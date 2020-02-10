 Зеленський призначив Федоріва т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №44/2020 від 10 лютого за підписом президента України Володимира Зеленського опубліковано на офіційному сайті глави держави.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федоріва Віталія Васильовича", - сказано в тексті документа.

За даними місцевих ЗМІ, Федорів узявся до виконання обов'язків глави обладміністрації ще 22 січня, коли на той час глава обладміністрації Денис Шмигаль відбув у відрядження до Києва в очікуванні призначення на нову посаду.

Федорів, 1977 р.н., обіймав різні посади в Івано-Франківській обладміністрації з 2001 року, а заступником голови обладміністрації став у листопаді 2018 року.

Як повідомлялося, 4 лютого Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади глави Івано-Франківської обладміністрації і призначила його віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій. Він замінив на посаді Олену Бабак, яка написала заяву на звільнення за власним бажанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новим головою Львівської ОДА став Козицький