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 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР

У Китаї кількість жертв коронавірусу зросла до 1016 осіб, заражено більш ніж 42 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це 11 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

При цьому кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусу, в цілому по Китаю становить 3996.

"Станом на 00:00 10 лютого, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав із 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 42 638 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною новим різновидом коронавірусу, зокрема нині хворіють 37 626 осіб (7333 людини перебувають у важкому стані), 3996 осіб виписано з лікарень та 1016 померли", − йдеться в опублікованому повідомленні.

За останню добу в Китаї померло 108 осіб і виявлено 2,4 тис. нових випадків захворювання.

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Окремо в Гонконгу виявили 42 випадки зараження (одна людина померла), Макао − десять інфікованих, на Тайвані − 18 осіб.

Понад 187,7 тис. осіб, що мали тісний контакт із хворими, перебувають під наглядом. Крім того, зареєстровано ще 21,6 тис. випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні офіційно повідомлялося про 908 померлих і 40,1 тис. хворих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174933
 
 
 Топ коментарі
 
Украинской экономике падать дальше некуда....значит по отношению к мировой у нас будет рост.... Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 3169
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Головне, щоб Україна не підключилась Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 2818
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Только на сколько это правда ? Почему комиссию ВОЗ не допустили к крематориям ? Мутят коммуняки и многое скрывают єто факт !!!
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Как видно из графика вирус сдает позиции. Так что все под контролем и пандемии не будет.
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Підключиться і Україна. Розумієш, я реаліст.
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Досить того як евакуйовані з Китаю роз'їжджалися з Борисполя маршрутками та потягами по всій Україні.
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доречі вчора читав, що коронавірус передаєть через фекалії, тому жарт про те, що можно перднути в маршрутці і заразити оточуючих, не такий вже і жарт Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 306
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А ты маску на задницу одел? Не дай Бог без нижней маски встречу...
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https://mobile.twitter.com/Nardeus1980/status/1227055816559251456/photo/1
Это ещё не всех нашли.
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ну з такими зеленими керманичами щей не таке можливо
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Да ладно -- набирает обороты бесконтрольно Количество жертв нового коронавируса в Китае превысило 1000 человек, инфицированы 42,6 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 3933
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Тада, на спад. Це такий хід, як в цунамі. Можна очікувати пандемію. І нічого з цим не поробиш. Дістане зараза і Україну.
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3996 человек выписаны из больниц, умерших 1016, тоесть уже только 20% умирают, всего пару дней назад было 25%
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Только на сколько это правда ? Почему комиссию ВОЗ не допустили к крематориям ? Мутят коммуняки и многое скрывают єто факт !!!
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Реальную картину с вирусом, можно наблюдать на пргулочном лайнере у берегов Японии)
И скорость распространения и смертельные исходы
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Какие 20%? Не у всех зараженных вирус вызывает симптомы болезни, а даже если болеют, то в легкой форме. Зараженных 42638, больных 37626, в тяжелой форме 7333. Так что, смертность явно не 20%, а ниже.
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Такой большой, а в сказки веришь.
https://twitter.com/i/status/1227042587162423296
https://twitter.com/i/status/1226555104129581057

https://twitter.com/i/status/1226624435161096192

https://m.youtube.com/watch?v=ONUdxDjLyec&has_verified=1

https://twitter.com/i/status/1226908277658746881
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Вообщем звезда . Начинается спад мировой экономики🤔🤔🤔
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Украинской экономике падать дальше некуда....значит по отношению к мировой у нас будет рост.... Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 3169
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Главзебил доказал , что есть . А вы представитель какой экономики , не ************** часом !
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Люди будуть швидко і далеко тікати, побачивши одне одного
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тим часом в Україні закриють усі тубдиспансери а хворі будуть лікуватися амбулаторно таиінфікувати оточення. Слава "мудрому"ЗЕ та його реформам!
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та ну?..а шож президент мира как зеля пропустил злочинные реформы папиредников?
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якщо тобі папередник залишив зашморг в кабінеті, то зебобік обов'язково повіситься? Нах такий уряд клоунів що нічого не вирішує,
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У нас слишком много проблем. Но, насколько я помню, тубдиспансеры не закрываются, а реформируются
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Вот что хорошо в ненавистном мною совке было: принудительное лечение тубиков. Сейчас с открытой формой в маршрутке как за здрасти.
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Основным инкубатором и поставщиком туберкулёза в Украине являются СИЗО и тюрмы!
А уже потом система лечения.
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У нас какая-то странная интерпретация свободы и демократии ((
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да. в Штатах психически больные массово живут на улицах, особенно в Калифорнии. Там закрывают или в тюрьмы (чаще всего казнят, если кого-то убил), или если кто-то платит за содержание в специальном учреждении. Но 80% живут на улицах. Супрун, видать, хотела у нас штатовскую модель запилить, но медицина - больное место США.
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Тема про коронавирус. Перешли на туберкулез и психически больных 🤔
А про медицину- слабое место в США, напоминайте, пожалуйста "американцам", которые здесь за трампа рвут клавиатуру. Потому как трамп отменил Обамовскую реформу, которая как раз и должна была дать мед.помощь для всех
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Обамовской реформой был очень недоволен средний класс, которого в Штатах 80%. Обама тупо заставил их платить больше, а те, что на пособиях сидят, получили дополнительные льготы. Но это часто вполне здоровые афроамериканцы, которым просто работать западло. Почему за них должны платить те, кто работает?
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Это их выбор и их проблемы. Люди не думают, что не всегда будут молодыми и здоровыми с хорошей работой
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и это не смешно. тетка хоть перебздела,а это лучше чем недобздеть.
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Веселуха только начинается. Начинает расползаться по нищим китайским провинциям. В городах там медицина еще присутствует и местами на высоком уровне. А в провинциях там нищета примерно как и у нас. Вот там уже не будет толком ни контроля ни учета ни лечения. И закрыть не получиться. Разве что всю страну сразу, что само по себе уже не реально. Рано или поздно организм людей начнет приспосабливаться и вырабатывать иммунитет, но сколько людей до этого умрет никто так и не узнает. Учет ведется только тех кого наблюдают в больницах, остальные вне статистики, а это львиная доля заболевших как и умерших.
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почему не получится? Если будет угроза пандемии, закроют Китай.
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Вот цитата за 2014 год
Полиовирус - вирус небольшой, его длина всего 7500 нуклеотидов. В целях упрощения процесса Уиммер синтезировал вирусный геном как ДНК, поскольку ДНК более стабильна, а желаемая РНК потом автоматически копируется внутри клетки. Между тем был полностью синтезирован даже чрезвычайно опасный коронавирус SARS (выделенный у летучих мышей и состоящий из 29 700 нуклеотидов). Впоследствии его «гуманизировали» путем мутаций. Теперь такой изолят может передаваться от человека к человеку, что всегда опасно.

http://litresp.com/chitat/ru/%D0%9C/myolling-karin/virusi-skoree-druzjya-chem-vragi/14

Это я искал левой ногой не отрываясь от кофе. При серьезном подходе к поиску повылазит много чего еще.
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Группа медико-биологической службы США, которую не допустили к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi, провела замеры уровня загрязнения на расстоянии
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )

Представители ВС КНР не допустили исследовательскую группу медико-биологической службы США к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). Именно этот полигон последние шесть дней является основным источником газообразных отходов, обычно образующихся от сжигания органических веществ. Китайские власти заявляют, что сжигают там трупы животных, американские службы считают что именно там сжигают останки умерших от эпидемии. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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