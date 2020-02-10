 Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив два обстріли наших позицій, а саме:
- поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - зі станкового протитанкового гранатомета - 5 пострілів.
Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- в районі Оріхового - зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли;
- поруч із населеним пунктом Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомета.
Сьогодні, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
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