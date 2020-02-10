 Житель окупованого Криму, заарештований росіянами Яцкін, просить Зеленського включити його в списки на обмін, - адвокат Полозов

Як передає Цензор.НЕТ, про це 10 лютого написав у Фейсбуці адвокат Яцкіна Микола Полозов.
Юрист доставив лист кримчанина в Офіс президента України.
Звернення написано українською мовою, Яцкін називає себе громадянином України, скаржиться на хвороби, які загострилися за час перебування в Лефортовському СІЗО Москви, і просить Зеленського про матеріальну допомогу членам своєї сім'ї.
"На думку Івана Яцкіна, справедливості в органах слідства та суду Росії домогтися неможливо, особливо коли йдеться про громадян України, яких переслідують з явних політичних причин. Єдиним шансом вийти на свободу не через 20 років, як йому загрожує, а повернутися до своїх рідних і близьких якомога швидше може бути тільки звільнення в рамках політичних домовленостей", - зазначив Полозов.
Аналогічне звернення буде доставлено уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій.
"Прошу всіх моїх друзів допомогти в тому, щоб ця заява Івана Яцкіна потрапила якомога швидше на стіл президенту. Не секрет, що різного роду заявам і скаргам найчастіше необхідно "приробити ноги", щоб вони могли потрапити до адресата найкоротшим шляхом", - додав адвокат.
Полозов розповідав, що Яцкіна затримали в середині жовтня 2019 року в Криму співробітники ФСБ, його вивезли до Москви, де помістили в ізолятор "Лефортово". Тільки в грудні стало відомо про арешт кримчанина. Його звинувачують у державній зраді у формі шпигунства. За версією російських слідчих, він збирав у Криму та передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ.
то нехай тепер насолоджується
Янык так украину не продавал как отборный криворожский дурак зеленский.
1. Продает украину с молотка в личную угоду коломойского и подобных. Где госсчета не контролируются никем. Например 2.9млрд$ уплаченные кацапами скорее всего в омане врагом украины зеленским были переведены обратно в парашку на откат 10% и списаны 20млрд долгов газпрома перед украинским нефтегазом.Чтобы мировые отборные дикие капиталисты и дикие капиталисты в версии "руцкдурак" типа рукожопа футина вытянули все соки з земель украины под видом рынка земли и потом так же насильно примут закон про граждан с двойным гражданством.Грабеж по верхнему потолку, украина будет кормить европу и внешних диких и больных капиталистов, но не граждан украины и все деньги пойдут на благо им.
2. Как и янукович ставил агентов чекистов и граждан парашки табачникова, лебедева ставит в украине ватных агентов, начиная с портонова, сивохо,эрмак и прочие агенты кремля начиная с мелких каких то дураков, которые зондируют почву о возможности воды в крым, каких то послов.
Предатель янукович-2 ставит чекистких агентов на должности по мн17, по майдану, по пасе, на внедрение чк агентов в всякие рейтинговые компании типа, чтобы печатать фиктивные антиукраинские рейнтиги и опросы(и на основе них работать против украины) и тд до министра образования табачника и министра обороны гражданина парашки лебедева(потому что остановилось производство нового оружия, за 7 лет не было испитаний гром-2 и новые разработки). В обшем как можно больше пропитать кацапской ложью каждую клетку украины.
ВСЕ ЭТО В ОДНОМ ДУРАКЕ - ЗИЛЕНСКОМ. И тихое предательство посредством внедрения чекистких агентов на ключевые посады, и продажу украины с молотка в обмен за то что украина избрала отборного дурака и отборного ссыкуна и врага народа украины и украины.
ЯНУКОВИЧ-2 со своими табачниковыми должен эвакуироваться в парашку и там давать свои дебильные концерты, а не править украиной.Или поседеть и сдохнуть в разы быстрее как той точке(сверхопасной профессии президента украины), к которой прикладываются все силы для получения своих интересов, за счет украины и ее народа.
между тем, обмениваться должны пленные ВСУ и боевики ОРДЛы