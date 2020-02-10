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 Затримання окупантами фігуранта сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" Гафарова в СІЗО може загрожувати його життю, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що затримання другого фігуранта сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова в СІЗО може загрожувати його життю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Денісова зазначила: "Не зважаючи на наявні медичні висновки щодо важких захворювань Джеміля Гафарова - суд продовжив дію запобіжного заходу, а це пряма загроза його життю".

Український омбудсмен засудила рішення Київського районного "суду" Сімферополя, який у понеділок, 10 лютого, продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 березня 2020 року незаконно ув'язненим кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір".

"Вважаю такі дії окупаційної влади прямим порушенням прав громадян України, які закріплені в міжнародних конвенціях, а саме права на справедливий суд, свободу та особисту недоторканність", - зазначила Денісова.

Також Денісова закликала міжнародне співтовариство і правозахисні інституції забезпечити присутність представників на судових засіданнях щодо незаконно утримуваних громадян України, які перебувають у місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму, щоб не допустити порушення дотримання їхніх прав і свобод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму продовжили арешт кримськотатарським ув'язненим у справі "Хізб ут-Тахрір"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174918
 
 
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За паспортом к оккупантам вприпрыжку бегал, а как повязали так больной совсем стал...
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