 Житель окупованого Криму, заарештований росіянами Яцкін, просить Зеленського включити його в списки на обмін, - адвокат Полозов

Як передає Цензор.НЕТ, про це 10 лютого написав у Фейсбуці адвокат Яцкіна Микола Полозов.

Юрист доставив лист кримчанина в Офіс президента України.

Звернення написано українською мовою, Яцкін називає себе громадянином України, скаржиться на хвороби, які загострилися за час перебування в Лефортовському СІЗО Москви, і просить Зеленського про матеріальну допомогу членам своєї сім'ї.

"На думку Івана Яцкіна, справедливості в органах слідства та суду Росії домогтися неможливо, особливо коли йдеться про громадян України, яких переслідують з явних політичних причин. Єдиним шансом вийти на свободу не через 20 років, як йому загрожує, а повернутися до своїх рідних і близьких якомога швидше може бути тільки звільнення в рамках політичних домовленостей", - зазначив Полозов.

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Аналогічне звернення буде доставлено уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій.

"Прошу всіх моїх друзів допомогти в тому, щоб ця заява Івана Яцкіна потрапила якомога швидше на стіл президенту. Не секрет, що різного роду заявам і скаргам найчастіше необхідно "приробити ноги", щоб вони могли потрапити до адресата найкоротшим шляхом", - додав адвокат.

Полозов розповідав, що Яцкіна затримали в середині жовтня 2019 року в Криму співробітники ФСБ, його вивезли до Москви, де помістили в ізолятор "Лефортово". Тільки в грудні стало відомо про арешт кримчанина. Його звинувачують у державній зраді у формі шпигунства. За версією російських слідчих, він збирав у Криму та передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ.