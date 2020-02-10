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Все про:Національна гвардія (661) дезертирство (153)

 Російські прикордонники затримали українського дезертира-нацгвардійця

Військовослужбовця Нацгвардії, який вчасно не повернувся в частину після відпустки, затримали в Росії, де проти нього порушено кримінальну справу про незаконне перетинання кордону РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник пресслужби Східного територіального управління Нацгвардії України (Харків) підполковник Дмитро Образцов.

"Військовослужбовець за контрактом, якого затримали в Росії, проходить службу у військовій частині 3017 і з 15 січня по 29 січня перебував у щорічній основній відпустці без виїзду за кордон. Він повинен був повернутися до військової частини 30 січня 2020 року, але не прибув із відпустки, про що було повідомлено військовому прокурору Харківського гарнізону та призначено службове розслідування", - зазначив Образцов.

За його словами, інформація про затримання від Держприкордонслужби України надійшла 3 лютого: "Є посилання про те, що 22 січня від прикордонної служби ФСБ РФ отримано факсимільним зв'язком повідомлення про затримання за порушення режиму державного кордону РФ громадянина України 1997 р.н. Документи, що засвідчують особу, відсутні".

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Образцов додав, що 28 січня російська сторона повідомила, що стосовно затриманого громадянина України порушено кримінальну справу за ч.1 ст.322 КК РФ "Незаконний перетин державного кордону".

Як стало відомо, справою нацгвардійця займається ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174917
 
 
 Топ коментарі
 
и ЄТО недоразумение пойдет в обменный фонд((
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и ЗЕля обнимет и поздравит ну....

как дезертир дезертира Российские пограничники задержали украинского дезертира-нацгвардейца - Цензор.НЕТ 464
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Е...анат. Ты или в Нацгвардию не иди или на Рассею не ходи. Как оно вообще в этом мире с такими мозгами выжило?
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и ЄТО недоразумение пойдет в обменный фонд((
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можете не сомневаться.
оно же "гражданин Украины" Российские пограничники задержали украинского дезертира-нацгвардейца - Цензор.НЕТ 1089
його мама жде
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и ЗЕля обнимет и поздравит ну....

как дезертир дезертира Российские пограничники задержали украинского дезертира-нацгвардейца - Цензор.НЕТ 464
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Да, кстати, как он с военным билетом границу перешел?
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Тут вопрос - добровольно ли он перешол ту границу...
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треба знать шо за чорт. Ато скоро можуть почать "вирішувати питання з нациками" - вивезли з мішком на голові в расєюшку і доказуй там шо ти не верблюд.
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Е...анат. Ты или в Нацгвардию не иди или на Рассею не ходи. Как оно вообще в этом мире с такими мозгами выжило?
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З першого по загранпаспорту , - Може менше ідіотів буде. у росіян уся база є , - хто слідуючий.
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Новая пища для пропаганды на росс тв..
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Вам до сих пор не пох на пропаганду роств?????
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Мне пох, у меня иммунитет - а нашей вате не пох, и поэтому мы должны этой пропаганде противостоять.
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Там мне то нет дела, но раздувать и подогревать же будут там за поребриком! Хотя, там уже мозги настолько разъедены....
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Еще мля скажите что его в обменный фонд запишут. Пускай там и гниет на Рашке
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100% простить и квартиру на Печерске подарить) достоин же, правда, господин зепрезидент?
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Нацгвардия под аваковым, а у авакова служат тайные агенты шкиряк, зорян и геращенко. Вот про них то и нёс он информацю прямо в логово *****.
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Якась мутна історія. Чувак без документів, нацгвардія, поперся в росію де його прийняло ФСБ. Могли й просто вивезти "доброжєлатєлі".
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Маємо тісне співробітництво з рашистською підерацією?! Разом ловимо дезертирів?! Обмінюємось інформацією про персональні дані громадян?! А з ким же тоді воюєм?! З бандою лугандонських піторастів?! А цей дезертир ще нарозповідає як його гнобили в війську, та чому він вимушений був чкурнути до підерації!!!
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ви впевнені що він добровільно туди "чкурнув"? прецеденти були
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Статью прочти. Оно 22 января кацарами задержано было, а отпуск у него был до 30 января.Т.е. оно безголовое само поперло в Россею по непонятным причинам.
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Никуда не исчезло совдеповское правило:" Чем больше в армии дубов - тем крепче наша оборона"... Чего ж ты, дерево, полезло в ту Россею?
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тут два варианта:
1. Вообще с мозгами не дружит.
2. Вскрылась фсб-шная консерва, что не выполнила задания.
В любом из двух вариантов : +1 для обмена.....
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А вот лично я бы хотел полного и открытого расследования того как он попал в РФ. Если по собственной воле, то это его выбор. Но исключать того, что его выкрали тоже не стал бы. Прецеденты уже были....
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Після повернення - обміну йому дадуть урочисто квартиру. Російські прикордонники затримали українського дезертира-нацгвардійця - Цензор.НЕТ 28
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"Не законно нарушил границу России", а вы ******, законно нарушаете границу Украины???
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