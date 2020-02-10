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 Політика України, Спорт
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Все про:Зеленський (4444) спорт (814) стипендії (83)

 Зеленський призначив держстипендії 16 чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, в т.ч. колишній дружині олігарха Оніщенка

Президент Володимир Зеленський призначив державні стипендії 16 чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Розмір стипендій становить три, три з половиною і чотири прожиткові мінімуми.

Стипендії призначено 15 чемпіонам і призерам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, а також бронзовій призерці Олімпійських ігор Анні Різатдіновій.

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Нагадаємо, що в 2017 році Різатдінова народила олігархові Олександру Оніщенкові сина Романа. А у 2018 р. Анна розповідала, що вони з Оніщенком одружилися. Про розлучення з олігархом Різатдінова повідомила в серпні 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174907
 
 
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Ты ошиблось топиком. Здесь про стипендии параолимпийцам. Не флуди, а то настучат админу.
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Пародия на президента...создает видимость своей значимости.....
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Зеленский назначил госстипендии. А мог бы и поделиться.Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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А кто-то кроме ЗЕ делился? ПАП например?
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ПАП делился....и не плохо делился...за время каденции из миллиардеров в миллионеры перешел.... вот такой он "морадер"....
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Та много ума надо назначить не со своего кармана?
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Враги президента распространяют политический короновирус,причём мочой и калом.
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Та да...хлоркой присыпают...то что презЕдент и его зеленое стадо высрали....
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