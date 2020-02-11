 ГПУ провела обшуки в центральному апараті Держлісагентства

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький.

"Сьогодні за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у Держлісагентстві відбулася виїмка документів стосовно справи розтрати державних лісових ресурсів на території Житомирщини", - написав він.

За його словами, ще минулого року Держлісагентством була проведена перевірка одного з державних лісгоспів області, яка і зафіксувала заподіяну шкоду державі на понад 6 млн грн.

Заблоцький повідомив, що нині проводиться додаткова перевірка-аудит.

"Доведемо цю справу до завершення. Винні мають бути покарані", - наголосив він.

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