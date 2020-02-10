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 Політика України
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Все про:Росія (26400) Донбас (15249) Пристайко (354) полонені (752)

 Домовленості про обмін утримуваними буде досягнуто в лютому-березні, - Пристайко

Домовленості щодо чергового обміну утримуваними особами на Донбасі може бути укладено впродовж місяця або двох.

Про це глава МЗС України Вадим Пристайко заявив на пресконференції для іноземної преси в Римі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

"Ми все ще дотримуємося домовленостей про обмін, і ми сподіваємося, що ми можемо завершити переговори в цьому або наступному місяці", - сказав він.

Читайте також: Якби у мене було 100 беркутівців, я б їх віддав, щоб повернути 1 живого українського розвідника, - Зеленський

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174902
 
 
 Топ коментарі
 
На любого друзя мертвячука..подельника петрусыка..
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Не підгорай виборець потєрпєвшого, Порох звільнив набагато більше людей з полону і при цьому не здав інтереси держави.
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А ще у цьому, чи наступному році на Землю впаде метеорит.
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Страшно навіть уявити до чого зебіли договоряться з )(уйлом!
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РФ заявила що обмінів не буде, поки Україна законодавчо не виправдає тих кого вже відпустила- беркутівців, харківських підривників...
Отже... Виправдали?
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будет/-любимое слово слуг народа Коломойского.
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а о чем тогда в нормандском формате договаривались? только об отводе наших войск?
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Весь нужный Х@йлу фонд отдали. На кого теперь менять? На воду в Мрык?
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На любого друзя мертвячука..подельника петрусыка..
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Не підгорай виборець потєрпєвшого, Порох звільнив набагато більше людей з полону і при цьому не здав інтереси держави.
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А-а-а.."еліта" - проти..такий важливий переговорщік..а на рахунок здачі інтересів, то велике питання..до речі,на носі річниця здачі Дебальцево..
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То окрема тема, не треба маніпуляцій інфою..може ще нагадати як військовий геній мужеложенко звездів про вщент зруйнований залізничний вузол цього міста..такий мужній чувачина був..як не котел, то склади..та дуже незамінний..патріот із партії ригів..
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Хомчак - солдат..порівняння недоречне..
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Знову спроба маніпуляцій..хто він в контксті Іловайську та Дебальцево..? Так зрозуміло..?
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В контексті. А на сьогодняшній дерь в контексті здачі територій, за все буде відповідати, як і решта зєхєнєралів.
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Cашко, я конкретне запитання поставив..ти або морозься, або не морозь..
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Не здачі, а захоплення РФ в результаті прямого введення армії. Ти ж просто відмазуєш кацапів.
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Ах-ах-ах! Ти обороняв Логвіново, а тебе примусили покинути позиції?
Слиш, Fobos, а хто окупував Крим і розв'язав війну на Донбасі?
А ну ж, скажи.
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Гопота, розкажи про Логвіно Бутусову..він цю тему не погано вивчив..і волав у свій час про зраду..але не чули його..і залиш свої дитячі питання про "хто напав" бабусям на лявці..********* напала, якщо ти не у курсі..це такий конгломерат різного гімна на північний схід..
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Відповідай коротко і ясно, таке враження наче ти лайна у рот набрав і пережовуєш.
Повторюю запитання.
Fobos, хто окупував Крим і розв'язав війну на Донбасі?
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Ти програма..? Не зна що таке *********..?
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просто к размышлению:
Уже пол года нет сообщений об испытаниях новых вооружений Украины.

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Президенту мира оружие ни к чему.Ему и армия на не нужна.
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Договоренность об обмене удерживаемыми будет достигнута в феврале-марте, - Пристайко

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тільки не обмінюйте донецьких таксистів та "патріотично" налаштованих рецидивістів. Договоренность об обмене удерживаемыми будет достигнута в феврале-марте, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3290
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удерживаемыми или пленными, или какая разнца?
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может и будет...но вот списки...
те, военнопленные, что годами маются и рискуют жизнью и здоровьем каждую минуту что-то не попадают в эти списки... хотя минимум 30-40 чел установлено где и их имена передали бывшие пленные, только что освобожденные...
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нехай Дристайкін себе поміняє, які його досягнення у зовнішній політиці з 2019?) рашка повернулася у ПАРЕ, фалтсифікації що літак сам впав в Ірані, візит ЗЕ в Оман без дипвідносин і т.д.
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