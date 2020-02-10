EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  3197  51
Матеріали за темою:
Все про:Рябошапка Руслан (275) Антоненко Андрій (78) Кузьменко Юлія (58)

 Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка

Прокурори у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета наполягали на тому, щоб запобіжний захід для двох фігурантів залишився незмінним, щоб уникнути ризиків для розслідування.

Про це заявив генпрокурор України Руслан Рябошапка в ефірі Свободи слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"На момент, коли людям було оголошено про підозру, того обсягу доказів було достатньо. Очевидно, що для того, щоб справу передати в суд, має бути зібрано більше доказів", - підкреслив генпрокурор.

"Щодо запобіжного заходу - там мають бути доведені ризики того, що ці особи не уникатимуть суду і слідства, не впливатимуть на слідчих і свідків, не впливатимуть на докази - не знищать їх. Тому прокурори наполягали на тому, щоб залишити двох фігурантів справи під вартою", - пояснив Рябошапка.

Читайте також: Адвокати Дугарь принесли в офіс Генпрокурора нові докази її непричетності до вбивства Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Також читайте: Я підтверджую свої свідчення, але їх викривили. Співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з вашого боку, - Антоненко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174922
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто спочатку були докази, щоб затримати. Потім докази попали. І без доказів підозрюваних все одно вирішили затримати з надією, що докази знайдуть. Це феєрично чути з вуст людини, посадковий обов'язок якої слідкувати за дотриманням законності. Правники мене зрозуміють. Людина наговорбє собі на термін. У майбутньому.
 показати весь коментар
 
Я, так понимаю, других доказательств уже не будет. Теперь тянут кота за хвост, чтобы что нибудь придумать.
 показати весь коментар
 
Я прошу прощения, но у меня привычка: сначала глянуть на фотку. Я- глянул. Немедленно возник вопрос: а что у него с волосами? Это ему Нефёдов такую боевую окраску присоветовал? Или есть и иные советчики?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я прошу прощения, но у меня привычка: сначала глянуть на фотку. Я- глянул. Немедленно возник вопрос: а что у него с волосами? Это ему Нефёдов такую боевую окраску присоветовал? Или есть и иные советчики?
 показати весь коментар
 
 
А шо не так? Нормальный полупокерный окрас. Доказательств мало, но есть риски, - Рябошапка о мере пресечения для подозреваемых Кузьменко и Антоненко - Цензор.НЕТ 2340
 показати весь коментар
 
 
А-а-а-а... Так там всё именно до такой степени запущено! Тогда- вопрос снимаю.
 показати весь коментар
 
 
Я тоже давно на эту фотку обратил внимание . Наверное с Цезарем сфотошопили . Скоро по традиции появится портрет маслом .
 показати весь коментар
 
 
а что за позолоченная шапочка на голове
 показати весь коментар
 
 
тю) - обычная шапочка из фольги, - шоб не сьели мозг
 показати весь коментар
 
 
Рабиновичу неплохо подойдёт в наборе с одеколоном шипр с резиновой грушей
 показати весь коментар
 
Да Цезарь отдыхает у него доходы были детские Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 6207
 показати весь коментар
 
То не Цезарь, - то калега Рябошапки от януковоча пан Пшонка. Картину маслом нашли в безвременно покинутом особняке когда 100% прокурор откланялся на Ростов)
 показати весь коментар
 
 
Да ты не так меня понял и мне теперь неудобно, я имел в виду что Юлий Цезарь отдыхает перед Пшонкой Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 3733
 показати весь коментар
 
 
єт да) жил бы тот нищеброд Юлик щас - рисовал бы картины в прокурорской форме как у Пшонки)
 показати весь коментар
 
Я, так понимаю, других доказательств уже не будет. Теперь тянут кота за хвост, чтобы что нибудь придумать.
 показати весь коментар
 
 
Тебя трудно понять, все время чем то недоволен. Может у тебя глисты?
 показати весь коментар
 
Отвали, недоразвитый. Я с дебилами как то общий язык находил. К сожалению, дебил по сравнению с тобой светоч мысли....
 показати весь коментар
 
 
Детский сад !!! засчитано на бабушек с подъезда !
 показати весь коментар
 
 
Я пропустил или на цензоре нет новости о годовщине обстрела Краматорска. 14 погибших и 64 раненых?
 показати весь коментар
 
 
Тобто спочатку були докази, щоб затримати. Потім докази попали. І без доказів підозрюваних все одно вирішили затримати з надією, що докази знайдуть. Це феєрично чути з вуст людини, посадковий обов'язок якої слідкувати за дотриманням законності. Правники мене зрозуміють. Людина наговорбє собі на термін. У майбутньому.
 показати весь коментар
 
 
Доказательств мало, но есть риски.
Следователь от бога)
 показати весь коментар
 
 
СУДЯТ ЭТОГО
Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 7115

А ГРОХНУЛ ЭТОТ
Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 3083

Аваков и Геращенко под прикрытием крепких парней из россии.
https://www.youtube.com/watch?v=PTrAoxGbeY4&t=319s
 показати весь коментар
 
 
шоб узнать что случилось с шереметом надо проследить судьбу миллиона евро который лежал у него на счету.
 показати весь коментар
 
 
Нет у вас - фальсификаторов, доказательств. Хотели выслужится перед зе и всрались..., и зе замазали. А мотивацию так то точно кто-то из квартала придумал - шоб людей рассмешить.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно якщо є докази, то підсудні сидять. Читав, що генетичний матеріал якийсь на міні знайшли. Звичайно так називають фекалії.
 показати весь коментар
 
 
З цими ризиків не було ж? "В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде". В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской."
 показати весь коментар
 
 
Зетипиллы. покажите мне хоть одного нормального слугу уроду.
 показати весь коментар
 
 
Мало? Доказательств просто нет.

То, что предъявили прокуратура и МВД - это не доказательства, а сплошной домысел.
 показати весь коментар
 
 
Есть интересная история (возможно басня):

На протяжении последних 25-ти лет Мани Манитан ходит спиной вперёд в странной попытке добиться мира во всём мире. Он начал в 1989-м году после ряда инцидентов с применением насилия в его родной Индии, шокировавших его. Сейчас он говорит, что настолько привык так ходить, что не сможет ходить прямо, даже если захочет. Манитан живёт в деревне Аграхарам, штат Тамилнад, на деньги от продаж мобильных телефонов. С 14 июня 1989-го года он бьёт различные рекорды по хождению задом наперёд - все в стремлении добиться мира во всём мире. Одним из первых его действий после принятия обета было пропятиться почти 500 км голым - весь путь от его деревни до города Ченнаи.

Мораль сей басни : У нас ищут человека, а потом лепят подозрение, свидетелей,аргументы....?
 показати весь коментар
 
 
Да-да... город Ченнаи. Я, по-моему в 2002-м, убил часа три своей жизни, пытаяст во всех лоциях, справочниках, морских каталогах и т.д.- найти этот долбанный Ченнаи, потому как нам там пришел приказ грузиться. А этого городка- в природе- не существует! Нет его. А надо срочно ответ давать, фрахтователю- когда мы туда придем?! Пришлось запрашивать координаты. Оказалось, что это- только что переименованный- Мадрас! Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 4485
 показати весь коментар
 
 
Если патриот Украины - за решетку, если патриот России и ненавидишь Украину - живи на свободе, что бы ты ни совершил. Зе-тренд теперешнего времени.
 показати весь коментар
 
 
Коли тебе будуть судити, ти згадуй, як оббрехував людей та тримав їх за гратами...
 показати весь коментар
 
 
Ну как бы, идём от обратного.Або Кузьменко с Антоненко,супер пупер киллеры,що не оставляют за собой доказательств,або ГПУ,тупо не может найти доказательств их вины и крутит немое кино для пипла в надежде на якогось волшебника,який им в клювике принесёт доказательства.Ну,а пока волшебника не нашли,все стрелы летят в Зелю.Интересно, кто волшебником станет и спасёт Зелю?Авакян,Беня,Рябошапка,Ахметов и тому подобные джентельмены удачи.Бо тот,кто выведет Зелю из под обстрела,будет пользоваться огромным Зелиным доверием, и сможет многое сделать для себя любимого Доказів мало, але є ризики, - Рябошапка про запобіжний захід для підозрюваних Кузьменко й Антоненка - Цензор.НЕТ 6460
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору