EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  518  11
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (520) Данілов (60) Іран (498)

 Влада Ірану запросила секретаря РНБО Данілова для розслідування катастрофи літака МАУ

Влада Ірану запросила секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в Тегеран для спільного розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Як передає Цензор.НЕТ, іранське державне агентство IRNA повідомляє, що секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані провів телефонну розмову з секретарем РНБО України Олексієм Даніловим.

Шамхані висловив співчуття у зв'язку з катастрофою лайнера і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Він запросив свого колегу поїхати до Ірану для спільного розгляду питання і підтвердив, що "проведення технічних оцінок може допомогти завершити справу в експертній і неполітичній обстановці".

Читайте також: Спільну слідчу групу для розслідування обставин катастрофи літака МАУ в Ірані ще не створили, - Офіс генпрокурора. ДОКУМЕНТ

У повідомленні наголошується, що Данілов висловив вдячність Ірану за підтримку експертного розслідування аспектів аварії і закликав до "продовження спільного співробітництва та прискорення доопрацювання справи".

В РНБО поки немає повідомлень із цього приводу.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174913
 
 
 Топ коментарі
 
Гы-гы-гы.
Долго думали кого из этих дубарей пригласить для галочки.
Наконец пришлось крутить рулетку.
 показати весь коментар
 
Не, ну была бы там коза или корова. можно было б и поехать конечно... а так...
 показати весь коментар
 
а он шота саображает в авиационных катастрофах?или в зенитных ракетах?може хоть в процессуальности расследований?
вот потому и пригласили.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нашли - с кем можно проводить спокойно расследования, чтобы поставить галочку в отчёте о международном сотрудничестве в расследовании?
 показати весь коментар
 
 
Да, если пригласили его одного -- это тонкая и изощренная форма издевательства. Более "подходящего" кандидата найти трудно, разве что Сивохо.
 показати весь коментар
 
 
расследовать пуск ракеты ?... добрый день вот так мы нажимали на кнопку пуска:
- расследование завершено!
 показати весь коментар
 
 
Серьезный проффесионал ,почти проффесор. Этот не подведет. Уж как нарасследует ,так все ахнут.
 показати весь коментар
 
 
Гы-гы-гы.
Долго думали кого из этих дубарей пригласить для галочки.
Наконец пришлось крутить рулетку.
 показати весь коментар
 
 
Не, ну была бы там коза или корова. можно было б и поехать конечно... а так...
 показати весь коментар
 
 
а он шота саображает в авиационных катастрофах?или в зенитных ракетах?може хоть в процессуальности расследований?
вот потому и пригласили.
 показати весь коментар
 
 
Зато он очень хорошо соображает в степенях похмелья.
 показати весь коментар
 
Может просто хотят организовать корпоратив ) Там и прайс цен, нарезка развлекающих сценок, а там гляди ещё кто из торта вылезет
 показати весь коментар
 
Бывший директор Луганского зоопарка с образованием ветеринара - блистательный выбор бородатых мул! 😂
 показати весь коментар
 
А что собственно говоря расследовать???? Самолет сбит пуском двух ракет с земли. Это доказано. Дальше они найдут какого нибудь дворника Махмуда , который якобы случайно зашел в ангар что бы пыль протереть и случайно зацепил кнопку пуска ракет. Виноват дворник Махмуд, на него свалят все и предявят его Данилову. А государство Иран тут не причем. Так что ни о какой выплате компенсаций не может идти речи.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору