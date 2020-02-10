 МОЗ очікує додаткових тест-систем на коронавірус, щоб перевірити всіх евакуйованих з Китаю українців

Про це на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Очікуємо додаткову поставку тестів, а також є інформація від частини приватних організацій, які також розробляють наші вітчизняні тест-системи. За їхніми повідомленням, вже на цьому тижні у нас також може бути доступ до цих систем українського виробництва", - сказав він.

Кузін підтвердив, що Україна отримала 30 тест-систем, тоді як із Китаю 11 лютого планує евакуювати понад 50 осіб.

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"Тим не менше ВООЗ рекомендує проводити таке тестування після закінчення обсерваційного періоду (карантин на 14 днів - ред.) ... Ми розраховуємо на те, що впродовж інкубаційного періоду ми отримаємо додаткові тест-системи, або використаємо ті тест-системи, які будуть розроблені у нас в країні", - сказав представник МОЗ.

Якщо говорити простіше, МОЗ шукатиме нові тест-системи, поки українці, яких евакуюють із Китаю 11 лютого, перебуватимуть на карантині.

Також Кузін запевнив, що наявних тест-систем достатньо для перевірки "поточних і рутинних випадків".

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.