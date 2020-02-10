 На зв'язки з підозрюваними у справі Шеремета перевіряють понад 10 співробітників СБУ, - Антон Геращенко

Про це РБК-Україна розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не "можливі зв'язки", а цілком конкретні. Це їхні контакти і їхнє спілкування (зі співробітниками СБУ, - ред.), яке було далеким від дружнього. Це більш ніж дружнє спілкування дає слідству підстави вважати, що необхідно перевіряти більше десяти співробітників СБУ на предмет їхньої спільної діяльності. Що зараз і проводиться", - заявив Геращенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК щодо справи Шеремета, - Фріз. ВIДЕО