 В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Заступник секретаря генради "Єдиної Росії", координатор партпроєкту "Історична пам'ять", депутат Держдуми Олександр Хінштейн заявив, що російська сторона готова організувати збір коштів для викупу і перевезення останків Кузнєцова або за місцем його народження - в місто Кудимкар Пермського краю, або на територію іншого регіону РФ.

"Позиція української, зокрема львівської влади, має досить дивний вигляд. Якщо Кузнєцов не герой, і люди, проти яких він воював зі зброєю в руках, сьогодні піднесені на п'єдестал в Україні, то навіщо їм потрібні його останки?" - зазначив Хінштейн.

Нагадуємо, 7 лютого виконкомітет Львівської міськради не погодив передачу останків Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому вирішили перенести до отримання висновку від СБУ і МЗС, а мер Львова Андрій Садовий запропонував пов'язати це питання зі звільненням українців з російського полону.

Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВД, загинув у березні 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Могила Кузнєцова у Львові неодноразово зазнавала актів вандалізму, а в березні 2019 р. невідомі викрали бронзовий барельєф із могили. Торік Львівська міськрада відмовилася передавати останки Кузнєцова до Росії, також чекаючи висновків від СБУ.

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