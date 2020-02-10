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 Житель окупованого Криму, заарештований росіянами Яцкін, просить Зеленського включити його в списки на обмін, - адвокат Полозов

Заарештований в окупованому Криму за звинуваченням у шпигунстві Іван Яцкін звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про включення його до списку на обмін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 10 лютого написав у Фейсбуці адвокат Яцкіна Микола Полозов.

Юрист доставив лист кримчанина в Офіс президента України.

Звернення написано українською мовою, Яцкін називає себе громадянином України, скаржиться на хвороби, які загострилися за час перебування в Лефортовському СІЗО Москви, і просить Зеленського про матеріальну допомогу членам своєї сім'ї.

"На думку Івана Яцкіна, справедливості в органах слідства та суду Росії домогтися неможливо, особливо коли йдеться про громадян України, яких переслідують з явних політичних причин. Єдиним шансом вийти на свободу не через 20 років, як йому загрожує, а повернутися до своїх рідних і близьких якомога швидше може бути тільки звільнення в рамках політичних домовленостей", - зазначив Полозов.

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Аналогічне звернення буде доставлено уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій.

"Прошу всіх моїх друзів допомогти в тому, щоб ця заява Івана Яцкіна потрапила якомога швидше на стіл президенту. Не секрет, що різного роду заявам і скаргам найчастіше необхідно "приробити ноги", щоб вони могли потрапити до адресата найкоротшим шляхом", - додав адвокат.

Полозов розповідав, що Яцкіна затримали в середині жовтня 2019 року в Криму співробітники ФСБ, його вивезли до Москви, де помістили в ізолятор "Лефортово". Тільки в грудні стало відомо про арешт кримчанина. Його звинувачують у державній зраді у формі шпигунства. За версією російських слідчих, він збирав у Криму та передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174905
 
 
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по фейсу, він більше жителя іорданської долини тягне, ніж на крисчанина
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він щасливо жив в Криму за окупаційної влади, можливо сам закликав туди рашистів...
то нехай тепер насолоджується
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таких лугандонрвцев уже меняли. они за какую то провинность типа неуплаты налогов в казну дыныры попали на подвал и резко стали патриотами Украины. а ещё в 2014 бегали с триколорами и громко кричали приди введи. я думаю что этот ваня полужид тоже из таких же. за что то влетел на кичу, а теперь в жопу патриот и розвиднык!!!! зеля не всдумай! только солдат и офицеров пленных! остальных пусть сивуха за своё бабло выкупает!
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Украина сейчас весь сброд с рОССИЙСКОЙ ********* собирать будет?! Каждый день подобные сообщения. Еще не все задержанные в РФ Зелоху написали?! Я реально переживаю, что Нелох ТАКИ их выменяет (этих незнакомых никому людей).
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Сенцова, этого недорижиссера одного фильма уже обменяли, хватит!
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Зеленый насильник украины янукович-2.
Янык так украину не продавал как отборный криворожский дурак зеленский.
1. Продает украину с молотка в личную угоду коломойского и подобных. Где госсчета не контролируются никем. Например 2.9млрд$ уплаченные кацапами скорее всего в омане врагом украины зеленским были переведены обратно в парашку на откат 10% и списаны 20млрд долгов газпрома перед украинским нефтегазом.Чтобы мировые отборные дикие капиталисты и дикие капиталисты в версии "руцкдурак" типа рукожопа футина вытянули все соки з земель украины под видом рынка земли и потом так же насильно примут закон про граждан с двойным гражданством.Грабеж по верхнему потолку, украина будет кормить европу и внешних диких и больных капиталистов, но не граждан украины и все деньги пойдут на благо им.
2. Как и янукович ставил агентов чекистов и граждан парашки табачникова, лебедева ставит в украине ватных агентов, начиная с портонова, сивохо,эрмак и прочие агенты кремля начиная с мелких каких то дураков, которые зондируют почву о возможности воды в крым, каких то послов.
Предатель янукович-2 ставит чекистких агентов на должности по мн17, по майдану, по пасе, на внедрение чк агентов в всякие рейтинговые компании типа, чтобы печатать фиктивные антиукраинские рейнтиги и опросы(и на основе них работать против украины) и тд до министра образования табачника и министра обороны гражданина парашки лебедева(потому что остановилось производство нового оружия, за 7 лет не было испитаний гром-2 и новые разработки). В обшем как можно больше пропитать кацапской ложью каждую клетку украины.
ВСЕ ЭТО В ОДНОМ ДУРАКЕ - ЗИЛЕНСКОМ. И тихое предательство посредством внедрения чекистких агентов на ключевые посады, и продажу украины с молотка в обмен за то что украина избрала отборного дурака и отборного ссыкуна и врага народа украины и украины.
ЯНУКОВИЧ-2 со своими табачниковыми должен эвакуироваться в парашку и там давать свои дебильные концерты, а не править украиной.Или поседеть и сдохнуть в разы быстрее как той точке(сверхопасной профессии президента украины), к которой прикладываются все силы для получения своих интересов, за счет украины и ее народа.
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Понеслась, скільки ще таких буде,бубочка не зможе відмовити ,а реальні захисники й надалі будуть на підвалах ордло.
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зелохи увлеклись обменами, вошли в пиарный азарт.
между тем, обмениваться должны пленные ВСУ и боевики ОРДЛы
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А про пленных военных забыть? Или партия мира их всех освободила?
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А Марусю Звиробий тем временем засудили ... А этого зеля обменяет он такой
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