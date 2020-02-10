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Все про:освіта (675) підручники (36)

 Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками

Понад 440 тисяч третьокласників "Нової української школи" можуть залишитися без нових підручників через ризик блокування конкурсу навчальних матеріалів. Щоб запобігти цьому, Національна освітня асоціація звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом взяти під особистий контроль питання забезпечення школярів підручниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Національної освітньої асоціації

"Учні українських шкіл із наступного навчального року можуть залишитися без нових підручників. Особливо загрозливою складається ситуація із забезпеченням навчальною літературою учнів "Нової української школи". Без нових підручників вони не зможуть розпочати навчання за новою освітньою програмою. Відсутність засобів навчання фактично перекреслить ініціативи президента й уряду в освітній політиці і зірве низку процесів реформування освітньої системи", - сказано у зверненні до Володимира Зеленського.

У Національній освітній асоціації зазначають, що ситуація з незадовільним забезпеченням школярів навчальною літературою повторюється з року в рік.

"Це наслідок непродуманої і неефективної системи відбору і закупівлі шкільних підручників, яка перейшла у спадок нинішньому керівництву освіти. Конкурс підручників, який проводить державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти", не є відкритим, прозорим, гласним і справедливим. Цього року некваліфіковані експерти суб'єктивно, з порушенням діючих вимог законодавства відхилили близько десятка проєктів підручників для 3 класу "Нової української школи".

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За підручниками цих авторів вчаться сотні тисяч учнів "Нової української школи". Оскарження в суді непрофесійних і необґрунтованих висновків експертизи призведе до зупинки конкурсу на невизначений термін і несвоєчасної закупівлі шкільних підручників, через що понад 440 тисяч учнів "Нової української школи" не зможуть розпочати навчання", - зазначили в НОА.

Педагоги також звернулися до освітнього відомства із закликом допустити всі представлені на конкурс проєкти підручників до наступного етапу конкурсу та надати можливість виключно вчителям-практикам вибрати якісні підручники.

"Ми переконані, що тільки професіонали, які вчать майбутнє України - наших дітей, можуть вибрати засоби навчання для них, а не 2-3 експерти", - сказано у зверненні.

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Як повідомлялося, голова правління Національної освітньої асоціації Вікторія Войціцька заявила, що проведення експертизи навчальних матеріалів ніяк не впливає на якість підручника і має заборонний характер, оскільки експерти відсікають підручники від школи, замість того, щоб вдосконалити їх своїми рекомендаціями і пропозиціями".

Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174881
 
 
 Топ коментарі
 
Только правильный букварь, а не то, что ты несёшь с трибуны:
Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками - Цензор.НЕТ 7009
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йохані раби, засуньте собі у сраку ту челобитну!
це питання поза компетенцією президента
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враховуючи той факт, що презедент повністю некомпетентний - це точно поза його компетенцією Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками - Цензор.НЕТ 5893
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Бачите, його адепти не можуть його не чіпати. Для них він-як для християн - Христос, чи мусульман - Аллах, до якого одні моляться мінімум - двічі на день, а другі - 4 рази. І ті, й інші вважають, що Христос, як і Атосх повинні вирішити всі їхні проблеми замість них самих. Так само вважають і зебіли. Тому і звертаються до свого зеленого божества. Це така зелена релігія.
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Какое вмешаться? Этот трусливый "работничек" и на работе не появляется. А вы "вмешаться". О чем вы?
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ну так Ленка шопинг требует за госсчет..)
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Пора уже на и идише учебники. У нас все равны.
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Зеля, раздай им по букварю, т.к. сам ничего больше не прочитал.
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Только правильный букварь, а не то, что ты несёшь с трибуны:
Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками - Цензор.НЕТ 7009
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Вот и передай Зеле как макет букваря (только на все буквы).
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йохані раби, засуньте собі у сраку ту челобитну!
це питання поза компетенцією президента
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враховуючи той факт, що презедент повністю некомпетентний - це точно поза його компетенцією Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками - Цензор.НЕТ 5893
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любий президент не компетентний по цьому питанню в нашій парламентсько-президентській республіці
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в даному випадку, робиться телефонний дзвінок некомпетентному премєру і ставиться завдання припинити бардак з закупкою підручників.....
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Хіба це входить в обов`язки президента? А чим міносвіти займається? Може ще Зе має відповідати за штори в кожному класі?
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У Нелоха вся влада в його руках, ось і відповідає за все.
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А чим МОН займається? Це дебілізм нової влади?
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це може бути частиною маніпулятивного шоу по монархізації президентської посади
потім монобільшість передадасть диктаторські повноваження президенту, а мудрий нарід буде вже до цього підготовлений
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да какая разница - учатся дети в Украине или нет - моникины дети не в Украине будут учиться,в прочем как и у Пети и у остальных так же
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Мля. А каюбмин и министр образования - не? Не помогут.
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Чувака на самокаті призначив Оманський, а міністра освіти призначив самокатчик. Зелена монобільшість це затвердила. Чувак на лісапеті власноручно всім керує і несе відповідальність за все.
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Справедливости ради, всех их назначила Рада.
И я отом же. Что не так?
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та уже скоро учебный год заканчивается...нафига такая срочность?надо бабки распилить?или учебники истории под табачника поменять?
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Я вважаю, що усі з своїми проблемами повинні звертатися до Зе. Він добрий, як дєдушка Лєнін і тому буде кожного слухати і допомагати. Але він просить, щоб на свої автівки клеїли рекламу СН та зробили на одяг нашивку " ми зробили вас разом".
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С этими учебниками вечная жо.....а Потому что эти реформы, как по мне, никогда не закончатся. Уже 30 лет их наблюдаю. Хоть одну завершили полноценно. Каждый кабмин свою лепту вносит. Примите уже на 15-20 лет дорожную карту и идите, несворачивая.
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я не исключаю, что у них дилер общий.
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Думаю, что она права (по степени е*анутости они 1:1).
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Печерский суд так решил,а виноват Зеленский?Забавно.Логично тогда и Порошенко в этом обвинить,он же судебную рехформу провел.Посмотрим,что аппеляция покажет.
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С октября уже новая прошла, от Лакеев и Оманского. Ты много пропустил.
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А это точно к Зеленскому нужно обращаться, эти обращальщики хоть школу закончили?
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От Петро Олексійович кожному першокласнику Букварик вручав, і навіть грошей за це не брав. )
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А міністр що робить? Чи їй 36000 гривень мало? То в нас безвіз, хай їде до Польші на заробітки.
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А він уже приїхав, чи і досі Лєнку по римським бутікам вигулює?
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Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками/ Правильно.Это раньше за учебники ,санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за учебники ,санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Многие этого не осознали.Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук.Президент-Зеленский.
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Нафиг те учебники??? не легче в каждый класс купить планшет или электронные книги и в них можно любые учебники закидывать и не тратиться каждый раз на печать книг новых. такое чувство, что 19 век...
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Украина должна производить электронные книги для школ!!!
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В Николаеве на это потратили 15 млн! В итоге - ни книг, ни денег...
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Никакой электронный учебник не заменит красочного бумажного.Этот зрительно запоминается.
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В держбюджеті-2020 не передбачено коштів на "державу в смартфоні"
Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками - Цензор.НЕТ 2364
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обеспечением школьников учебниками/ Обещания Новосад: Школа должна стать / будет/ перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит . Откровения Новосад: Сексуальное образование в школе - это важно ./В Украине слишком много учителей /.Жалобы Новосад: "Я не видела у нас ни одного учебника без ляпов". На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка. Результаты Новосад: Эксперимент с использованием электронных учебников завершился негативно./ Новосад заблокировала повышение зарплат учителям/ появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн.
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Ну вот зачем вы бубачке про учебник напомнили?! Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками - Цензор.НЕТ 3551 Щаз как вспомнит, как свой букварь под гаражами крыворожзскими скурил... Опять жеж в занюх уйдьот... Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками - Цензор.НЕТ 7322 Жыстокие, вы, порохоботы! Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками - Цензор.НЕТ 8437
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ему некогда - он еще лесников гоняет и с судьбой Шарика решает
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Призвать ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского? Это невозможно, военкомы подтвердят. И нафига тем детям учебники, кода без 36 косарей в месяц на рыло они и так повыздохнут, министерка образования Новосад подтвердит.
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Открыл Конституцию Украины. Прочитал за президента. Нет у него ни в обязанностях, ни в полномочмях вообще ни где за обеспечение школьников учебниками. ЗеДятлы, а ваш писсюанист Конституцию Украины читал? Сомневаюсь. А вы читали? Уверен, что нет. Оно и понятно, ведь читающий да еще и Конституцию Украины, ЗеДятел это из области фантастики.
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Я не приверженец зе-сопли...
Но - может президент ещё и жопу подтирать должен и школярам, и тем, кто к нему обращается?
Да и журнашлюхам-копипастерам, которые новости подают не в виде "идиоты обратились к президенту"...
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а ну да - ща каждое гавно крутое - вместо того чтобы шевелится строчат обращения...
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Диджитализация? Вроді так називається один із напрямків програми ЗЕ? Так нарешті перейдіть на планшети і відкажіться від друкованих книжок! Зробіть хоть щось корисне.
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Ну что вы пристали к Вовочке, оно это убогое вообще ничего не может решать!
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