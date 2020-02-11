 Кабмін перерахував 163 млн грн на погашення боргів із заробітної плати перед українськими шахтарями, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

"Уряд перерахував 163 млн грн для погашення заборгованості із зарплат шахтарям за грудень 2019 року. До цього 5 лютого уряд направив ще 163 млн грн на погашення заборгованості працівникам цих шахт", - написав Гончарук.

Зокрема, борги виплатили працівникам ДП "Шахта ім. М.С.Сургая", ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Селидіввугілля", ДП "Торецьквугілля", ДП "Первомайськвугілля", ВАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля".

"Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі - одне з пріоритетних завдань для уряду сьогодні. У бюджеті-2020 передбачено майже 2 млрд грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі", - резюмував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збиткові шахти буде закрито, а шахтарям знайдуть нову роботу, - Гончарук