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Все про:Миколаївська область (452) отруєння (692) Нацполіція (8966) Правоохоронні органи (769)

 Семеро дошкільнят потрапили з отруєнням до лікарні на Миколаївщині, поліція проводить розслідування

Минулого тижня в лікарню доставили сімох вихованців Бузького дошкільного навчального закладу з ознаками отруєння.

Про це повідомили правоохоронцям 10 лютого, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Попередньо відомо, що серед постраждалих семеро дітей віком до 15 років, четверо були госпіталізовані, ще трьом дітям медики призначили амбулаторне лікування.

Вознесенським відділом поліції вирішується питання про внесення в ЄРДР кримінального провадження за ч. 1 ст. 325 КК "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням", що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Зараз поліцейські з'ясовують обставини і причини отруєння дітей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні і лабораторні. Після отримання результатів експертиз ухвалюватимуться подальші процесуальні рішення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174888
 
 
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Совковая школьная кухня ещё не отжила свое.....+ поставщик "продуктов качественных" небось "свой". ...
Здоровья деткам.
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зеленское ждчучело, кто заказал дошкольников?
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******* породили супрунизацию медицины, уничтожили санэпидемстанции и вопят, что это не они виноваты. Клинические идиоты, что ваших кураторов не посадили, не значит, что они не виноваты. За 5 лет, типа реформ, разрушено всё, до чего дотянулись эти уроды, особенно медицина и безопасность людей. Скоро Украина разбежится окончательно, т.к. жить здесь - опасно для жизни.
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Только что прошло сообщение,что китайский короновирус может распространяться испарениями мочи и кала во время инкубационного периода.Через системы вентиляции.Будьмо обережни.
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