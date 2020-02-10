 Затримання окупантами фігуранта сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" Гафарова в СІЗО може загрожувати його життю, - Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Денісова зазначила: "Не зважаючи на наявні медичні висновки щодо важких захворювань Джеміля Гафарова - суд продовжив дію запобіжного заходу, а це пряма загроза його життю".

Український омбудсмен засудила рішення Київського районного "суду" Сімферополя, який у понеділок, 10 лютого, продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 березня 2020 року незаконно ув'язненим кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір".

"Вважаю такі дії окупаційної влади прямим порушенням прав громадян України, які закріплені в міжнародних конвенціях, а саме права на справедливий суд, свободу та особисту недоторканність", - зазначила Денісова.

Також Денісова закликала міжнародне співтовариство і правозахисні інституції забезпечити присутність представників на судових засіданнях щодо незаконно утримуваних громадян України, які перебувають у місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму, щоб не допустити порушення дотримання їхніх прав і свобод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму продовжили арешт кримськотатарським ув'язненим у справі "Хізб ут-Тахрір"