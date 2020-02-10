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 Політика України
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Все про:Зеленський (4444) США (6260) Помпео (227) Єрмак Андрій (80)

 Дати офіційного візиту Зеленського в США стануть відомі найближчим часом, це буде історичний візит, - Єрмак

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомив, що дати офіційного візиту глави української держави в США поки немає, але очікує, що вона може з'явитися найближчим часом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Україна24.

"Дат, як і раніше, немає. Пан Помпео сказав, що вони повинні з'явитися найближчим часом. Я думаю, що цей візит зміцнив той розвиток українсько-американських відносин, хорошу тенденцію, яка намітилася", - сказав помічник президента.

"Я думаю, що там у них зараз закінчаться всі їхні внутрішні процедури, пов'язані з імпічментом і так далі. Я думаю, що найближчим часом ми повинні отримати дати візиту. І я абсолютно впевнений, що це буде історичний візит президента Зеленського в Сполучені Штати", - додав він.

Єрмак заявив, що "все, що пов'язано з розмовами навколо "Бурісми", втручання у вибори, до нас, до президента Зеленського не має жодного стосунку".

"Це все відбувалося до нас, і ми отримали це у спадок. І та принципова, чесна щира позиція президента, яку він зайняв, я точно знаю, викликає величезну повагу, як зі сторони республіканців, так і з боку демократів", - підкреслив Єрмак.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174919
 
   
 Топ коментарі
 
ну це вже перебор ще одного імпічменту Трамп не пережеве Даты официального визита Зеленского в США станут известны в ближайшее время, это будет исторический визит, - Ермак - Цензор.НЕТ 8457
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Это будет историческая игра на РОЯЛЕ !!!!
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Ермак известный провальный кинопродюсер.
теперь будет Моника-2 Даты официального визита Зеленского в США станут известны в ближайшее время, это будет исторический визит, - Ермак - Цензор.НЕТ 1606
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Какое самое главное событие в моей жизни?
- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!..
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ну це вже перебор ще одного імпічменту Трамп не пережеве
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Ну, да, коли це в Штатах побачать гру членом на піаніно ...
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Я понимаю, что Зелень недоразвитая понабирала себе в команду клоунов с 95 квартала. Но , все таки не надо так шутить, а то Трамп сам в отставку подаст....
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"вызывает огромное уважение, как со сторон республиканцев, так и со стороны демократов"

Вся Америка завмерла, з нетерпінням чекаючи на приїзд Великої Людини.
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Що, друзякі? Перейменуємо у #Офіс_поТЕРПІЛОго?🤣😂
Заходимо, тиснемо "запропонувати зміни" і міняємо назву тієї клоаки😉

https://www.facebook.com/president.gov.ua/
#зе #зеленский #зеленський💩
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😂 тут всі в очікуванні найкращого правителя всіх часів і народів
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Магнитика с Вашингтона еще нет в коллекции нашего туриста-уриста..
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Визит будет истерическим, в эту сторону события развиваются.
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***** а это на какой лохторат рассчитана эта новость ???
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Эта новость рассчитана на 8%-ный лохторат.
Перед сном нужно негатив сбросит на страницах цензора.
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Что-то много тут 8%ных, и крайне мало 73%ных, это не вызывает когнитивный диссонанс у Вас?
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Ну, да. А где те 54% , которые голосовали за Порошенко в 2014 ???
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Ну, не за помощью же против кацапов он туда собрался. У него с кацапами мир..
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гастроли, гастроли, гастролер... не может вовчик без софитов, внимания, вызова на бис... о чем визит? Что может вовчик предложить???
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Порошенко тоже поедет в Вашингтон! Осталось только узнать дату следующего допроса в ГБР - и тут же покупает билеты на Американщину.
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У нас в государстве "тупой" - это профессия. И это основной вид деятельности большей части ЗЕбильного населения.
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В твоих влажных снах, ЗЕбот тупорылый Дати офіційного візиту Зеленського в США стануть відомі найближчим часом, це буде історичний візит, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5132
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У Петра сегодня ночь кошмара - завтра допрос... готовится спецназ, так, за компанию! Дати офіційного візиту Зеленського в США стануть відомі найближчим часом, це буде історичний візит, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9786
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Клоунчиху свою тоже туда потащит за наши деньги. Туристы, *****!
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исторический поклон в пояс одного не уважаемого на родине человека другому очень не уважаемомму у себя на родине человеку....
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Очень исторический! Еще не везде с него поржали.
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Шо такое! У Трампа денег нет, шоб оплатить гастроль Янелоха? "Сроки не определены...". Или рояль никак не подберут... А то этот турыст уже задрал, кататься за наши деньги.
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От ореха подальше трамп согласится на встречу с зеленским 5 ноября
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Так а в чем выгода стране и людям, что Зеленский ездит в Рим в музей, или в США в Диснейленд?
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Интересно там клоун тоже будет в бронике ходить или тока в памперсах
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