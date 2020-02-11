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 Політика України, Київські новини
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Все про:Кличко (947) Єрмак Андрій (80)

 Ім'я Кличка і його популярність ще можуть принести багато користі для України, - Єрмак

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вважає, що ім'я мера Києва Віталія Кличка і його популярність може ще принести багато користі всій Україні, і зазначає, що рішення щодо зміни глав державних адміністрацій, зокрема Київської міської держадміністрації, ухвалює лише президент Володимир Зеленський.

"Моя особиста думка, я вважаю, що Віталій - людина зі світовою популярністю, знана у світі, і вважаю, що ось ця частина його життя не достатньою мірою, скажімо так, зіграла, спрацювала. Я думаю, що його ім'я, його популярність і його слава у світі можуть дуже багато принести Україні в цілому. Я вважаю, що ім'я братів Кличків може принести набагато більше для України", - сказав він в інтерв'ю програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак вказав, що ніколи не приховував своєї думки про Віталія Кличка, з яким знайомий понад 20 років. "Знаю його спочатку як великого спортсмена, знаю, що це мер, якого обрали кияни, і я свою думку ніколи з цього приводу не міняв", - сказав він.

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Помічник Зеленського наголосив, що всі рішення стосовно керівників державних адміністрацій, ухвалює виключно сам президент України.

Він зазначив, що не знає про долю подання на звільнення Кличка з посади голови КМДА від вересня 2019 року. "Але я думаю, що в межах стратегії на місцевих виборах (в Україні в жовтні 2020 року. - Ред.) буде, зокрема, вирішуватися і це питання", - додав Єрмак.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174926
 
   
 Топ коментарі
 
А перед цим ви хотіли відсторонити Кличка, поставити Ткаченко на посаду голови КМДА... Ви обісралися, зебобіки?
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Когда Порошенко быль президентом то тарифы поднимал лично президент Порошенко, когда ЗЕбобик стал преЗЕдентом, то тарифы поднимает Кличко и власти Киева, я правильно понял??
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Просто зебобіки переконалися, що СН на цю посаду кияни не оберуть. Тепер вони роблять вигляд, що все нормально і шукають засоби як перетягнути Кличка на свій зеблювотний бік.
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Так может пусть в спорт вернётся? Пусть идёт детей тренировать например. Каждый должен заниматься своим делом. Клоунам, актёрам, певцам, спортсменам, режиссёрам, и так д. Уже 100%-но ясно что им нечего делать в политике, они полностью некомпетентны.
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Ну, с воровством ладно - дело тяжко доказуемое в обратную (хорошую) сторону.
Типа на публике не ворует, не воруем, ничего на себя и родственников не переписывает.
А потом раз, и темной ночью у себя в кабинете получает взятку лимон в чУмадане - и никто не видел, и все (в том числе и я) продолжают думать, что он не вор.
Но убийство - это же штучный товар. Кого он там убил?
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Вообще то это не ермаку решать хто там для него будет приносить пользу
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"Добродію" ви скільки мов знаєте? Може досить думати дупою і телевізійними кліше? Спробуйте робити це головою Ім'я Кличка і його популярність ще можуть принести багато користі для України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7185
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Решение принимантся Презом,с него и спрашивать будете,мы не при делах.
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Вони вже і до Кличко лізуть. Спочатку споплюжили волонтерів, військових і перейшли до знаменитосьей. А вас не ******* да? А хто ви такі?
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Разве, что какие-то отголоски имени спортсмена, но в Киевраду нужны не спортсмены!
со своей работой педалик не справился, под КМДА постоянные митинги и акции протеста прям пройти нельзя, люди постоянно протестуют против нарушения прав и беспредела КМДА, а педалик не то что что-то сделать, а даже не считает нужным выйти к людям!!!
Одни только строительные аферы с согласия Кличко чего стоят!
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В Київраду мають бути не спортсмени, а хто "шахраї Бені"?
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Саме тому богдан і ткаченко поливали Кличка брудом
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Все проекты построенные Кличко, обходятся киевлянам в 3-4 раза дороже рассчитанной специалистами стоимости! Киевлянам нужен не вор и коррупционер, занимающийся обицянками, а реально строящий мер!
Ни одной станции метро за 5 лет при постоянном профиците бюджета Киева!
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