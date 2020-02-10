 Співробітника одеського СІЗО затримали з наркотиками для ув'язнених на 100 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що співробітник пенітенціарної установи систематично проносив на режимну територію і передавав ув'язненим наркотики і психотропні речовини.

Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби внесення в ізолятор чергової "передачі" з 200 дозами метадону, 50 грамами канабісу та 20 таблетками-підсилювачами наркотичного ефекту дії опіоїдів. За "розцінками" СІЗО вартість товару перевищує 100 тис. гривень.

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Такі передачі співробітник проносив у СІЗО кожного робочого дня.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства встановлюються інші особи, можливо причетні до передачі наркотиків у СІЗО.