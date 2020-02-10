 МОЗ очікує додаткових тест-систем на коронавірус, щоб перевірити всіх евакуйованих з Китаю українців

Про це на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Очікуємо додаткову поставку тестів, а також є інформація від частини приватних організацій, які також розробляють наші вітчизняні тест-системи. За їхніми повідомленням, вже на цьому тижні у нас також може бути доступ до цих систем українського виробництва", - сказав він.
Кузін підтвердив, що Україна отримала 30 тест-систем, тоді як із Китаю 11 лютого планує евакуювати понад 50 осіб.
"Тим не менше ВООЗ рекомендує проводити таке тестування після закінчення обсерваційного періоду (карантин на 14 днів - ред.) ... Ми розраховуємо на те, що впродовж інкубаційного періоду ми отримаємо додаткові тест-системи, або використаємо ті тест-системи, які будуть розроблені у нас в країні", - сказав представник МОЗ.
Якщо говорити простіше, МОЗ шукатиме нові тест-системи, поки українці, яких евакуюють із Китаю 11 лютого, перебуватимуть на карантині.
Також Кузін запевнив, що наявних тест-систем достатньо для перевірки "поточних і рутинних випадків".
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб, Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание. (с)
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Євразійські трансгуманісти, Карле! Молебен!!! Карле, ти чуєш?! Трансгуманісти - та МОЛЕБЕН, Карле!!!
Украинцы предупреждали !
а пока тестов нет нате вам
Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ