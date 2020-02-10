 Уряд і надалі підтримуватиме політику низької і стабільної інфляції, - Милованов

Як пише в Facebook міністр економіки Тимофій Милованов, така динаміка стала можливою завдяки злагодженим та послідовним діям Уряду та НБУ, в тому числі і відповідно до підписаного Меморандуму про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності", передає Цензор.НЕТ.
Так, зокрема завдяки боротьбі з нелегельним продажем пального, ціни на паливо і мастила у січні 2020 року були на 6,1% нижчі ніж рік тому. Також зусилля Уряду зі зниження цін на послуги ЖКГ призвели до того, що ціни за цією групою були на 2,8% нижче ніж торік, а по газу – на 21,1%.
Низька і контрольована інфляція – це запорука економічного зростання в довгостроковому періоді та умова для низьких номінальних і реальних процентних ставок. В економічній історії майже немає прикладів сталого економічного зростання високими темпами за умов значної інфляції. Саме тому Уряд і надалі підтримуватиме політику низької і стабільної інфляції як необхідної передумови для економічного зростання.
При цьому, наразі інфляція опустилася нижче цільового діапазону інфляції НБУ та дає всі підстави для продовження зниження процентних ставок у найближчі місяці. Це створюватиме додаткові стимули для прискорення економічного зростання вже в цьому році та підтримуватиме ініціативи Уряду, зокрема для програм підтримки інвестиційних проектів для українських мікро- та малих підприємств, відновлення іпотечного кредитування, запуску великого будівництва тощо", - вважає міністр.
Тогда при растущих ценах и коммуналке, инфляция будет уменьшаться.
А люди, навіть без економічної освіти, ті що вчились в школі знають, що інфляція це не відношення одієї валюти до іншої, а вартість основних товарів у національній валюті!
Правоохоронним органам спростили доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Мова про доступ до інформації про транзакції та рахунки юридичних, фізичних осіб-підприємців та звичайних фізичних осіб.
Таким чином, починаючи з лютого 2020 року, низка державних органів за письмовим запитом і без рішення суду зможе отримувати доступ до інформації про операції за рахунками, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках.
При цьому фізична особа, ФОП, чи юридична особа не знатимуть про те, що певний правоохоронець отримав доступ до інформації про її рахунки, транзакції і партнерів, оскільки банки не зобов'язані повідомляти про це.
Раніше правоохоронці мали право запитувати лише інформацію про наявність у конкретної юридичної особи чи ФОПа банківського рахунку.
Однак з лютого 2020 року перелік державних органів, які отримали спрощений доступ до банківської таємниці збільшився. Окрім того, вони можуть запитати і інформацію про рахунки, транзакції та контрагентів фізичних осіб. Однак інформація про рахунки і транзакції фізичних осіб може бути надана лише на підставі справи про можливе набуття у власність активів, отриманих корупційним шляхом.
Спрощений доступ до банківської таємниці було надано законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", який було прийнято Верховною радою 31 жовтня 2020 року.
Цим законом були внесені зміни до закону "Про банки та банківські діяльність", а саме в статтю 62, яка регламентує порядок розкриття банківської таємниці.
Однак, варто вказати, що кожен окремий державний орган отримав різний рівень доступу до банківської таємниці.
Які органи знатимуть про наші рахунки без рішення суду?
Інформація, що містить банківську таємницю, за письмовим запитом надаватиметься: Прокуратурі, Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань, Нацполіції, НАБУ, Антимонопольному комітету України.
В даному випадку мова йде лише про операції за рахунками конкретної юрособи чи фізичної особи-підприємця і за конкретний проміжок часу.... https://antikor.com.ua/articles/358077-pravoohorontsi_otrimali_dostup_do_bankivsjkih_rahunkiv_ukrajintsiv
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НО 2 месяца бюджет в сраке, кто бт эту фентези новеллу принимал?! Покрывать разрыв как?
Почему ни одна прасина за 30 лет не берет на себя обязательства держать до 4% дефицита и инфляции?
Почему 4%? Потому что по по Маахстискому договору необходимо держать примерно эту цифру для входа в зону Евро! Несколько лет. Но евроинтеграция и Евро ж не важна, иначе как Ахметка и агрохолдинги будут сверх прибыли себе добавлять на курсовой разнице?! Харчеваться ж де им тогда?
в конце концов это шо, народ источник власти в стране или уважаемые люди, которые заносят, а если нада сносят.