi у вівторок, 11 лютого.

На судні у 135 осіб підтверджено коронавірусну інфекцію. На момент прибуття Diamond Princess до порту Йокогама на борту лайнера перебували 3700 осіб.

У МЗС Японії кажуть, що станом на 10 лютого 1850 із 3700 осіб на судні звернулися по медикаменти, зокрема такими важливими, як інсулін. Понад половина пасажирів - люди віком за 70 років.

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Як повідомлялося, на круїзному лайнері Diamond Princess у двох українців виявили коронавірус.

Крім того, найближчим часом очікується евакуація українців з китайської провінції Хубей, яка є епіцентром коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174936
 
 
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А наши пенсионеры не могут позволить себе путешествовать на лайнере, хотя с другой стороны может оно и к лучшему ,ведь они не заболели коронавирусом С находящегося на карантине в Японии круизного лайнера эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями - Цензор.НЕТ 3927
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Наші люді в булочную на таксі нє єздіють.(С)
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Всё, эксперимент по выведению мутагена, убивающего людей белой расы, успешно завершён. Действие через пару-тройку недель переместится в Германию и Швейцарию, откуда, собственно, и появился этот вирус.
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Посеявший ветер пожнёт бурю.
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Над Россией надо китайцев с самолетов разбрасывать.
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А че так рано? Надо былл подождать когда процент зараженных будет 90%
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_Логичный вывод - японцев в первую очередь волнует предотвращение распространения вируса в Японии, а не пароходе.
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В отличие от наших, которые постоянно так и нарываются завести вирус в Украину
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Ну логічно. Від літніх людей і від хронічно хворих заразитись не так прикро.
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