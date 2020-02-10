 Уряд і надалі підтримуватиме політику низької і стабільної інфляції, - Милованов

Як пише в Facebook міністр економіки Тимофій Милованов, така динаміка стала можливою завдяки злагодженим та послідовним діям Уряду та НБУ, в тому числі і відповідно до підписаного Меморандуму про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності", передає Цензор.НЕТ.

Так, зокрема завдяки боротьбі з нелегельним продажем пального, ціни на паливо і мастила у січні 2020 року були на 6,1% нижчі ніж рік тому. Також зусилля Уряду зі зниження цін на послуги ЖКГ призвели до того, що ціни за цією групою були на 2,8% нижче ніж торік, а по газу – на 21,1%.

Низька і контрольована інфляція – це запорука економічного зростання в довгостроковому періоді та умова для низьких номінальних і реальних процентних ставок. В економічній історії майже немає прикладів сталого економічного зростання високими темпами за умов значної інфляції. Саме тому Уряд і надалі підтримуватиме політику низької і стабільної інфляції як необхідної передумови для економічного зростання.

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При цьому, наразі інфляція опустилася нижче цільового діапазону інфляції НБУ та дає всі підстави для продовження зниження процентних ставок у найближчі місяці. Це створюватиме додаткові стимули для прискорення економічного зростання вже в цьому році та підтримуватиме ініціативи Уряду, зокрема для програм підтримки інвестиційних проектів для українських мікро- та малих підприємств, відновлення іпотечного кредитування, запуску великого будівництва тощо", - вважає міністр.

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