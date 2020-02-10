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Все про:Миколаївська область (452) обшук (859)

 Правоохоронці провели обшуки в Миколаївській ОДА у зв'язку зі справою про незаконне заволодіння землею, - офіс Генпрокурора

У приміщенні Миколаївської облдержадміністрації 10 лютого було проведено обшуки у справі про можливе незаконне заволодіння земельною ділянкою водного фонду.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"Провели обшуки... в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, який належить до акваторії Дніпро-Бузького лиману, площею 157 га", - сказано в повідомленні.

Як встановила касаційна судова інстанція за позовом прокуратури, посадові особи ОДА в 2015 році, приймаючи нібито спірне розпорядження про водні об'єкти загальнодержавного значення, "вийшли за межі своїх повноважень".

За даними прокуратури, посадові особи визнали недійсним відповідний договір оренди.

"Слід зазначити, що розпорядження такими земельними ділянками належить до виключної компетенції Кабінету Міністрів України", - уточнили у відомстві.

Обшуки проводили правоохоронці з Офісу генпрокурора спільно з Національною поліцією і Службою безпеки. Метою слідчих дій вказали "виявлення і фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174896
 
 
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вже трицять лєт откровєнному бандітізьму - кримінал сросся с властью, але остався криміналом
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і правохрєнітєлі там тільки по поводу конфлікта інтєрєсов с другой бандой
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Не знаю, как в данном случае Но знаю о другом - вначале доблестное СБУ пыталось доказать незаконное завладение - не доказала. Потом прокуратура - с тем же результатом. Команду "Фас" получила полиция и приказ (негласный, конечно) - доказать во что бы то ни стало. Вот только оказалось, что документы изымать уже некакие - все изъяли "папередники" (и не вернули, хотя обязаны были) и варганить "дело" просто не на чем! Правда было это еще при Парашенко и знаю, что интерес у него был такой же, как к ПриватБанку - не тот человек получал доходы.
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