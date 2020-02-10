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Все про:замовне вбивство (81) Рівне (193) СБУ (5288) бурштин (364)

 У Рівному запобігли замовному вбивству активіста, який виступав проти нелегального видобутку бурштину, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла замовленому вбивству представника однієї з громадських організацій, який публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській і Житомирській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники СБУ отримали інформацію, що раніше судимий житель Рівного підшукує через кримінальні кола виконавця для скоєння вбивства. Організатор злочину "замовив" місцевого активіста, який заважав зловмисникові налагодити нелегальний видобуток бурштину і вирубку лісу. До тіньового бізнесу фігурант планував залучити афілійовані структури, а також представників кримінальних кіл.

Співробітники СБУ задокументували факти збору зловмисником інформації про потенційну жертву. Для скоєння злочину його організатор передав "кілеру" гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Для попередження вбивства було здійснено імітування обстановки злочину.

У Рівному запобігли замовному вбивству активіста, який виступав проти нелегального видобутку бурштину, - СБУ 01

Правоохоронці затримали замовника в обласному центрі під час звіту "кілера" перед організатором злочину. Затриманому здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У Рівному запобігли замовному вбивству активіста, який виступав проти нелегального видобутку бурштину, - СБУ 02

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У Рівному запобігли замовному вбивству активіста, який виступав проти нелегального видобутку бурштину, - СБУ 03

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 п. 11 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174894
 
   
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а що, в Рівному, і далі продовжують незаконно добувати бурштин? ніби ж призедент казав, що всьо побороли....
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Крышу поменяли и возглавили. Вот и вся "борьба".
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Президент казав що контрабанду на митницях до кінця минулого року буде подолано...
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так що, і контарабанду, також не побороли? от віслюк тріпло
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А як же *********? Він же ніби відкупився. Невже його посадили??
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РПГ? Видать под самоубийство замаскировать хотели.
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По 1+1 недавно показали собственное исследование по сливочному маслу в украинских магазинах - оказалось сливочного масла в магазинах нет - всё фальсификат. Обыски на 1+1 с этим связаны тоже, поэтому не гони напраслину - масло в таких масштабах начали фальсифицировать именно при потрохе.
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Это написано для восьмипроцентных, то бишь чем глупее написано, тем для восьмипроцентных понятней.
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Ты посмотри как тебя рвет от Президента Порошенко))) Оманского осла любиш за сдачу Украины?
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Ты хоть и из 73%, но не поймешь, не для зебильного ума эта картинка и не для тех, чей IQ соизмерим с размером обуви
У Рівному запобігли замовному вбивству активіста, який виступав проти нелегального видобутку бурштину, - СБУ - Цензор.НЕТ 9449
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какие 25? Вас 8% это стандартная девиация дебилов в обществе
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У тебя IQ < 8 , а лезешь во взрослые разборки. Написано же- зебанутым на всю голову этого на понять.
Понимаешь, зебилоид, невозможно объяснить идиоту что он идиот, в силу того, что он идиот.
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как хорошо, что порох за 5 лет правления разобрался с янтерем, что теперь Зе не приходится с этим маяться.
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Если это правда, что верится с трудом, то СБУ плюс.
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нелегальной добычи янтаря/Это раньше прокурору-самоучке Луценко янтарная мафия Розенблата была не по зубам .-"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА. А прокурору Рябошапке с образованием университета Соломона посадить Розенблата с янтарной мафией -да элементарно.Здесь какая то ошибка.
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Ще добувають, хто кришує?! Хоча про що я, ********** змінили на **********!
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Контороль у мусарні на чолі з *рюкзаковим * ! У Рівному запобігли замовному вбивству активіста, який виступав проти нелегального видобутку бурштину, - СБУ - Цензор.НЕТ 748+ кримінал
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Какой янтарь? То ж при барыге копали, а щас вроде не копают уже...
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Чого ж доблесна Рівненська СБУ не запобігла вбивству активіста Сашка Білого?
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ТАКАКОПАЛЬНІ БУРШТИНУ ЗАКРИЛИ ХОЧ ЯКІСЬ !!!???
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