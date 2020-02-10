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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ очікує додаткові тест-системи на коронавірус, щоб перевірити всіх евакуйованих з Китаю українців

Міністерство охорони здоров'я України розраховує отримати нові тест-системи для виявлення коронавірусу, щоб перевірити тих українців, яких евакуювали з китайської провінції Хубей - епіцентру поширення вірусу.

Про це на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Очікуємо додаткову поставку тестів, а також є інформація від частини приватних організацій, які також розробляють наші вітчизняні тест-системи. За їхніми повідомленням, вже на цьому тижні у нас також може бути доступ до цих систем українського виробництва", - сказав він.

Кузін підтвердив, що Україна отримала 30 тест-систем, тоді як із Китаю 11 лютого планує евакуювати понад 50 осіб.

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"Тим не менше ВООЗ рекомендує проводити таке тестування після закінчення обсерваційного періоду (карантин на 14 днів - ред.) ... Ми розраховуємо на те, що впродовж інкубаційного періоду ми отримаємо додаткові тест-системи, або використаємо ті тест-системи, які будуть розроблені у нас в країні", - сказав представник МОЗ.

Якщо говорити простіше, МОЗ шукатиме нові тест-системи, поки українці, яких евакуюють із Китаю 11 лютого, перебуватимуть на карантині.

Також Кузін запевнив, що наявних тест-систем достатньо для перевірки "поточних і рутинних випадків".

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174908
 
 
 Топ коментарі
 
З0 тест систем? На всю країну? Ну це підрахуї! Та немає чого тим вчителям платити по 4 тис.баксів, якщо так навчили рахувати. Привезуть ще 50 чол. і просять додаткові тести? нема слів, лише емоції!
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Едешь в автобусе --большая половина автобуса кашляет и чихает. И все без масок. Где этот гребаный минздрав, почему людей не просвещаете?
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб, Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание. (с)
Минздрав ожидает дополнительные тест-системы на коронавирус, чтобы проверить всех эвакуированных из Китая украинцев - Цензор.НЕТ 9414
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Едешь в автобусе --большая половина автобуса кашляет и чихает. И все без масок. Где этот гребаный минздрав, почему людей не просвещаете?
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Водитель автобуса должен вместе с билетом и маски медицинские продавать тем, у кого их нет. А контролеры - проверять наличие масок у пассажиров.,
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да просто хотя бы окошки открывать и рукавом закрывать когда чихают. это же не -15С
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с такой тупой владой 73 процента дебилоидов, вирусом порядком прорядит. и х й с ними. только нормальных жалко
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб, Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание. (с)
Минздрав ожидает дополнительные тест-системы на коронавирус, чтобы проверить всех эвакуированных из Китая украинцев - Цензор.НЕТ 9414
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Скільки ж вони замовили, якщо привезуть з Китаю 51 чоловік? Підозрюю, що замовили 150 як у попередньому рейсі. Оце так міністерство, оце так управління! Зебіли, вони вас знов зробили!
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З0 тест систем? На всю країну? Ну це підрахуї! Та немає чого тим вчителям платити по 4 тис.баксів, якщо так навчили рахувати. Привезуть ще 50 чол. і просять додаткові тести? нема слів, лише емоції!
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Для чого ці тест-системи? Ви вже температуру пасажирів поміряли супер-пупер-термометром, цього вам раніше було достатньо... Що змінилося?
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Неужели додумались что надо в карантин всех отправлять? И что встречать надо полностью в защитных костюмах а не с марлей и термометром. МОЗ очікує додаткові тест-системи на коронавірус, щоб перевірити всіх евакуйованих з Китаю українців - Цензор.НЕТ 8168
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рыги бахтеевы подсуетились тест системы производить?
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ОЧКО ЗАРЫПЕЛО у этого минездрава (((((((((((
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сук и, а с Тимохи ржали питоры.
а пока тестов нет нате вам
Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ
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Всех граждан Китая, которых не заселяют - на постой к Геращенко и к главе ЦОЗ.
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Только что прошла информация.Короновирус может распространяться запахами от мочи и кала начиная с начала инкубационного периода.То есть системами вентиляции и невентиляции туалетов.Будьмо обережни.
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Я тебе скажу даже больше - все сточные воды из Новой больницы в Китае текут в океан...
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если он передаёться по воздуху (airborn), то лучшее средство это проветривание помещений.
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