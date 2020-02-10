 Домовленості про обмін утримуваними буде досягнуто в лютому-березні, - Пристайко

Про це глава МЗС України Вадим Пристайко заявив на пресконференції для іноземної преси в Римі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.
"Ми все ще дотримуємося домовленостей про обмін, і ми сподіваємося, що ми можемо завершити переговори в цьому або наступному місяці", - сказав він.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Отже... Виправдали?
Слиш, Fobos, а хто окупував Крим і розв'язав війну на Донбасі?
А ну ж, скажи.
Повторюю запитання.
Fobos, хто окупував Крим і розв'язав війну на Донбасі?
Уже пол года нет сообщений об испытаниях новых вооружений Украины.
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тільки не обмінюйте донецьких таксистів та "патріотично" налаштованих рецидивістів.
те, военнопленные, что годами маются и рискуют жизнью и здоровьем каждую минуту что-то не попадают в эти списки... хотя минимум 30-40 чел установлено где и их имена передали бывшие пленные, только что освобожденные...