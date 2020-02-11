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 380 населених пунктів у 11 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок вівторка знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях, а саме: Івано-Франківська – 93, Львівська – 75, Чернігівська – 47, Полтавська – 42, Сумська – 40, Київська – 24, Черкаська – 20, Одеська – 17, Дніпропетровська – 10, Кіровоградська – 7 та Закарпатська – 5", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Також повідомляється, що внаслідок поривів вітру сталося часткове пошкодження 101 покрівлі будівель, а саме: у Львівській області 35 об’єктів соціально-побутової сфери, 25 індивідуальних житлових будинків, 26 комунальних житлових будинків, 3 допоміжних будівель та в Івано-Франківській області 12 покрівель об’єктів соціально-побутової сфери.

Комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174931
 
 
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У Харкові "трошке" завірюха командує) Норм, хоч трошки на зиму схожа погода!)))
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Дощара з ночі. А так було файно; дороги сухі, машина чиста....
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