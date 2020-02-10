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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Єврокомісія (318) Крим (8742) Путін (16354) Юрова (5)

 Якби у мене був один день на місці Путіна, я би повернула Крим Україні, - віцепрезидентка ЄК Юрова. ВIДЕО

Віцепрезидентка Європейської комісії, відповідальна за питання цінностей та прозорості, Віра Юрова на місці президента РФ Володимира Путіна повернула б окупований Крим Україні.

Про це Юрова сказала у відеоінтерв'ю, опублікованому на сайті партії "Альянс лібералів і демократів за Європу", пише Цензор.НЕТ.

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Зокрема її запитали про політика, з яким би вона хотіла помінятися місцями на один день. "Я думаю, що я би переїхала в Москву і замінила Володимира Володимировича Путіна. Якби у мене був один день, я би повернула Крим назад Україні", - відповіла віцепрезидентка Єврокомісії, передає УНІАН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174906
 
   
 Топ коментарі
 
Крим поверне із ватниками, чи без них? У нас і в самих тих хто голосує за Зє, кури не клюють.
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Якби в мене був один такий день....... я б цю падлу ..

.
.
...Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова - Цензор.НЕТ 5602...
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Крим поверне із ватниками, чи без них? У нас і в самих тих хто голосує за Зє, кури не клюють.
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Тобто, ті, хто голосував за Зеленського, в ваших очах повні дибіли?
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Ты хочешь сказать, что за предыдущие 5 лет люди стали дебилами? А кто тогда управлял ими эти все 5 лет?
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Да, стали дебилами. А "эти все" 5 лет ими управляли политтехнологи и маркетологи которые играли на низменных инстинктах толпы.
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і свинарчуки в цьому зіграли не останню скрмпку.
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Представляешь, какие тогда были конкуренты у ЗЕ. ))
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...Деби́льность (от лат. dēbilis - «слабый», «немощный»; англ. moron, feeble-minded, high-grade defective[1]) - самая слабая степень умственной отсталости
Имбеци́льность (от лат. imbecillus «слабый, немощный»; англ. imbecile) - средняя степень олигофрении, слабоумия, умственного недоразвития

Идиоти́я (от др.-греч. ἰδιωτεία - «частная жизнь; невежественность, необразованность»[1]; англ. idiocy) - самая глубокая степень олигофрении (умственной отсталости)

вибирай ...що більше підходить
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не просто дебилы... а люди с телевизором и желудком в голове.
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Це ви про 5канал та Прямий? Тоді я згоден! ))
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Повні. До послєднєй клєточки. При цьому не маючи жодної ізвіліни.
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весело живём, недаром клоуна избрали.
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Глупо такое говорить, если хотим вернуть Крым. Там наверно 70% ватников и никто не будет их депортировать. Надо наоборот показывать что с обычными крымчанами ничего страшного не произойдет. И внушать россиянам что возврат Крыма Украине это хороший вариант для всех.
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Та пофиг что заявляет 0,001% эрэфийцев. Они в массе своей - фашисты, и это надо помнить всегда.
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найопозиційніший апазіціанєр - Альоша Нахальний - сказав, шо Крим не піражок шоп 'го хахлам віддавати, такий піражок нужон йєму самому. Це одна баба Лєра могла віддати, але вона нєнармальная і нє савсєм уруская та й нє савсєм живая. Там де починайєця українське питання, урус-дімакрат канчайєца
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Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова.

А на следующий день он бы вернулся и отыграл Крым назад. Непродуманная баба.
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А она за один день содержимое голов жителей Крыма успеет поменять?
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Когда путин сдохнет и Крым вернут за ненадобностью, то многи местным аборигенам при НОВОЙ Украине снова станет жить куда лучше. Цены вернуться до уровня Украины, турист с Украины снова будет ездить (а это бабло). Как всегда, по привычке будут "окучивать" туриста и получать при этом "дотации". Преслестно не правда ли? СНАЧАЛА они зарабатывают (естественно не платя налогов), а потом и сразу мы должны их содержать.
Любить не любить - дело второе, а вот сепарам не мешало бы давать сроки. Чтоб не гаффкали "крым эта рассея". Гаффкнул - посидел, подумал, а паралелльно подумают другие сторонники руцкага мира. Постепенно гафкать будут иногда, да и то тихо-тихо.
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Как то у вас вся надежда на путина. А когда он сдохнет, идеи то останутся. Ну и какая разница, от перемены фамилий? Для возвращения Крыма, главное, это любовьь. Любовьь Крымчан к Украине. Любовьь Украины к Крымчанам. Что то я пока не вижу эту любовьь даже на горизонте.
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У крымчан любоффь только к деньгам. Так что пусть ( в будущем) стараються отрабатывать бабки комфортными условиями для отдыха украинцев. Им тогда думать будет некогда- понаедут же "украинцы со своей мивиной". А украинцы уже отвыкли спать на панцирных кроватях- нужно будет ортопедическое что-то покупать.
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В том то и дело, что украинцы будут сравнивать с Турцией, и "вимагати такiж умови". Так шо, хай стараються!!! Якби у мене був один день на місці Путіна, я би повернула Крим Україні, - віцепрезидентка ЄК Юрова - Цензор.НЕТ 1205 Якби у мене був один день на місці Путіна, я би повернула Крим Україні, - віцепрезидентка ЄК Юрова - Цензор.НЕТ 1205
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Значит, что бы была взаимная любовьь, надо много денег или взаимные интересы. Общие интересы с течением времени, пропадают. Шесть лет, это всё таки значительный кусок жизни. Многие уже поотвыкли друг от друга и заменили любовьь на интересы связанные с россией. С деньгами тоже не очень. Отсутствию любььви, способствуют подкупленные путиным псевдопатриоты с лозунгами блокаду Крыму. Не капли воды, пусть пьют сечу. С водой, это вообще шедевральный тактический ход вреда Украине. 1. Имиджевые потери. 2. Экономическая сторона недополучение дохода в казну Украины (и пример нерачительного хозяйствованию, усиливающий первый пункт). 3. Перевод С/Х Крыма на виноделие, как бы по вынужденной необходимости, а не потому, что россии свои зернове девать некуда. Рожь растёт и на северах, а виноград нет. К тому же его и поливать не надо, а поэтому, Днепровская вода, она в общем то и не нужна совсем. К примеру на острове Мальта с осадками ещё хуже, но там жизнь бьёт ключем.
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Смешно. Ничего,что вода питьевая вся бутилированная привозная,цену сказать или догадаетесь? А то что в кране только техническся- опресненная но очень гадкая? Да и не растет тут нирожна без воды. Сразу видно,что вы небыли ни в Крыму,ни на Мальте.
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Наполовину угадали. Мальту я не видал, но знаю людей которые там бывали. А насчёт Крыма, Вы или ошибаетесь или обманываете. В конце концов, гугл есть, ума не надо. Проверте. В 2019м собрано100,2 тысячи тонн винограда, что на 20 процентов превышает прошлогодние показатели и является рекордным показателем за последние пять лет. Была серьезная поддержка развития отрасли со стороны государства. Вода, летом и в Феодосии и в Судаке, была в кранах нормальная и без перебоев. И жалобы на водоснабжение не слышал.
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Сара напела? Так зачем утверждать,что Коррузо шепилявит?
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И не растет на Мальте ничего,потому что камень сплошной. Все привезное. В Крыму ситуация совершенно другая. Украина ввалила своих денег уйму,что бы сделать из солончаков плодородные земли. Сейчас идет обратный процесс. Будет как до Украины-пару домов отдыха и остальное засоленная пустыня. Обеспечения спи*женных территорий на вашей шее. Завозите воду хоть в презервативах. Это ваши проблемы. А крысчане пусть мочу пьют. Пока не поумнеют
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При острой необходимости можно бы с Кубани прокинуть пару толстых труб с высоким давлением. Это не проблема. Северокрымский арык и при Украине еле функционировал, камышом зарос весь. Вы его не видели, сразу видно.
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Ну так и занимайтесь. В чем проблема? Спи*дили автомобиль,но возмущаетесь,что прежний хазяин несет репутационные потери,отказываясь заправлять его.
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Вода Днепра, это же дармовой, возобновляемый, Богом данный источник пополнения казны. Положительное торговое сальдо напрямую влияет на курс гривны, цены на товары и ЖКХ, на безработицу и демографию. Репутационные потери от Украина несёт от глупости.
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Кацап тупой, иди эту хрень ***** своему рассказывай
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И есть еще один принципиальный момент,о котором кацапы предпочитают молчать всегда-Крым не просто ,,подарили,, а поменяли на орошаемые черноземные области Белгородской,Ростовской областей. Но это вообще табу тема,для такой ватки как ты
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Бред. Никто никаких земель не менял. Покажите на карте, или дайте документ. И передали в 1954м незаконно не спрашивая мнение граждан. Но несмотря на наличие двуязыких табличек на всех административных заведениях, при СССРе Крым считался анклавом России. Естественно после развала СССРа, жители были недовольны передачей их как мешок с поросятами в состав далёкого в ментальном отношении чужого государства.
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Кстати ещё одна нелепость у вас это то, что земли орошаемые в черноземных областях Белгородской, Ростовской областях. Ни тогда ни сейчас никто их не орошал.
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Вы вообще себя слышите? Поясню еще раз--хрущев меняет исправно работающие жигули шестой модели(Чернозем Белгородской,Ростовской областей) на старый москвич не на ходу(Крым,солончаки.Пустыня). За счет Украиской ССР (Я о деньгах) из старого москвича делают жигули. Никогда мотор от жигулей(река Днепр) не работал в старом москвиче. Но Украина ввалив денег таки доставила мотор в москвич. Хитрозадые потомки вертухаев хитростью и подлостью отбирают уже работающий москвич-жигули,(В самый подлый момент,как и принято у ,,родных братьев,,)который работает даже лучше чем их жигули,выманенные раньше. Но тут мотор,ключи от которого остались у бывшего хазяина начинает требовать бензин. И наглые воры(По всем международным законам) начинают ныть и требовать от прежнего хазяина не только заправлять ими спи*женный автомобиль,но и смотреть за исправностью мотора.(Якобы неся репутационные потери). Вы действительно не понимаете,почему в мире вас,кацапов считают пи*доватыми? Может потому,что вы полные неадекваты?
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Я уже не говорю за то,что кацапы начинают войну и месить из градов жителей Украины,что бы отвлечь от спи*женного Крыма.Надежда,что украинцы забудут 13000 своих соотечественников,убитых вами у них дома,ра********* в хлам регион,милион беженцев и разрушенные дома,сильно преувеличена.Не братья вы нам больше,гниды кацапские. А с хотелками своими можете идти на хутина.
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А с кацапе*долочами в Крыму я бы поступил очень просто--дал Татарам две недели,отблагодарить вас за,,всехорошее,, что вы сделали татарскому народу. Уверяю--всю вату сдует на историческую родину с феноменальной скоростью.
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Устальцы - причина агрессии и нападения парашки.Устальцы(и зе, если усталец, а мы видим что он первый усталец) - причина войны.
Устальцы - гарантия победы и нападения агрессора в любом расскладе еще до начала самой войны.Если бы не устальцы, парашники бы не нападали просто так.
Зоопарк-3(1л220ук) и Бисквит-КБ уже должны иметь первые отзывы по эксплуатации.
Конструкторы уже должны готовить новые усовершенствованные версии по учетам этих замечаний и пожеланий военных с поднятием эффективности КПД от применения комплекса.Зоопарк-3 нужно уменьшение габаритов, при сохранении ттх.Производить по 2 продублированных по разных сторонах днепра производствах-лилиях(разные производства по разные строны днепра вызывают центробежные силы, дублирование вызывает центристские силы сохранения украины - потому украине для сохранения нужны дублированные производства по разные стороны днепра).
Эти комплексы УЖЕ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ КАРТИНКУ ОБСТРЕЛОВ с кац стороны и предупреждать воинов о заранее об летящих в их сторону снарядов. Для снижения боевых потерь воинов с украинской стороны.Это самое действенное противодействие тому к чему стремятся кацапы для увеличения шума и усталости от боевых потерь, что обычно в прошлом приводило к сдаче устальцев.И что являлось причиной нападения, так как заранее был рассчет на устальцев. И за счет устальцев все нападения с постоянными обстрелами приводят к победе агрессора.Устальцы обеспечивают гарантию выигрыша агрессора. Парашка заранее гарантированно обеспечена победой еще до начала нападения изза устальцев и радикальных толерастов. Зоопарк-3м и бисквит-м это лекарство от гарантированного победного сценария кацапов, основанного на устальцах.
Непоставка этих комплексов и их улучшений в войска - есть причиной войны и причиной продолжения войны.
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я служил в Крыму... ДМБ 89.нет там Украинцев.! а если есть то 1%.там вата... там офицерские семьи со всего союза оседали на пенсион ни один десяток лет... мне этот обоз не нужен... и крым и бомбас. отгородить стеной и хай процветают...
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тєріторія України - не подаруйємо нікому, я мнясо наросте - була б кістка - пару поколінь послідовної українізації вирівняють настрої населення
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Для кого це? Там россія вже навезла всілякого військового металлобрухту...
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как навезла, так и вывезет обратно ! Пинками под зад и на Магадан
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А я бы дал народу волю, пусть сам решает.
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Тут же вопрос в чем? А вопрос в том, кто будет давать эту волю... Если ***** то результат один, а если пойти по пути, как к примеру брэксита это другое. Так ЕС это союз государств, а Крым входил в состав унитарного государства. Тут не два года нужно было вопрос решать, а больше. Но ***** пришло и за неделю решило, а вернее оно и не уходило никуда после распада совка. Всякими правдами и неправдами пыталось остаться в Крыму, а хряка беглого и продвинул, что бы договор для ЧФ еще продлить. А потом воспользовавшись ситуацией в Украине, а на мое убеждение, что это ***** подтолкнул хряка сосдать такую ситуацию, что бы народ поднялся на Майдан, а под этот шумок оттяпал Крым. А на донбассе устроил бойню, что бы международное сообщество говорило о донбассе, а не о Крыме... Как то так...
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А тем, кто туда понаехал из Немытой после оккупации ты бы тоже дал волю?
А я бы дал волю тем, кто был вынужден все бросить и бежать в Украину. И предварительно бы их хорошо вооружил.
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Якби в мене був один такий день....... я б цю падлу ..

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...Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова - Цензор.НЕТ 5602...
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Я частенько смотрю на эту гифку. Честно говоря, мне кажется, что этот узел- не затянется. Чи проэксперементировать???
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Это булинь без контрольного узла. Ты прав, он не затянется. Надо вязать эшафотный. Качество проверенное временем.
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По амерской методе под ногами осужденного открывают люк, падение, рывок и веревка ломает шею. Там сильно завязывать не надо.
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Ну и если ***** будет висеть, пока не протухнет - так даже лучше.
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А для верности - осиновый кол и контрольный в голову, можно всю обойму.
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Вєра Йурова, чешка, яка нічого не вирішує! Теж саме можуть виголосити 100% українців! Але крім заяв потрібні дії, в зеленому царстві лише політичні імпотенти!
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Краще б вона повісилась, коли б опинилась на місці *уйла!
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Тетя сказавшая это нуждается в срочной медицинской помощи. Говорить не значит жениться.... она что, вообще не уважает граждан Украины, за дебилов их считает.....
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Пані Марія Йоурова з Чехії, тому занадто толерантна. Крим - то само собою, але надійніше було б запакувати клієнта Владимира Владимировича і передати його до Гааги. Одного дня б вистачило.
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Ви маєте рацію. Але будьте уважніше: вона - Вєра, а не Марія.
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Спасибо, Вера Йоурова, верим что вы будете на его месте.
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давайте вспомним, когда Крым был украинским, там тоже строили не здравницы. Те же замки и коттеджи, только украинских олигархов.
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Ты несешь явную ложь. Будет закон о дезинформации, тебя вычислят, там уголовная ответственность. Распрстранение фейков, подрыв власти во время войны можно рассматривать как измену Родине
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за посты как в стране дураков парашке?

Ну зедурак не даром встречается с сурковым в омане, они его консультируют.
Каналы че заблокировал? Чтобы не критиковали?А на их место пусть хоть новые создаст с теми нормаольными журналистами, которые ушли из зика через мертветчука.

Боишься критики сахарный?
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критиковать критикана уже нельзя. А сам то что делал.И сразу туда весь свой квартал давай под этот закон.
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Не верте кацапам, ни хорошим ни плохим
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Я здичавіло вибачаюся... але вона з Чехії... Якби у мене був один день на місці Путіна, я би повернула Крим Україні, - віцепрезидентка ЄК Юрова - Цензор.НЕТ 4445
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А если б я был Дартаньяном,я б вызвал всех на дуэль,и дал бы всем 3.14...
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Якби у мене був один день на місці Путіна, я би повернула Крим Україні, - віцепрезидентка ЄК Юрова - Цензор.НЕТ 9189

Ты значительно круче той ипонатки... Вот только таких принципиальных товарищей и нужно ставить председателями...
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За один день на місці путлера можна рашку розвалити на окремі республіки які і так вже є: Чечня, Татарстан, Дагестан і т.д. Це як Горбачов розвалив совок)
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...Ряд "новых лиц" в парламенте стали авторами законопроектов, которые не имели никакого отношения к их образованию, предыдущей профессиональной деятельности или работе в профильных комитетах Рады. Передает МИР со ссылкой на Корреспондент.По предположению общественников, депутаты просто ставят свои подписи под чужими законопроектами.
"Мы предполагаем, что ряд новых лиц часто только ставят свои подписи под законопроектами авторства других народных депутатов. Однако является нелогичным и неприемлемым, когда депутат становится соавтором законопроекта, не читая и не понимая его сути. Не имея соответствующего образования, профессионального опыта и опыта работы в профильном комитете, вряд ли такие депутаты могут качественно приобщиться к разработке законопроекта", - отметили в КИУ.
В частности, отмечается, что "слуга народа" Жан Беленюк является соавтором проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (в части особенностей зачисления акцизного налога) и изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся особенностей дорожного движения автомобилей скорой помощи и полиции. При этом нардеп является членом комитета ВР по вопросам молодежи и спорта.
Также Брагар Евгений, член комитета по вопросам свободы слова, не подал ни одного проекта закона на эту тематику. Все 10 законопроектов депутата касаются других вопросов. В частности, он предложил внести изменения в закон о противоминной деятельности и зарегистрировал законопроекты относительно изменений в Налоговый кодекс.
Николай Тищенко, будучи известным ресторатором, стал соавтором законопроектов относительно пенсионного обеспечения граждан, о внесении изменений в Земельный кодекс и особенностей государственной политики на временно оккупированных территориях.
Бывший свадебный фотограф Сергей Штепа, член комитета по цифровой трансформации, предложил ряд изменений в Налоговый, Таможенный и Уголовный кодексы, а также инициировал изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" в части деятельности ГПСУ.
Актер 95 квартала Юрий Корявченков, известный как "Юзик", предложил изменения в Налоговый кодекс относительно ликвидации коррупционных схем в строительной сфере и стал соавтором нового закона о столице. Кроме этого, депутат инициировал ряд законопроектов в сфере охраны здоровья.
Святослав Юраш, один из инициаторов создания МФО Ценности. Достоинства. Семья, стал соавтором проекта закона о внутреннем водном транспорте, инициировал изменения в Налоговый кодекс относительно развития малого бизнеса и об упрощении работы ФЛП, а также автором закона о самоуправлении медицинских профессий и о деятельности профсоюзов.
Бывший журналист Максим Бужанский предложил изменения в закон "Об образовании" относительно соответствия тестов ВНО образовательным программам, зарегистрировал проект закона об отмене закона о люстрации, предложил изменения в закон о учете природного газа, относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования и о "предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358091-gruppu_deputatov_zapodozrili_v_imitatsii_raboty
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тоість, закони пишуця в кремлі, а тут підписуюця маріонєтками
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не знаю де , але точно написані ворогами України
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а хто вона? І чому так важливо те, шо вона каже? На шо воно впливає??? К чєму етот балаган, карочє?
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так хто ти, Глаша Сосновская? мій контакт oqobo@ukr.net
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Зеленый насильник украины янукович-2.
Янык так украину не продавал как отборный криворожский дурак зеленский.
1. Продает украину с молотка в личную угоду коломойского и подобных. Где госсчета не контролируются никем. Например 2.9млрд$ уплаченные кацапами скорее всего в омане врагом украины зеленским были переведены обратно в парашку на откат 10% и списаны 20млрд долгов газпрома перед украинским нефтегазом.Чтобы мировые отборные дикие капиталисты и дикие капиталисты в версии "руцкдурак" типа рукожопа футина вытянули все соки з земель украины под видом рынка земли и потом так же насильно примут закон про граждан с двойным гражданством.Грабеж по верхнему потолку, украина будет кормить европу и внешних диких и больных капиталистов, но не граждан украины и все деньги пойдут на благо им.
2. Как и янукович ставил агентов чекистов и граждан парашки табачникова, лебедева ставит в украине ватных агентов, начиная с портонова, сивохо,эрмак и прочие агенты кремля начиная с мелких каких то дураков, которые зондируют почву о возможности воды в крым, каких то послов.
Предатель янукович-2 ставит чекистких агентов на должности по мн17, по майдану, по пасе, на внедрение чк агентов в всякие рейтинговые компании типа, чтобы печатать фиктивные антиукраинские рейнтиги и опросы(и на основе них работать против украины) и тд до министра образования табачника и министра обороны гражданина парашки лебедева(потому что остановилось производство нового оружия, за 7 лет не было испитаний гром-2 и новые разработки). В обшем как можно больше пропитать кацапской ложью каждую клетку украины.
ВСЕ ЭТО В ОДНОМ ДУРАКЕ - ЗИЛЕНСКОМ. И тихое предательство посредством внедрения чекистких агентов на ключевые посады, и продажу украины с молотка в обмен за то что украина избрала отборного дурака и отборного ссыкуна и врага народа украины и украины.
ЯНУКОВИЧ-2 со своими табачниковыми должен эвакуироваться в парашку и там давать свои дебильные концерты, а не править украиной.Или поседеть и сдохнуть в разы быстрее как той точке(сверхопасной профессии президента украины), к которой прикладываются все силы для получения своих интересов, за счет украины и ее народа.
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Крым вернётся на Украину-Русь стопудово - тыщупудово! Ну, а пока вместе с лугандоном нехай повесят невыносимыми камнями на шее недоимпеии параша и утянут её в зловоннуюклоаку небытия.
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А я бы все его награбленные деньги перечислил нуждающимся,вообщем на благотворительность.
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чесно кажучи хай той Крим забирає Туреччина, якщо турки візьмуть, то ватники звідти по мосту куди швидше упруть на рашку ніж коли його повернуть нам. А от лугандонія я взагалі б заморозив за сценарієм Абхазії. Чора зона без шансів на життя та й годі.
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Если бы путин не был ******, а Россия ***********, то ...
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Мені на місці Пуйла вистачило б і 5 хвилин. Головне, щоб мотузка з милом була під руками.
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