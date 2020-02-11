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Все про:шахтарі (135) Гончарук_Олексій (657)

 Кабмін перерахував 163 млн грн на погашення боргів із заробітної плати перед українськими шахтарями, - Гончарук

Кабінет міністрів направив другий транш у розмірі 163 млн грн на погашення заборгованостей із заробітної плати перед українськими шахтарями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

"Уряд перерахував 163 млн грн для погашення заборгованості із зарплат шахтарям за грудень 2019 року. До цього 5 лютого уряд направив ще 163 млн грн на погашення заборгованості працівникам цих шахт", - написав Гончарук.

Зокрема, борги виплатили працівникам ДП "Шахта ім. М.С.Сургая", ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Селидіввугілля", ДП "Торецьквугілля", ДП "Первомайськвугілля", ВАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля".

"Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі - одне з пріоритетних завдань для уряду сьогодні. У бюджеті-2020 передбачено майже 2 млрд грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі", - резюмував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збиткові шахти буде закрито, а шахтарям знайдуть нову роботу, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174928
 
 
 Топ коментарі
 
Хіба це державні шахти? Де їхнє вугілля, якщо Гончарук платить їм зарплату?
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Да . Это вопрос
На всех этих шахтах есть смотрящие - фактически хозяева . Они все не бедные люди . Потому или гнать их в шею или шахты закрыть
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Не знаю, что там перечисляет Кабмин. По всей Украине денег на зарплату не хватает, в т.ч. на военных заводах. Сразу все почувствовали, как Кабинет Министров себе зряплату поднял.
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Хіба це державні шахти? Де їхнє вугілля, якщо Гончарук платить їм зарплату?
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Да . Это вопрос
На всех этих шахтах есть смотрящие - фактически хозяева . Они все не бедные люди . Потому или гнать их в шею или шахты закрыть
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Если шахты не окупаются и не приносят прибыль -- зачем они нужны ? Всегда меня поражала тупость грести с бюджета деньги на погашение зарплат !!! ахметка ріжая не плохо наживается на бюджете
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ДТЭК не государственная комапания..а наживается на том что с госшахт угля нет ..а он вовремя своей высокой отгрузкой обеспечивает все ТЭС ЗП у них воремя и раза в три выше чем на госшахтах..ну и режим конечно..как в концлагере-шаг влево в право...(нарушение ТБ) штраф!!! А может и правильно
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Це шахти, з яких беня за безцінь бере вугілля для генерації електроенергії для своїх свічкових фабрик феросплавних заводів. А різницю покриває держава.
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Не знаю, что там перечисляет Кабмин. По всей Украине денег на зарплату не хватает, в т.ч. на военных заводах. Сразу все почувствовали, как Кабинет Министров себе зряплату поднял.
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Це, як колись писав дідусь Крилов, Трифонів кафтан....
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Тобто тепер зарплата кожного разу буде виділятись в ручному режимі тим,хто касками голосніше стукатиме,чи траси перекриватиме ?
А не пробували обмежити імпорт вугілля з рф,щоб підняти видобуток,і,відповідно,-рентабельність власних шахт ?
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на частных шахтах шахтарям плотють, на державных иногда тоже
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Еще 30% декабря дали в итоге 60% ..ноябрь -тишина...за январь и коровы не мычала )))
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Так окрім Львівських і Волинських одні кормільці. А чому їм Королевська не платить? Це ж її корова? За рахунок інших сфер підтримуємо ці шахти, а вугулля закупаємо у московії. Так вигідно Бені.
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Кабмин в очередной раз профинансировал дешевую электроэнергию для Коломойского,перечислив 163 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами. Все убытки этих государственных предприятий сформированы за счет продажи Коломойскому угля по заниженным ценам для генерации электоэнергии для его предприятий.
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Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены даже на разработку проектно-сметной документации. Так как длительность тендерного цикла по закону 60-70 дней, то работы можно смело будет начинать где то в сентябре, заодно и создав транспортный коллапс с перетранспортировкой с\х продукции. Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
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