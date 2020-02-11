 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це 11 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.
При цьому кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусу, в цілому по Китаю становить 3996.
"Станом на 00:00 10 лютого, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав із 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 42 638 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною новим різновидом коронавірусу, зокрема нині хворіють 37 626 осіб (7333 людини перебувають у важкому стані), 3996 осіб виписано з лікарень та 1016 померли", − йдеться в опублікованому повідомленні.
За останню добу в Китаї померло 108 осіб і виявлено 2,4 тис. нових випадків захворювання.
Окремо в Гонконгу виявили 42 випадки зараження (одна людина померла), Макао − десять інфікованих, на Тайвані − 18 осіб.
Понад 187,7 тис. осіб, що мали тісний контакт із хворими, перебувають під наглядом. Крім того, зареєстровано ще 21,6 тис. випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.
Нагадаємо, напередодні офіційно повідомлялося про 908 померлих і 40,1 тис. хворих.
Это ещё не всех нашли.
И скорость распространения и смертельные исходы
https://twitter.com/i/status/1227042587162423296
https://twitter.com/i/status/1226555104129581057
https://twitter.com/i/status/1226624435161096192
https://m.youtube.com/watch?v=ONUdxDjLyec&has_verified=1
https://twitter.com/i/status/1226908277658746881
А уже потом система лечения.
А про медицину- слабое место в США, напоминайте, пожалуйста "американцам", которые здесь за трампа рвут клавиатуру. Потому как трамп отменил Обамовскую реформу, которая как раз и должна была дать мед.помощь для всех
Полиовирус - вирус небольшой, его длина всего 7500 нуклеотидов. В целях упрощения процесса Уиммер синтезировал вирусный геном как ДНК, поскольку ДНК более стабильна, а желаемая РНК потом автоматически копируется внутри клетки. Между тем был полностью синтезирован даже чрезвычайно опасный коронавирус SARS (выделенный у летучих мышей и состоящий из 29 700 нуклеотидов). Впоследствии его «гуманизировали» путем мутаций. Теперь такой изолят может передаваться от человека к человеку, что всегда опасно.
http://litresp.com/chitat/ru/%D0%9C/myolling-karin/virusi-skoree-druzjya-chem-vragi/14
Это я искал левой ногой не отрываясь от кофе. При серьезном подходе к поиску повылазит много чего еще.
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Представители ВС КНР не допустили исследовательскую группу медико-биологической службы США к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). Именно этот полигон последние шесть дней является основным источником газообразных отходов, обычно образующихся от сжигания органических веществ. Китайские власти заявляют, что сжигают там трупы животных, американские службы считают что именно там сжигают останки умерших от эпидемии. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )