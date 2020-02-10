EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  12451  102
Матеріали за темою:
Все про:Рябошапка Руслан (278) Антоненко Андрій (78) Кузьменко Юлія (58)

 Рябошапка про запобіжний захід для Кузьменко й Антоненка: Доказів мало, але є ризики

Прокурори у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета наполягали на тому, щоб запобіжний захід для двох фігурантів залишився незмінним, щоб уникнути ризиків для розслідування.

Про це заявив генпрокурор України Руслан Рябошапка в ефірі Свободи слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"На момент, коли людям було оголошено про підозру, того обсягу доказів було достатньо. Очевидно, що для того, щоб справу передати в суд, має бути зібрано більше доказів", - підкреслив генпрокурор.

"Щодо запобіжного заходу - там мають бути доведені ризики того, що ці особи не уникатимуть суду і слідства, не впливатимуть на слідчих і свідків, не впливатимуть на докази - не знищать їх. Тому прокурори наполягали на тому, щоб залишити двох фігурантів справи під вартою", - пояснив Рябошапка.

Читайте також: Адвокати Дугарь принесли в офіс Генпрокурора нові докази її непричетності до вбивства Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Також читайте: Я підтверджую свої свідчення, але їх викривили. Співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з вашого боку, - Антоненко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174922
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто спочатку були докази, щоб затримати. Потім докази попали. І без доказів підозрюваних все одно вирішили затримати з надією, що докази знайдуть. Це феєрично чути з вуст людини, посадковий обов'язок якої слідкувати за дотриманням законності. Правники мене зрозуміють. Людина наговорбє собі на термін. У майбутньому.
 показати весь коментар
 
Я, так понимаю, других доказательств уже не будет. Теперь тянут кота за хвост, чтобы что нибудь придумать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
ВЕРХ ЦИНІЗМУ!! Тупість і вислужливість ху..лу! У владі вороги України!
 показати весь коментар
 
Я вважаю що ці люди дійсно вчинили злочин. Але, також вважаю що вони були обдурені пропагандою, діяли на гачку у певної групи посадовців/силовиків. Вчиняли цей злочин під гаслами "вбий ради країни". Їх цинічно обдурили, підставили, задурили голови патріотичними закликами, підмінили цінності. А головний замовник, йому нічого не буде. Чи може це бути виправданням? - Ні, однозначно, пом'якшуючим фактором - так. Це моя власна думка.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору