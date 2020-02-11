 Ексберкутівці Маринченко і Тамтура, які повернулися до Києва, залишаються підсудними і мають з'являтися до суду, - Рябошапка

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Справа зараз перебуває на стадії судового розгляду і відповідно ті люди, які були обміняні і які повернулися, як були підсудними, так ними і залишаються. Тобто процесуальний статус у них не змінився", - сказав він.
За словами генпрокурора, ексберкутівці зможуть у суді доводити свою невинуватість. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться у Святошинському райсуді столиці 17 березня.
"Якщо вони з'являться до суду, то не буде підстав для зміни їм запобіжного заходу, якщо не з'являться, то ми будемо реагувати інакше", - зазначив Рябошапка.
Нагадуємо, обвинувачені в розстрілі людей на Майдані двоє колишніх співробітників "Беркута" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які були передані російській стороні в межах обміну в грудні минулого року, повернулися до Києва і мають намір брати участь у судових засіданнях.
Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.
Наприкінці грудня 2019 року постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно "з огляду на зміни структури і штатного розкладу Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді".
Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.
Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.
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Исчезал, такой милый вам аромат мордовских портянок, - вот что вас бесило.
Только вот у Зеленского они на самом деле есть. Реальные. Но туда ты не видишь. И знаешь почему? - Потому что вонь мордовских портянок при зеле уже начал сшибать с ног
займись делом мудак !!!
Это не о возможности, это утверждение.
А вот обвиняемые по делу Шеремета - не смогут, хоть против них и нет доказательств.
Они же не взяли в заложники людей которых отпустят только после того как Рябошапка процессуально тз очистит,как это сделал путин.
Вы думаете что Рябошапка это прокурор,а он просто выполняет хотелки путина.
Когда беркутов процессуалтно очистят,т.е. оправдают тогда отпустят новую порцию пленных.
А те кто этого не понимают удивляются почему они вернулись и ничего не боятся.
Вот такая цена перемоги переможеньки от зе и глубокой обеспоукоенности наших западных партнеров.
Не смешите людей. Оборжались уже с вас, клоунов!
Ты подставляешь пленных своим звиздежом.
И пока не будет очистки нового обмена не будет.
Когда в Украине снова будет украиеская власть зебубочку будут судить за эти подписания.
лохи хотят на социально близкие темы брехни