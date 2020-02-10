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Все про:наркотики (916) Одеса (2349) Правоохоронні органи (769) СБУ (5282) СІЗО (474)

 Співробітника одеського СІЗО затримали з наркотиками для ув'язнених на 100 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України блокували постачання наркотиків в одеський слідчий ізолятор співробітником установи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітника одеського СІЗО затримали з наркотиками для увязнених на 100 тис. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що співробітник пенітенціарної установи систематично проносив на режимну територію і передавав ув'язненим наркотики і психотропні речовини.

Співробітника одеського СІЗО затримали з наркотиками для увязнених на 100 тис. грн, - СБУ 02

Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби внесення в ізолятор чергової "передачі" з 200 дозами метадону, 50 грамами канабісу та 20 таблетками-підсилювачами наркотичного ефекту дії опіоїдів. За "розцінками" СІЗО вартість товару перевищує 100 тис. гривень.

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Такі передачі співробітник проносив у СІЗО кожного робочого дня.

Співробітника одеського СІЗО затримали з наркотиками для увязнених на 100 тис. грн, - СБУ 03

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства встановлюються інші особи, можливо причетні до передачі наркотиків у СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174884
 
   
 Топ коментарі
 
Вот так бы бравые ребята позадерживали бы сейчас всяких портновых, сивох, королевских рабиновичей.........от задержания этого сотрудника Украине и каждому украинцу не холодно ни жарко, а то что творят прорашистские мрази - песец неминуемо надвигаеться и на государство и на всех нас.
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о...зеков сегодня поломает... (а деньги то небойсь вперед уплатили... облом! )
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начальнику забув кашлянути )))
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Терміново підняти йому зарплату! Сотруднік труділся але грошей не вистачало! А він усього хотів собі хатинку в півтора поверхи на 170 кв.метрів з гаражем та одну-дві автівки. Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7418
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Вот так бы бравые ребята позадерживали бы сейчас всяких портновых, сивох, королевских рабиновичей.........от задержания этого сотрудника Украине и каждому украинцу не холодно ни жарко, а то что творят прорашистские мрази - песец неминуемо надвигаеться и на государство и на всех нас.
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о...зеков сегодня поломает... (а деньги то небойсь вперед уплатили... облом! )
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можна сміливо змінювати текст:
200 дозами метадону, 50 грамами канабісу та 20 таблетками-підсилювачами наркотичного ефекту дії опіоїдів. За "розцінками" СІЗО вартість товару перевищує 100 тис. грн. 133 тис. грн. Співробітника одеського СІЗО затримали з наркотиками для ув'язнених на 100 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5870
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боюсь назвать в слух, в каком месте он проносил наркоту.. и почему потом воняло говном..
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Глубоко пускает свои корни(и щупальца) коррупция.
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Мелочь ловлять..голвні сидять зверху..Аваков головний
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По "розцінкам" СІЗО?! В нас вже сізошні бариги вартість конопель оцінюють?!
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Слабаки, в Кропивницькому СІЗО самогон гнали та дівчаток до хат доставляли! А тут пакетики конопель!!!
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