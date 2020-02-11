 Трамп: США мають "супершвидкі" ракети для протистояння Росії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.
"Ми маємо супершвидкі ракети, до того ж їх багато. Ми так і називаємо їх – "супершвидкі". Вони в чотири, п'ять, шість і навіть у сім разів швидші, ніж звичайні ракети", - сказав він у Вашингтоні, виступаючи перед губернаторами американських штатів.
Трамп пояснив, що такі ракети потрібні США, "бо Росія має щось подібне".
А що фашист )(уйло цей голова московського виборчого штабу по виборах ніби як президента США а по суті ..резидента кремля. І )(уйло що дозволить своєму резиденту Траппу застосувати ці надшвидкісні ракети проти ворожої паРаші ?. Звичайно що ні! Та й скоро нові вибори президента США, де Траппу для перемоги знову по новій дуже буде потрібна гаряча підтримка кремлівських фашистів )(уйла.
"7 февраля в 00:42 мск, с космодрома Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой системы связи OneWeb. ... Все 34 спутника успешно выведены на целевые орбиты.
Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. ... В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите около 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью."
Starlink - гигантский проект системы околоземных спутников, внедряемый компанией SpaceX, с целью создания по всему миру дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с земли и орбиты.
SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в $10 млрд.