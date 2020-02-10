 В "Єдиній Росії" пропонують викупити в України останки радянського диверсанта Кузнєцова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Заступник секретаря генради "Єдиної Росії", координатор партпроєкту "Історична пам'ять", депутат Держдуми Олександр Хінштейн заявив, що російська сторона готова організувати збір коштів для викупу і перевезення останків Кузнєцова або за місцем його народження - в місто Кудимкар Пермського краю, або на територію іншого регіону РФ.
"Позиція української, зокрема львівської влади, має досить дивний вигляд. Якщо Кузнєцов не герой, і люди, проти яких він воював зі зброєю в руках, сьогодні піднесені на п'єдестал в Україні, то навіщо їм потрібні його останки?" - зазначив Хінштейн.
Нагадуємо, 7 лютого виконкомітет Львівської міськради не погодив передачу останків Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому вирішили перенести до отримання висновку від СБУ і МЗС, а мер Львова Андрій Садовий запропонував пов'язати це питання зі звільненням українців з російського полону.
Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВД, загинув у березні 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Посмертно йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Могила Кузнєцова у Львові неодноразово зазнавала актів вандалізму, а в березні 2019 р. невідомі викрали бронзовий барельєф із могили. Торік Львівська міськрада відмовилася передавати останки Кузнєцова до Росії, також чекаючи висновків від СБУ.
http://xn--80aaaalnn7bzals.xn--p1ai/2018/04/13/%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80/
тогда получите своего "героя"
деньги не предлагать
ПыСы. И запомни, слово ***** всегда пишется с маленькой буквы.
дело было так: Советским, каким то чудом удалось окружить и уничтожить батальон немцев - пленных не брали...- раненых добивали..
Спустя пару дней немцы взяли в окружение том же районе дивизию красной армии - пленных не брали.... (Днепропетровщина)...
Дмитро Корчинський
3 год ·
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Класно!
Треба продавати всі ці "мощі".
І це єдина торгівля з московією, яка є доречною.
Ще треба продати мощі ватутіна і столипіна. За скільки дадуть.
І всіх "невідомих солдатів".
Ей уже до лампочки где будут кости, но что не сделаешь для своей скрепоносной Орды.
Кузнецов был ВЫДАЮЩИМСЯ провокатором и террористом - как и ленин.
(катехизис кузнецова в ссср - гугл)
зачем нам здесь их трауры, пусть у себя дома и устраивают
А мы не продадим.
Так было бы справедливо.
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!