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 Суспільство
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 Тисячу будинків, пошкоджених унаслідок обстрілів РФ, планують відновити на Донеччині, - ОДА

У Донецькій області планують відновити щонайменше тисячу житлових будинків, пошкоджених унаслідок російської збройної агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА, про це йшлося під час робочої наради з питань відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок бойових дій.

За словами заступника очільника області Вадима Філашкіна, на 2020 рік головою облдержадміністрації в цьому напрямку роботи поставлено завдання відновити не менш ніж 1000 житлових будинків, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни.

"Для цього у нас з вами є все – і матеріальні ресурси у вигляді матеріальних резервів всіх рівнів, і виконавці відновлювальних робіт, яких нам обіцяє надати Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Залишається тільки працювати – постійно і планово", – зауважив Філашкін.

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За даними, зібраними департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, налічується 886 будинків, де існує можливість безпечного проведення відновлювальних робіт та які можна відновити силами особового складу ДСНС України. Лише військово-цивільна адміністрація Торецька надала інформацію, що пошкоджений житловий фонд у місті відсутній.

Облдержадміністрація заручилася підтримкою керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій у частині виділення необхідної чисельності особового складу ДСНС для проведення відновлювальних робіт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174932
 
 
 Топ коментарі
 
Відновлювати будуть усім чи тільки тим, хто закликав хуйла прийти?
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За... (Барабанний дріб)...наш з вами рахунок. Я не чув, щоб расєйка репарації виплатила.
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Где это видано шоб фошисты и каратели восстанавливали дома пострадавшему нариду домпаса, который кричал путен введи? Тысячу домов, поврежденных в результате обстрелов РФ, планируют восстановить на Донетчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 9485
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За... (Барабанний дріб)...наш з вами рахунок. Я не чув, щоб расєйка репарації виплатила.
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Відновлювати будуть усім чи тільки тим, хто закликав ***** прийти?
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Мабуть відновлять на неокупованих територіям всім, щоб показати русодолбо...м позицію України. Тисячу будинків, пошкоджених унаслідок обстрілів РФ, планують відновити на Донеччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 4506
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Где это видано шоб фошисты и каратели восстанавливали дома пострадавшему нариду домпаса, который кричал путен введи?
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Що за муйня шановні, за які кошти, ах так за газові платіжки... Спочатку рогатих треба до пекла відправити, стягнути відшкодування за ці обстріли, а потім відбудовувати!!!!
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Не верю в искренность намерений. Не иначе, уже посчитали, сколько можно отмутить на этой операции. И однозначно то, что это восстановление целиком и полностью ляжет на плечи украинского народа, поскольку ихтамнеты до сих пор ни при чем, а значит, репараций будем ждать вечно. И еще, если дома пустуют, значит, жильцы где-то живут в другом месте. И где гарантия, что пока идет война, эти отстроенные дома не будут разрушены повторно, даже умышленно? Ведь там "на блокпостах дежурят так много хороших людей"!
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А так же орден от главзебила и шаурму 50/50. А на изюминку - сивоху в гости пожрать .. каждому коллаборанту☝️☝️☝️
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Ці будинки мабуть у сірій зоні, на ділянках, котрі планують віддати відвести наші війська, але орки не згодні займати наші позиції, поки не буде ремонтів. Так, зелебобики?
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Орки гатят со всех стволов очередная а унас перемирие

отмывка бабок
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Читаешь новости.и ощущение,что вот-вот проснёшься,и весь этот бред окажется просто дурным сном,не покидает.Дома повреждены в рез-те осбтрелов рф-она и должна восстанавливать!!! Тисячу будинків, пошкоджених унаслідок обстрілів РФ, планують відновити на Донеччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 6125
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на це гроши надобно выкопать 1000 землянок и построить 1000 блиндажей, шоб ахрессор лопнул от удивления
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а можно мне в черниговской области утеплителем облицевать, а то все никак денег не накоплю достаточно? или для этого надо в стену 12-м калибром зарядить?
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с 1 апреля запустят программу и всем будет ремонт
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Це правильно. Бо кацапам вже немає куди стріляти. А по руїнах не так цікаво.
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Уже все что нужно при Порохе восстановили. А это называется отмоем бабло. Новое за эти сумасшедшие бабки людям дать слабо?
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Дык это правильно и даже похвально, я обеими руками "ЗА", однако не за наш с вами счет. Какого хрена мой дом, которому уже более 60-ти лет не ремонтируют, объясняя что "нема коштів"? Однако оказывается что "коштів нема" только только для нас, а на даунбас "кошти є".
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