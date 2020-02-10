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Все про:Єдина Росія (79) Львів (1196) перепоховання (35)

 В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова

У партії "Єдина Росія" пропонують організувати збір коштів, щоб викупити в України останки радянського розвідника-диверсанта Миколи Кузнецова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Заступник секретаря генради "Єдиної Росії", координатор партпроєкту "Історична пам'ять", депутат Держдуми Олександр Хінштейн заявив, що російська сторона готова організувати збір коштів для викупу і перевезення останків Кузнєцова або за місцем його народження - в місто Кудимкар Пермського краю, або на територію іншого регіону РФ.

"Позиція української, зокрема львівської влади, має досить дивний вигляд. Якщо Кузнєцов не герой, і люди, проти яких він воював зі зброєю в руках, сьогодні піднесені на п'єдестал в Україні, то навіщо їм потрібні його останки?" - зазначив Хінштейн.

Нагадуємо, 7 лютого виконкомітет Львівської міськради не погодив передачу останків Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому вирішили перенести до отримання висновку від СБУ і МЗС, а мер Львова Андрій Садовий запропонував пов'язати це питання зі звільненням українців з російського полону.

Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВД, загинув у березні 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Могила Кузнєцова у Львові неодноразово зазнавала актів вандалізму, а в березні 2019 р. невідомі викрали бронзовий барельєф із могили. Торік Львівська міськрада відмовилася передавати останки Кузнєцова до Росії, також чекаючи висновків від СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174912
 
 
 Топ коментарі
 
их мертвяк за наших живых пленных воинов. всех !
тогда получите своего "героя" В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова - Цензор.НЕТ 1043
деньги не предлагать
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Поменяем бесплатно на останки Ху*ла. Рваный баян на могилу Ху*ла за нами бонусом. В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова - Цензор.НЕТ 392
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Поменяем бесплатно на останки Ху*ла. Рваный баян на могилу Ху*ла за нами бонусом. В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова - Цензор.НЕТ 392
 показати весь коментар
 
 
их мертвяк за наших живых пленных воинов. всех !
тогда получите своего "героя" В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова - Цензор.НЕТ 1043
деньги не предлагать
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кстати, мэр Львова Андрей Садовый предложил увязать этот вопрос с освобождением украинцев из российского плена.
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кстати, мокшане, день победобесия близко - цена будет расти шибко, однако В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 2116
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да нафиг ***** останки здесь нужны? Нам еще предстоит от останков нашего зеуйла избавляться, что бы не смердело здесь.
ПыСы. И запомни, слово ***** всегда пишется с маленькой буквы.
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Вот любят на мокшании трупы лобызать! Любят. Некрофилы одним словом. На живых им пос рать им мощи подавай, так дешевле.
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Та живет его единственная племянница...
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сашко(?) хінштейн так любить кістяки кузнецова, що готовий за бабло упоротих каців викупити цю кучу гною..
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Та этим тварям какую кость не брось всё идол для поклонов, одним словом низабудимнипрастим.
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ми жили в одній країні з цими "людьми" більше 300 років..культ царів-богів та ідолів нас теж сильно зачепив..(
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Только на наших .....всех ! И не как иначе!
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Чтобы жирик и путен могли на них анонировать?
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А каким боком чукча Хинштейн к " Единой России" ? Ему бы в партии " Ликуд " состоять !
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Возвращаете Крым, получаете останки, сделка более чем честная.
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только у меня в городке я знаю 5 крупных захоронений неизвестным оккупантам..

дело было так: Советским, каким то чудом удалось окружить и уничтожить батальон немцев - пленных не брали...- раненых добивали..
Спустя пару дней немцы взяли в окружение том же районе дивизию красной армии - пленных не брали.... (Днепропетровщина)...

В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 1863 Дмитро Корчинський
3 год ·
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Класно!
Треба продавати всі ці "мощі".
І це єдина торгівля з московією, яка є доречною.
Ще треба продати мощі ватутіна і столипіна. За скільки дадуть.
І всіх "невідомих солдатів".
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можно на Ульянова обменять,ведь дед Ульянова с Бердичева, а на Ульянове можно заработать повозить его по всему Миру
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А чи є він там? Сумліваюсь. Бандери його десь закопали я собаку.
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Да пораздавайте все останки тем, кто хочет. Ещё костями не торговали. В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 5971
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бесплатно только котята родятся, а мертвые "герои" продаются за дорого В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 5162

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Нездоровая у кацапов страсть к могилам, но вполне объяснимая, - мертвыми играться можно как угодно, - они не будут возражать.. Можно Деникина и Дзержинского рядом на одну полочку поставить, как это сделал плешивый, выживший из ума дед.
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"Выкупить" - на самое слабое место украинских властей с...ка давят!
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есть такое, у этих мелких торговцев Родиной В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова - Цензор.НЕТ 865
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Зеленый скот просто подарит...тут и к бабке не ходи....
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Он может, да. Жестом доброй воли. Так же как Петя отпустил десятки сепаров жестом доброй воли. Но лично я сомневаюсь что жиды просто так кому то что то дадут. Скорее всего безналом на офшорный счет ***** бабки в Панаму перечисляет
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Панама ныне не в тренде.....Оман...лучшая нычка для зеленого стада на сегодняшний день....
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ну понятное дело. теперь то соевым нечего скрываться по всяким Панамам. Можно королевские замки на Лазурном берегу скупать
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..Вататутина в придачу бонусом еще отдать за Крым и Дамбассу...и всех, кто там еще из "героев" палачей в киеве есть... ...
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Не выкупить а обменять притом не на одного а на всех пленных. И главное не продешевить. Нужно правильно ету дохлую персону раздуть чтобы для кацапов ето стало дело принцыпа. Типо сфотографировать как его кости грызут бродячие собаки, а ***** отказывается вернуть скрепного *героя* в свою гавань
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На 9 мая ***** очень нужно какая то победа чтобы пустить слезу. Так что не лоханитесь и ловите момент
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С чего вдруг этот вопрос возник вообще??? Просто шоб мозг подзасрать?
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Ой, йоли-пали як у кацапів пам"ять проснулась! А на Колимі вони не хочуть загиблих розкопати і по людські перезахоронити?!
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Вот так поворот эотот кузнецов удмуртом казался. продать мордве его прах нужно. Нам всем польза а некрофильной русне радость от костей их соплеменника.
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Предлагаю кремацию и розвеять над мусорной свалкой.Тему закрыть.
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Оценивать нужно каждую косточку отдельно.....черепок к примеру где то на Крым должен потянуть.....пяток ребер на Донбасс.....
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А не устраивает цена...то как говорят пройдитесь по базару....
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Раскопали племянницу кузнецова, которой уже прогулы на кладбище ставят.
Ей уже до лампочки где будут кости, но что не сделаешь для своей скрепоносной Орды.
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Якщо кинути заклик до чорних археологів Львівщини, вони протягом тижня привезуть кістки 30 "кузнєцових" з рештками мундирів і нквд, і СС. Потім нехай родичка упізнає котрий "єйний". Або купить усіх.
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Вон как Хинштейны ценят свои кадры - кадры у них решают всё.
Кузнецов был ВЫДАЮЩИМСЯ провокатором и террористом - как и ленин.
(катехизис кузнецова в ссср - гугл)
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Еще и евреями можно торгануть, хотя можно отдать даже бесплатно,
зачем нам здесь их трауры, пусть у себя дома и устраивают
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поменять можно только на крым, "мы ж за ценой не постоим", да, кацы?? от и меняйте.
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Собирайте, собирайте...
А мы не продадим.
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ну... можно потроллить и передать кости свиньи и собаки в перемешку.
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провести кацапським залишкам масивну радіотерапію і віддати безкоштовно - хай цілують гнилі мощі
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Почему бы нет, только не выкупить, а обменять на что-то важное для Украины.
Так было бы справедливо.
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
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"А на Украине не осталось совсем ничего святого - украинские неонацисты продают не просто память о войне и совместной борьбе за наше светлое прошлое, а торгуются за каждый кубометр судебных газовых исков. Предметом торга стали останки знаменитого разведчика Николая Кузнецова, который погиб в неравном бою с украинскими майдановцами".
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