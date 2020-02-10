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 Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив два обстріли наших позицій, а саме:

  • поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;
  • неподалік Павлополя - зі станкового протитанкового гранатомета - 5 пострілів.

Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • в районі Оріхового - зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли;
  • поруч із населеним пунктом Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомета.

Сьогодні, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Найманці РФ обстріляли з СПГ опорні пункти українських сил поблизу Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174887
 
 
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Ореховое - на самом деле это и есть Золотое.

Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9700
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Ореховое - на самом деле это и есть Золотое.

Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9700
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Чому брехло Оманське мовчить як риба ап льод?
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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