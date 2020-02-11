 З круїзного лайнера, що перебуває на карантині в Японії, евакуювали літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє Asahi у вівторок, 11 лютого.

На судні у 135 осіб підтверджено коронавірусну інфекцію. На момент прибуття Diamond Princess до порту Йокогама на борту лайнера перебували 3700 осіб.

У МЗС Японії кажуть, що станом на 10 лютого 1850 із 3700 осіб на судні звернулися по медикаменти, зокрема такими важливими, як інсулін. Понад половина пасажирів - люди віком за 70 років.

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Як повідомлялося, на круїзному лайнері Diamond Princess у двох українців виявили коронавірус.

Крім того, найближчим часом очікується евакуація українців з китайської провінції Хубей, яка є епіцентром коронавірусу.