 Трамп: США мають "супершвидкі" ракети для протистояння Росії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"Ми маємо супершвидкі ракети, до того ж їх багато. Ми так і називаємо їх – "супершвидкі". Вони в чотири, п'ять, шість і навіть у сім разів швидші, ніж звичайні ракети", - сказав він у Вашингтоні, виступаючи перед губернаторами американських штатів.

Трамп пояснив, що такі ракети потрібні США, "бо Росія має щось подібне".

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