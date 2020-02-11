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 Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції українських сил на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів вогонь по позиціях українських сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - зі станкового протитанкового гранатомета - 5 пострілів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій ЗСУ, а саме:

- у районі Оріхового - зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли;
- поблизу населеного пункту Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік Новолуганського - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Учора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції українських сил на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174930
 
 
 Топ коментарі
 
Героям Слава !!!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! ці гребані кацапи щось замислили, хлопцям нашим не слід заспокоюватись!!! Слава Україні!!! смерть расії!!!!
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Героям Слава !!!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! ці гребані кацапи щось замислили, хлопцям нашим не слід заспокоюватись!!! Слава Україні!!! смерть расії!!!!
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Замело стежини, замело горбочки,
Заховала зима ставочки в крижані сорочки,
Липам і калинам дала по хустинці,
Ось такі у зими для усіх гостинці.

Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції українських сил на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7815

Героя СЛАВА!
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