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 Трамп: США мають "супершвидкі" ракети для протистояння Росії

Американські військові мають ракети, які здатні долітати до цілі вдвічі швидше, ніж "звичайні" ракети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"Ми маємо супершвидкі ракети, до того ж їх багато. Ми так і називаємо їх – "супершвидкі". Вони в чотири, п'ять, шість і навіть у сім разів швидші, ніж звичайні ракети", - сказав він у Вашингтоні, виступаючи перед губернаторами американських штатів.

Трамп пояснив, що такі ракети потрібні США, "бо Росія має щось подібне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про імпічмент: ми пройшли через пекло

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174925
 
   
 Топ коментарі
 
Так бахни! Многие вопросы решаться! И войдёшь в историю на старости лет!
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Ракеты сами не летают . Ещё нужен президент американец , а не чей-то агент .
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А в нас є супершвидкі заробітчани, артисти та спортсмени, які до підерації долітають з швидкістю ракет! Герої гинуть,курви заробляють!
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тобі мізки промили федеральні канали) менше дивись оту імперську муйню. Прийдуть нові лідери і усе може змінитися. СРСР теж "сплотила навеки великая русь". А в 1991 році раптом розвалився.
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В Московии привыкли нападать на слабых, беззащитных, на всех тех, кто не может дать сдачи. Привыкли убивать мирное население других стран, женщин, детей, стариков. Представляю, какой психоз начнется в Московии после этих слов. Притом это не мультики Путина, не надувные самолеты пятого поколения, а реальные ракеты, которых много. Еще Трампу необходимо было для еще более сильного эффекта добавить, что таких ракет нет в Московии. В Московии точно все наделают в штаны. Браво Америка!
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Трамп: США мають "супершвидкі" ракети для протистояння Росії - Цензор.НЕТ 5866
А що фашист )(уйло цей голова московського виборчого штабу по виборах ніби як президента США а по суті ..резидента кремля. І )(уйло що дозволить своєму резиденту Траппу застосувати ці надшвидкісні ракети проти ворожої паРаші ?. Звичайно що ні! Та й скоро нові вибори президента США, де Траппу для перемоги знову по новій дуже буде потрібна гаряча підтримка кремлівських фашистів )(уйла.
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Радіус повороту "Чорного дрозда" на швидкості 3М близько 300 км. Інакше літальний апарат просто розірветься на шматки. На швидкості 10 М ця цифра складатиме понад 1000 км. Про яке маневрування йде мова? Траекторія абсолютно чітко прораховується. Набагато краще, ніж в класичних крилатих ракет. Путінські казочки про "крилату гіперзвукову ракету", що маневрує - лякалка для ватників. Для чого крила, коли будь які маневри ними неможливі?
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AIM-120 AMRAAM - древняя ракета воздух-воздух, скорость 4 маха. Жаль она не может маневрировать, потому что по-Вашему это невозможно Трамп: США мають "супершвидкі" ракети для протистояння Росії - Цензор.НЕТ 3262

Трамп: США мають "супершвидкі" ракети для протистояння Росії - Цензор.НЕТ 2032
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без мультиков не канает. только с мультиками
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Кто-то соревнуется в оружии, а кто-то стремится обеспечить землян глобальным интернетом.
"7 февраля в 00:42 мск, с космодрома Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой системы связи OneWeb. ... Все 34 спутника успешно выведены на целевые орбиты.
Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. ... В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите около 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью."
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7 января 2020, ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде ( США) с ещё 60 коммуникационными спутниками Starlink. А в общей сложности почти 12 тысяч спутников будут выведены на орбиту Земли к середине 2020-х годов. В дальнейшем ещё 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров.
Starlink - гигантский проект системы околоземных спутников, внедряемый компанией SpaceX, с целью создания по всему миру дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с земли и орбиты.
SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в $10 млрд.
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ты бы на иране потренировался.... а бла-бла-кар....
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Не лякайте москаликів, а то заверещат на весь світ, що їх обідили і порозбігаються зі своєї ржавої армії. Бубулі і дітки будуть ходити з плакатами і пищати - не чіпать, янки! Вони тільки можуть воювати з Грузією, Молдовою, Чечнею, та навіть проти України обкакались. А це тільки початок, ніхто їм наших героїв, яких вони вбили не забуде, НІКОЛИ! Там, що недолюди болотяні будьте готові вчити китайську мову. Від нас заберайтеся навіки.
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