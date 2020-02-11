 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї перевищила 1000 осіб, інфіковано 42,6 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це 11 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

При цьому кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусу, в цілому по Китаю становить 3996.

"Станом на 00:00 10 лютого, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав із 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 42 638 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною новим різновидом коронавірусу, зокрема нині хворіють 37 626 осіб (7333 людини перебувають у важкому стані), 3996 осіб виписано з лікарень та 1016 померли", − йдеться в опублікованому повідомленні.

За останню добу в Китаї померло 108 осіб і виявлено 2,4 тис. нових випадків захворювання.

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Окремо в Гонконгу виявили 42 випадки зараження (одна людина померла), Макао − десять інфікованих, на Тайвані − 18 осіб.

Понад 187,7 тис. осіб, що мали тісний контакт із хворими, перебувають під наглядом. Крім того, зареєстровано ще 21,6 тис. випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні офіційно повідомлялося про 908 померлих і 40,1 тис. хворих.