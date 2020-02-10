 На зв'язки з підозрюваними у справі Шеремета перевіряють понад 10 співробітників СБУ, - Антон Геращенко

Про це РБК-Україна розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не "можливі зв'язки", а цілком конкретні. Це їхні контакти і їхнє спілкування (зі співробітниками СБУ, - ред.), яке було далеким від дружнього. Це більш ніж дружнє спілкування дає слідству підстави вважати, що необхідно перевіряти більше десяти співробітників СБУ на предмет їхньої спільної діяльності. Що зараз і проводиться", - заявив Геращенко.
Цензор, так в связи или на связи? Пишите верно, ничего не понятно...))))
Главное - есть же суровые неопровержимые доказательства, шоб продолжать мариновать "подозреваемых".
А на чем, кстати, основываются подозрения, кроме пресс-конференции ЗЕлюпы и Авакова с Рябошапкой?
весь список тут: 10.02.2020 16:32
Зебилы будут хлопать стоя.
Я на край света, уйду с тобой..."©
А это подал сладенький голосочек самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко, произведённый из советников в заместители министра за особый талант тщательно вылизывать, наглядно продемонстрированный на тарелке в ресторане, который регулярно делает Авакова щасливым, удовлетворённым и довольным.
Після повернення відразу почались арешти учасників АТО і волонтерів!!
у цієї "суспільно резонансної" справи я не бачу суспільно резонансних мотивів
а от особисті цілком могли бути
і Притула тут підозрюваний набер ван
Мирослава Гонгадзе.
Закрыли в камеры уважаемых людей и теперь ищут доказательства....
А люди сидят уже не первый месяц.... (((
слов нет ....
Тут видно много свинособак шастает и что-то там утверждают.\
1. Во первых свинособаки с людьми общаться на равных не имеют права.
2. Если свинособака не согласна. Предложите справедливый народный тест на выбор двоих чинуш(слуг народа) у себя послать *****. Он выбирает вам двоих чиновников в украине, кого послать нах, а вы ему выбираете послать из его вульера 2х чиновников послать *****, например футина и кадырку. Если он этого сделать не сможет, а если он житель своей рабсосии, то этого сделать не сможет, то человеком такое дерьмо считаться не может, потому что на хозяина негоже плохо отзываться, будет бобо(за "кривые" посты в рабсии свинособак привязывают и порят нагайкой, аж шерсть летит).А Людям можно своих подчиненных "слуг народа" зеленского посылать ***** хоть каждый день. Потому что они выбороли свои позиции десятками тысяч крови и удерживают их против захватчиков власти таких как дурак зе и пр.
Вот в чем диаметральная разница.
И потому рекомендуете этой свинособаке взять свою цепь в зубы и так оглядываясь тихо ползти в свою будку. И не рассказывать кто тут что должен делать.Потому что ему плохо разрешают отзываться о соседях, но не о своих хазяинах.Тоесть рабовладельцам.Тоесть это не человек, это шерстяная свиинооосообаааака с чекисткой цепью на шее. И с Людьми ей по статусу разговаривать на своем "великом и могучем" коровьем не по