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Все про:обшук (862) Держлісагентство (20)

 ГПУ провела обшуки в центральному апараті Держлісагентства

Генеральна прокуратура України провела санкціонований обшук у центральному апараті Державного агентства лісових ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький.

"Сьогодні за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у Держлісагентстві відбулася виїмка документів стосовно справи розтрати державних лісових ресурсів на території Житомирщини", - написав він.

За його словами, ще минулого року Держлісагентством була проведена перевірка одного з державних лісгоспів області, яка і зафіксувала заподіяну шкоду державі на понад 6 млн грн.

Заблоцький повідомив, що нині проводиться додаткова перевірка-аудит.

"Доведемо цю справу до завершення. Винні мають бути покарані", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР підозрює чотирьох лісників у заподіянні 6 млн грн збитків, проводяться обшуки в Держлісагентстві і лісництвах Житомирської області. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174927
 
 
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Правильно. Дави браконьеров - губителей природы.
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Там всё лесагенство нужно сразу отправлять на виселицы. Ибо более страшной, алчной и безчеловечной вырубки, а по сути уничтожения украинских лесов чем при предателях Украины и украинского народа порошенко-яценюке-гройсмане не было никогда в истории Украины-Руси.
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