 380 населених пунктів у 11 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
"Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях, а саме: Івано-Франківська – 93, Львівська – 75, Чернігівська – 47, Полтавська – 42, Сумська – 40, Київська – 24, Черкаська – 20, Одеська – 17, Дніпропетровська – 10, Кіровоградська – 7 та Закарпатська – 5", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Також повідомляється, що внаслідок поривів вітру сталося часткове пошкодження 101 покрівлі будівель, а саме: у Львівській області 35 об’єктів соціально-побутової сфери, 25 індивідуальних житлових будинків, 26 комунальних житлових будинків, 3 допоміжних будівель та в Івано-Франківській області 12 покрівель об’єктів соціально-побутової сфери.
Комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди.