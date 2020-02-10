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Все про:ОДА (735) Івано-Франківська область (273)

 Зеленський призначив Федоріва т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА

Заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федоріва призначено на посаду тимчасово виконуючого обов'язки цієї ж обладміністрації.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №44/2020 від 10 лютого за підписом президента України Володимира Зеленського опубліковано на офіційному сайті глави держави.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федоріва Віталія Васильовича", - сказано в тексті документа.

За даними місцевих ЗМІ, Федорів узявся до виконання обов'язків глави обладміністрації ще 22 січня, коли на той час глава обладміністрації Денис Шмигаль відбув у відрядження до Києва в очікуванні призначення на нову посаду.

Федорів, 1977 р.н., обіймав різні посади в Івано-Франківській обладміністрації з 2001 року, а заступником голови обладміністрації став у листопаді 2018 року.

Як повідомлялося, 4 лютого Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади глави Івано-Франківської обладміністрації і призначила його віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій. Він замінив на посаді Олену Бабак, яка написала заяву на звільнення за власним бажанням.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174903
 
 
 Топ коментарі
 
И шо?? Ну назначил...оно уже несколько сотен всякого разного гавна назначило.....толку то нет...и главное не будет....
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вважаєте таким, таке "вічно плавуче"? обіймав різні посади в Івано-Франківській обладміністрації з 2001 року Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3174903
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он украинцев принципиально не назначает..., да?
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вважаєте таким, таке "вічно плавуче"? обіймав різні посади в Івано-Франківській обладміністрації з 2001 року Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3174903
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тебе придурка замочити потрібно було ще не народившись!
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он украинцев принципиально не назначает..., да?
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И шо?? Ну назначил...оно уже несколько сотен всякого разного гавна назначило.....толку то нет...и главное не будет....
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Ну і чьо?! Це вже точно перемога?! Вава, як би ти знав, як ти мені осто*здів! Лєнка, забери свого нєлоха ! Я ващє цирк нє люблю, а якщо це прєдставлєніє з лисими та юзіками затягуєцця, то я можу заплатити гімновозу, шоб він вас вивіз до найблищого гімнозвалища ! )
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На сайте миськой рады Ивано_Франнковска...в слове "миньетщица"...сделано много ошибок.... Зеленський призначив Федоріва т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА - Цензор.НЕТ 4059
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Таварсчи з https://censor.net.ua/ немає в Івано-Франківській ОДА "на Федорова Виталия Васильевича",Источник: https://censor.net.ua/n3174903, Федорів і на англійській писатиметься Федорів
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пане адвокат, припиніть істерику, бо все вже занотовано 10.02.2020 20:23
Та читайте українську версію, бо тут все вірно.

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