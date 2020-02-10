 Правоохоронці провели обшуки в Миколаївській ОДА у зв'язку зі справою про незаконне заволодіння землею, - офіс Генпрокурора

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"Провели обшуки... в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, який належить до акваторії Дніпро-Бузького лиману, площею 157 га", - сказано в повідомленні.

Як встановила касаційна судова інстанція за позовом прокуратури, посадові особи ОДА в 2015 році, приймаючи нібито спірне розпорядження про водні об'єкти загальнодержавного значення, "вийшли за межі своїх повноважень".

За даними прокуратури, посадові особи визнали недійсним відповідний договір оренди.

"Слід зазначити, що розпорядження такими земельними ділянками належить до виключної компетенції Кабінету Міністрів України", - уточнили у відомстві.

Обшуки проводили правоохоронці з Офісу генпрокурора спільно з Національною поліцією і Службою безпеки. Метою слідчих дій вказали "виявлення і фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На території Держкосмосу і заводу "Арсенал" відбуваються обшуки