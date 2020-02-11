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 Політика України
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Все про:Беркут (417) Рябошапка Руслан (278) Маринченко (1) Тамтура (1)

 Ексберкутівці Маринченко і Тамтура, які повернулися до Києва, залишаються підсудними і мають з'являтися до суду, - Рябошапка

Колишні беркутівці Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які повернулися до Києва після їхнього обміну в ОРДЛО, залишаються підсудними.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Справа зараз перебуває на стадії судового розгляду і відповідно ті люди, які були обміняні і які повернулися, як були підсудними, так ними і залишаються. Тобто процесуальний статус у них не змінився", - сказав він.

За словами генпрокурора, ексберкутівці зможуть у суді доводити свою невинуватість. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться у Святошинському райсуді столиці 17 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат

"Якщо вони з'являться до суду, то не буде підстав для зміни їм запобіжного заходу, якщо не з'являться, то ми будемо реагувати інакше", - зазначив Рябошапка.

Нагадуємо, обвинувачені в розстрілі людей на Майдані двоє колишніх співробітників "Беркута" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які були передані російській стороні в межах обміну в грудні минулого року, повернулися до Києва і мають намір брати участь у судових засіданнях.

Також читайте: Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справу ексберкутівців

Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Наприкінці грудня 2019 року постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно "з огляду на зміни структури і штатного розкладу Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді".

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Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174924
 
 
 Топ коментарі
 
я правильно понимаю - люди которых обвиняют в массовом убийстве гуляют на свободе и могут прийти в суд если пожелают. Особенно красиво на фоне сидящих без единых улик "убийц шеремета"
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И 2 баб волонтёрок которые чуть не убили ЗЕбубачку.
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кому те беркутовцы нужны? подумаешь, 100 человек расстреляли! Вот Зверобой - это дело серьезное, самому гаранту угрожала по телеку. Тут не забалуешь.
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Ну, вкладывает в Армию миллиарды. Об этом почему то пишет Бирюков в фейсбуке. В декларации 0. Про остальное можно не писать. Про оффшоры, которые Президент Порошенко оформлял во время Иловайской трагедии, тоже на благо Армии или как ????
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Да похеру вам порошенковы "офшоры", "мальдивы" и все то о чем вы в падучей бились пять лет. Главная ваша невысказаная претензия то что Украину уходила от родненькой расеюшки.
Исчезал, такой милый вам аромат мордовских портянок, - вот что вас бесило.
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Мне фиолетово и оффшоры и мальдивы. Вот только до такого позора как Минские соглашения никто не опускал свою страну после Второй мировой. И хватит писать этот бред о мордовских портянках. В любой другой стране, Президент страны платит агрессору в бюджет миллионы, уже бы давно сидел со своими миллиардами в тюрьме.....
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как же, как же) полный набор - "офшоры-мальдивы-липецкая фабрика".
Только вот у Зеленского они на самом деле есть. Реальные. Но туда ты не видишь. И знаешь почему? - Потому что вонь мордовских портянок при зеле уже начал сшибать с ног
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Я вижу сотни миллионов рублей заплаченных в бюджет РФ украинским концерном Рошен. Я видел труса, который защищал любые другие интересы, когда ВС РФ огнем сметали наши войска с границы. Я видел отданый без единого выстрела Новоазовск....
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У сої ломка за шоколадною епохою українського олігархату. За незабутніми днями, коли їх улюблений мародер гівнокомандив. Хоч розбийся об стіну головою, соєвий дякувальник, але політичний труп свиновальца не гальванізує навіть синхронне завивання соєвих анілінгерів. Дожирай свою рошенку, та не вдавись.
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Зеленожопая **********, сын ***** и вонючей собаки, пшло *****
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рябошапку вже можна називати сірошапкою, виявивсь технічним і черговим г...прокурором. процес гниття системи триває.
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Улыбнул так улыбнул) Среди знакомых нету комиков?
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кому те беркутовцы нужны? подумаешь, 100 человек расстреляли! Вот Зверобой - это дело серьезное, самому гаранту угрожала по телеку. Тут не забалуешь.
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я правильно понимаю - люди которых обвиняют в массовом убийстве гуляют на свободе и могут прийти в суд если пожелают. Особенно красиво на фоне сидящих без единых улик "убийц шеремета"
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И 2 баб волонтёрок которые чуть не убили ЗЕбубачку.
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Рябошапка: "В суде смогут доказать свою невиновность".
Это не о возможности, это утверждение.
А вот обвиняемые по делу Шеремета - не смогут, хоть против них и нет доказательств.
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Все логично.
Они же не взяли в заложники людей которых отпустят только после того как Рябошапка процессуально тз очистит,как это сделал путин.
Вы думаете что Рябошапка это прокурор,а он просто выполняет хотелки путина.
Когда беркутов процессуалтно очистят,т.е. оправдают тогда отпустят новую порцию пленных.
А те кто этого не понимают удивляются почему они вернулись и ничего не боятся.
Вот такая цена перемоги переможеньки от зе и глубокой обеспоукоенности наших западных партнеров.
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Во! Бывает же! А на этой фотке у него боевой окрас волос отсутствует. Странно... Наверное, это зависит от того, кто ему вопросы задает. И о чем/ком! А может и реагируют волосы, на брехню. Но, какая-то патология явно имеется.
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Ой....надолго ли....?
Не смешите людей. Оборжались уже с вас, клоунов!
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Спочатку ви беркутів міняєте, не закінчивши суди та слідство. Потім говорите, що вони повинні з'явитися? Це називається навішати українцям локшини на вуха.
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Якийсь сюр... Беркутня, що стріляла у неозброєних людей гуляють собі на свободі... жінка, мати, доброволець - отримала браслет й заборону їхати з Києва, бо верховна терпіла злякалась ролика в ютубі...
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Давай тебе обміняєм та поїдеш у щасливу луГандонію...
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УХАХАХААХАХАХААХПХПХПХППХПХПХПХАХАХААААААААА ! я ору с этого цирка 95 !
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Рябошапка хватит звиздеть.
Ты подставляешь пленных своим звиздежом.
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Перед обменом был составлен совместный документ, гарантирующий процессуальную очистку всем лицам, находящихся под следствием или в судебном разбирательстве. Украина обязана выполнить прописанные договоренности, и, после завершения соответствующих судов, обмениваемые люди должны быть очищены процессуально.

И пока не будет очистки нового обмена не будет.
Когда в Украине снова будет украиеская власть зебубочку будут судить за эти подписания.
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зелёные трепачи, лучше про отопление ещё побрешите,
лохи хотят на социально близкие темы брехни
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Подозреваемых по делу Шеремета держат закрытыми при отсутствии прямых улик. Подсудимые экс-беркутовцы на свободе, но "должны являться". Рябошапка таки 100% и сказочный.
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Питання до гавна в шапці: "Ризиків для беркутят ніяких не бачиш, ублюдок малороський?"
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