 380 населених пунктів у 11 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях, а саме: Івано-Франківська – 93, Львівська – 75, Чернігівська – 47, Полтавська – 42, Сумська – 40, Київська – 24, Черкаська – 20, Одеська – 17, Дніпропетровська – 10, Кіровоградська – 7 та Закарпатська – 5", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Також повідомляється, що внаслідок поривів вітру сталося часткове пошкодження 101 покрівлі будівель, а саме: у Львівській області 35 об’єктів соціально-побутової сфери, 25 індивідуальних житлових будинків, 26 комунальних житлових будинків, 3 допоміжних будівель та в Івано-Франківській області 12 покрівель об’єктів соціально-побутової сфери.

Комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди.