 Мені здається, Козак більше налаштований на конструктивний діалог, ніж Сурков, - Єрмак про переговори з РФ

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив помічник президента Зеленського Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і з тих питань, щодо яких я з ним комунікував, я можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що відбулося (звільнення утримуваних осіб - ред.)", - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання про те, чи спілкувався він особисто з Козаком і чим той відрізняється від Суркова.

Єрмак також зазначив, що поки він бачив тільки указ про призначення Козака заступником голови адміністрації Путіна, але не бачив указу про звільнення Суркова з посади помічника президента РФ.

"Я переконаний у тому, що президент Зеленський щиро хоче припинити війну, і наша сторона сьогодні робить все необхідне для того, щоб це відбулося, на всіх рівнях, і в Нормандському форматі, і в Мінську. Прогнозувати і давати оцінки, тобто з того боку бажання... Напевно, якби зовсім не було бажання, то у нас не відбулася б зустріч лідерів у Парижі. Напевно, якби зовсім не було бажання, не тривав би діалог у Мінську, складний, часом дуже складний, часом заходить у глухий кут. Дуже складні бувають переговори в Нормандському форматі", - пояснив помічник Зеленського.

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