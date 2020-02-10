 "Є прецедент із відпочинком і квадроциклом. Він втратив мою довіру", - "слуга народу" Мотовиловець пояснив, чому підписався за відставку глави НАБУ Ситника

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Мотовиловець зазначив: "НАБУ і його голова Артем Ситник. Я підписав постанову про його відставку. Це моя позиція і міняти її я не буду.
Робота всього нового антикорупційного органу будується на довірі і бездоганній репутації, достатній для постійного відчуття захисту для бізнесу або чиновників. Так саме почуття захисту коли ти ризикуєш йдучи на співпрацю з НАБУ. Я знаю велику кількість детективів бюро, це чесні та працьовиті хлопці, за ними велике майбутнє. Але давайте повернемося до Ситника. Є рішення суду і прецедент із відпочинком і квадроциклом. Якщо після такого глава органу, покликаного боротися саме з такими проявами, не складає повноваження самостійно - він втратив мою довіру. Тому я і підписав документ.
Доводи, які зараз обговорюються, не витримують критики. Він же з прокурорських, як їм ще відпочивати? Нехай залишиться, все одно нікого замість нього ставити. Мені ці аргументи не підходять. Мій варіант - Андрій Боровик. Хороший варіант. Давайте влаштуємо срач у коментарях".
От голода, холода, болезней и скотских условий более 11 тыс. детей умрут в течении года.
Первая волна депортации, 10 февраля 1940 - 50 732 человека.
Вторая волна, 13 апреля 1940-26 777 человек.
Третья волна, 29 июня 1940 - 22 879 человек.
Четвертая волна, июнь 1941 - 22 353 человека. Последний эшелон ушел из Бреста 21 июня
Вот это чувак! Ум. честь и совесть, я бы сказал. А шо там ему про мутный отдых одного перца в Омане - революционная совесть ничего не нашёптывает?
Отмечается, что задержанным оказался 19-летний киевлянин.
Для выяснения всех обстоятельств 19-летнего правонарушителя доставили в Печерский управления полиции. С ним общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Принимаются меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к правонарушению.
А "оманский отдыхающий" не потерял твоего доверия?!
А то виходить до одних хто відпочиває довіри немає, а до інших з вашого стійла є???
оманским оманом,
пленками трубы,
куршавельским лыжником,
юзиком решалой,
"внукам хватит" из Минздрава
- там все хорошо с доверием?)